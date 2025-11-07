Į Lietuvą atslinko itin sudėtingas foninis laukas: štai ką turi žinoti kiekvienas

Ši „superpilnatis“ taip pat sutapo su seniai regėto galingumo magnetine audra – mokslininkai įspėja, kad jos poveikį gali pajusti tiek ryšio sistemų naudotojai, tiek jautresni žmonės.
Kuo ypatingas šis mėnulis?
Vakar naujienų portalas tv3.lt rašė, kad trečiadienio naktį visame pasaulyje pasirodė „supermėnuliu“ prasidėjusi 2025 metų lapkričio pilnatis. Kadangi ne vienam smalsu, kodėl jis taip vadinamas, dalijamės paaiškinimu su jumis.
Šiaurės Amerikoje lapkričio pilnatis tradiciškai vadinama „Bebrų mėnuliu“, nes šiuo metų laiku bebrai tampa ypač aktyvūs, ruošdamiesi žiemai.
Pagal „Farmer’s Almanac“, šią pilnatį kai kur dar vadina ir „Šalčio mėnuliu“, rašoma space.com.
Didesnė ir ryškesnė pilnatis
Šis „supermėnulis“ pasirodė užvakar naktį – likus vos kelioms valandoms prieš pasiekiant artimiausią tašką Žemei savo elipsinėje orbitoje.
Šis taškas vadinamas perigėjumi, todėl šįkart lapkričio pilnatis buvo ne tik ypatingai šviesi, bet ir pati didžiausia šiemet.
Nors terminas „supermėnulis“ nėra oficialus astronominis apibrėžimas, juo vadinamos pilnatys, kurios įvyksta, kai Mėnulis yra ne toliau nei 90 proc. nuo perigėjaus.
Seniai regėto stiprumo magnetinė audra
Taip pat primename, kad šiandien kartu su „supermėnuliu“ prasidėjusia pilnatimi sutapo intensyvi magnetinė audra. Vyraujant tokioms geomagnetinėms audroms, gali lydėti nemalonūs simptomai, todėl raginama daugiau dėmesio skirti savo sveikatai.
Meteoagent.com prognozių duomenimis, šiandien, lapkričio 7 dieną, magnetinio lauko aktyvumas pasieks net 7,3 balus.
Primename, kad 5 ir daugiau balų vertinamos audros gali paveikti sveikatą. 7 ir daugiau balų traktuojami kaip labai stipri geomagnetinė audra.
Rytoj, lapkričio 8-ąją, aktyvumas kiek sumažės – iki 5,7 balų – tačiau atsipūsti dar negalėsime, šią dieną taip pat gali lydėti nemalonūs simptomai, pavyzdžiui, galvos skausmas ar svaigimas, pykinimas, padidėti kraujospūdis.
Vis tik sekmadienis, lapkričio 9 d., bus ramus – prognozuojamas 3,7 balų aktyvumas.
Jungtinių Amerikos Valstijų Nacionalinės vandenynų ir atmosferos tyrimų administracijos (NOAA) trijų artimiausių dienų prognozėje taip pat matyti – šiandien smogs galinga magnetinė audra.
Šiandien, penktadienį, aktyvumas daugiausiai pasieks 7,33 balus, dienos eigoje stipriai keisis – nuo 4,67 iki 7,33 balų, vis tik artėjant nakčiai nukris iki 3,33 balų.
Rytoj, šeštadienį, žemiausiai aktyvumas kris iki 3,33, daugiausiai kils iki 5,67 balų. Sekmadienį magnetinis laukas aprims, aktyvumas sieks 3–3,67 balus.
Kaip saugotis magnetinių audrų poveikio?
Didesnė rizika susidurti su magnetinių audrų poveikiu kyla ir turintiems antsvorio, vyresnio amžiaus asmenims, taip pat turintiems psichologinių problemų.
