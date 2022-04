Įdomioji pamoka: apie gyvąją planetos odą ir kaip pradėti gelbėti pasaulį

REKLAMA

Be civilizacijos gėrybių – automobilio, telefono, kompiuterio – išgyventi galima. O štai be dirvožemio niekaip. Tačiau šiam gyvybiškai svarbiam resursui labai reikia mūsų pagalbos. Ši jautri, lengvai pažeidžiama mūsų planetos gyvoji oda labai sparčiai senka. Per pastaruosius 150 metų jo praradome daugiau kaip pusę.

Ar žinote, kad dėl intensyvaus ūkininkavimo kasmet pasaulyje prarandama apie 24 mlrd. tonų derlingo dirvožemio? Lietuva šiame kontekste taip pat nėra išskirtinė, dirvožemio degradacija vyksta ir čia. Todėl Įdomiosios pamokos tikslas – supažindinti moksleivius su tvaraus žemės ūkio, ekologijos sąvokomis, nacionalinės žemės ūkio ir maisto kokybės sistema. Kūrėjai ir organizatoriai tikisi, kad pamokos patirtis padėjo suprasti, kaip reikia saugoti šį gyvybės šaltinį, nes netvaraus ūkininkavimo pasekmė yra užterštas dirvožemis, vanduo, maistas ir pereikvoti gamtos produktai.

Malonia staigmena pamokoje visiems mokinukams tapo susitikimas su gerai pažįstamais Herojais, kurie praėjusiais metais 1-4 klasių mokinukus pakvietė į viktoriną „Gerai daryk – maistą taupyk“.

Kas uždega raudoną šviesą žemdirbystei

VDU ŽŪA mokslininkė dr. Jūratė Aleinikovienė pamoką pasiūlė pradėti nuo dirvožemio pažinimo – juk taip prasideda tvarus ūkininkavimas. Šiame puriame sluoksnyje gausu gyvybės, plika akimi galima išvysti kirmėles, vabzdžius, o štai milijardų įvairiausių mikroorganizmų, kurie čia gyvena, maitinasi, gimsta, miršta ir padeda suskaidyti augalų ir gyvūnų liekanas, tikrai nepastebėsi.

Šioje pamokoje mokiniai sužinojo, kad dirvožemis sudarytas iš ...akmenų, kietųjų uolienų, kristalų ir mineralų, susidariusių po Didžiojo sprogimo. Dūlėdamos dešimtis tūkstančių metų aplinkos veiksnių veikiamos šios medžiagos virsta derlingu, švelniu, minkštu dirvožemiu, kuris dovanoja mums maistą.

Mokslininkė paaiškino, kad dirvožemis sudarytas tik iš trijų pagrindinių dalelių – molio, dulkių ir smėlio, o per milijonus metų iš sunykusių gyvūnų ir augalų susiformavo organinė ir pati derlingiausia dalis. Ji uždavė ir namų darbą: praktiškai susipažinti su besiformuojančia dirvožemio struktūra. Tiesiog tam reikia išsikasti duobę ir patyrinėti susidariusius sluoksnius. Pats viršutinis yra derlingiausias, prisotintas maisto medžiagų.

Paminėjusi dvylika brolių, juodvarniais lakstančių, mokslininkė patikino, kad pasakos pavadinime slypintys skaičiai sutampa su Lietuvoje esančiomis 12 dirvožemio grupių, kurias visas galima aprašyti, nustatyti chemines savybes.

O štai dirvožemis iš tiesų gali būti blogas ir visai netinkamas. „Raudonas molis – tai raudona šviesoforo spalva žemdirbystei, tokioje žemėje negalima ūkininkauti“, - pripažino J. Aleinikovienė ir atvėrė paslaptį, kur yra patys derlingiausi dirvožemiai. Tiesa gali pasirodyti šiek tiek kraupoka, tačiau patys geriausi klodai yra kapavietėse, kur palaidoti žmonės.

Žiedinėje ekonomikoje sotūs visi

Įdomioji pamoka „Kaip elgiuos? Ogi tvariai!“ atvėrė akis, koks nuostabus darinys yra dirvožemis ir kaip svarbu tvariai ūkininkauti norint išsaugoti šį gyvybės šaltinį. Ūkininkė Gryta Čepinskaitė paaiškino, kaip pasodinti mažą sėklytę į žemę. Pamokoje per keletą sekundžių ši mažiukė įsitvirtino žemėje ir prisikėlė gyvenimui, išleisdama žalią daigelį. Žinoma, gyvenime šis procesas yra daug ilgesnis, tik šiuolaikinės vaizdo technologijos padeda jį paspartinti, tačiau visi suprato, kaip auga mūsų maistas ir virsta daržovėmis, prieskoniais.

