Vilniuje – aistros kupinas festivalis: pasižvalgykite

Festivalis tęsis ir šeštadienį.
Išskirtinis festivalis
Jau trečius metus festivalis suburia atlikėjus, lektorius, kūrėjus ir prekių ženklus iš Lietuvos bei užsienio.
Vakaro atmosferą kaitino šokėjų pasirodymai, ekstravagantiški jų kostiumai. Buvo galima apžiūrėti įvairias prekes bei klausytis įvairių diskusijų su žinomais pranešėjais.
„Eros 2025“ – tai vienintelis ir didžiausias erotikos festivalis Baltijos šalyse.
Festivalio pirmosios dienos akimirkas galite pamatyti aukščiau esančioje nuotraukų galerijoje.
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