Gryta papasakojo apie žiedinę ekonomiką ir kaip šiuos principus pritaiko ūkyje. Beje, jei ši sąvoka kai kuriems pasirodys dar nežinoma, Įdomiosios pamokos organizatoriai siūlė prisiminti pernai vykusią viktoriną „Gerai daryk – maistą taupyk“. Tuomet mokiniai sužinojo, kaip svarbu neišmesti maisto. Ką daryti su likučiais, kurių vakarykščių jau nesinori, o kur dar kiaušinių lukštai, lupenos, kitų daržovių nuovalos? Visa tai organinės atliekos, kurias kaime sėkmingai sulestų vištos. Jei vištų ar paršelių nėra, verta į pagalbą pasitelkti Kalifornijos sliekus. Jie yra tikri ėdrūnai, gamina vertingą biohumusą, kuriuo patręšus sodo ir daržo augalus galima ramiai laukti gausaus ir sveiko derliaus. Tokiais principais grįsta ir žiedinė ekonomika.

Taip ir Grytos atstovaujamame ūkyje – didžioji čia auginamų daržovių dalis iškeliauja į prekybą, o štai mažiau patrauklius produktus mielai sulesioja vištos ir viščiukai.

Pamokos metu, mokinukus supažindino su angusais – mėsiniais galvijais, kurie pasižymi ne tik galingu stotu, bet ir garsiu baubimu. Tačiau šie išraiškingi jaučiai tik atrodo tokie aršūs, o iš tiesų yra vegetarai, kurie su malonumu pakramsnoja morkas, užsikąsdami kopūstais.

Atsakingas yra kiekvienas

Tvaraus vartojimo šalininką Giedrių Bučą veikti skatina konkretus tikslas – švarus ir darnus pasaulis. Jo filosofija – mažinti vartojimą, vadovautis žiedinės ekonomikos principais: ką galima, panaudoti dar kartą.

Vedamas tikslo, jis apėjo visą Lietuvą ir eidamas rinko šiukšles. Giedrius pripažįsta, kad tarp šiukšlių bene daugiausia yra maisto pakuočių, jos sudaro 40 proc. visų atliekų. „Ir visur dominuoja neperdirbamas plastikas, - aiškina jis. – Plastikas suyra per labai ilgą laiką, o ir suirusio plastiko dalelės pasklinda po visą aplinką, vandenį, gruntą. Mes jį įkvepiame, suvalgome su žuvimi, mėsa, daržovėmis“.

Giedriaus teigimu, šiandien tiek prisidirbome, kad reikia susitvarkyti. Todėl labai svarbu, kad mokinukai, gavę užduotį sukurti pristatymą, kaip šiukšlės kenkia sausumos ir vandens gyvūnams, ją atliktų labai atidžiai. Visi turime suprasti, kad už aplinką, už švarą joje atsakingas kiekvienas. Taigi gelbėkime save, nes taip kartu išgelbėsime ir pasaulį.

Į pamoką kviečia visus

Po Įdomiosios pamokos „Kai elgiuos? Ogi tvariai!” organizatoriai sulaukė daug padėkų. Vilniaus Šeškinės pradinės mokyklos mokytoja L. Gruodienė papasakojo: „Mano mokiniams labai patiko. Jie sakė, kad ši pamoka padeda jiems pasirengti nacionaliniam pasiekimų vertinimui, o taip pat suteikė naujų ir įdomių žinių. Vakar vykome į ekskursiją, važiuojant pro kapines keli mokiniai sušuko, kad čia derlingiausias dirvožemis“.

O dabar atsivėrė galimybė Įdomiojoje pamokoje „Kaip elgiuos? Ogi tvariai!“ sudalyvauti visiems norintiems. Sudalyvaukite pamokoje ir pasidžiaugime naujomis žiniomis kartu. Pamoką peržiūrėti galima čia https://www.pienasvaisiai.lt/visuomenes-sveikatos-specialistams/metodine-medziaga.

Šio projekto iniciatoriai – VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra, Lietuvos Respublikos žemė ūkio ministerija.

Projektas vykdomas kaip Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programos, kuriai skirta Europos Sąjungos finansinė parama, dalis.