Magnetinės audros poveikį sveikatai dažnai išduoda šie simptomai: galvos svaigimas ir skausmas; pykinimas; silpnumas ir mieguistumas; padidėjęs kraujospūdis; raumenų ar sąnarių skausmai ir t. t.
Tyrimai rodo, kad esant magnetinėms audroms, padaugėja infarkto ir insulto atvejų. Teigiama, kad siautėjant magnetinėms audroms šių būklių atvejų padaugėja maždaug 20 proc., rašo europeantimes.news.
Magnetinių audrų laikotarpiu hipertenzija sergantys žmonės turėtų gerti daugiau vandens ir sumažinti suvartojamos druskos kiekį, nes druska sulaiko skysčius organizme ir dėl to padidėja kraujospūdis.
Pablogėjus savijautai dėl magnetinės audros poveikio gali padidėti ne tik kraujospūdis ar sumažėti darbingumas, tačiau ir paūmėti nerimas, lėtinės ligos ar net alergijos.
Be to, norint jaustis geriau ir apsaugoti sveikatą, vyraujant magnetinėms audroms patariama valgyti mažiau greito, riebaus, kepto, sūraus ar aštraus maisto. Vietoj to raginama valgyti daugiau vaisių ir daržovių.
Taip pat patariama atsisakyti žalingų įpročių – nerūkyti, nevartoti alkoholio, be to, rekomenduojama atsisakyti kavos, ją geriau keiskite žaliąja ar žolelių arbata.
Ką daryti užklupus magnetinės audros sukeliamiems simptomams?
Siautėjant magnetinėms audroms, gali užklupti įvairūs nemalonūs simptomai. Anksčiau išplatintame pranešime spaudai „Eurovaistinės“ vaistininkė Elvyra Ramaškienė patarė, ką daryti jiems užklupus.
Padidėjęs kraujospūdis
Pakilus kraujospūdžiui, vaistininkė E. Ramaškienė pirmiausia skatina skirti laiko kvėpavimo pratimams, nes jie gali padėti greičiau sugrąžinti kraujo spaudimą į įprastas vėžes.
„Daugiausiai dėmesio reikėtų skirti ilgam iškvėpimui. Pasistenkite kvėpuoti lėtesniais įkvėpimais ir iškvėpimais – įkvėpkite skaičiuojant iki trijų, o iškvėpkite suskaičiavę nuo vieno iki šešių.
Taip pat sumažinti spaudimą gali padėti ir aminorūgštis L-arganinas, nes jis didina deguonies kiekį kraujyje ir juo aprūpina mūsų raumenis. Šią aminorūgštį galima rasti ne tik maisto papilduose, bet ir žalių burokėlių sultyse ar česnakuose.
Taip pat nepamirškite paprasčiausio pailsėjimo gryname ore. Dar padėti gali ir vaistažolių pagrindo raminamieji lašeliai su magniu“, – pasakojo vaistininkė.
Raumenų ir sąnarių skausmas
Vaistininkė pasakoja, kad skundžiantis raumenų ir sąnarių skausmais, gali pagelbėti šilumos terapijos, kurios atpalaiduoja įsitempusius raumenis bei palengvina jų nemalonius spazmus.
„Norint atpalaiduoti skaudančius raumenis ir sąnarius, pagalbai pasitelkite šildomus tepalus arba pleistrus, taip pat jums gali praversti guminė šildomoji pūslė, pripildyta šiltu vandeniu.
Be to, nepamirškite šiltos vonios. Nuo šilumos mūsų kraujagyslės išsiplečia ir suaktyvina kraujotaką, todėl greičiau atsistato mūsų skaudanti kūno dalis.
Visgi vieno pabūvojimo su šildančiomis priemonėmis nepakaks – tai reikėtų daryti bent tris kartus dienoje po 10-15 minučių“, – patarė E. Ramaškienė.
Galvos skausmas
Galvos skausmai dažnai gali prasidėti palengva, pasakoja vaistininkė. Anot jos, pirmiausia pradeda mausti kaktą, tuomet skausmas keliauja į smilkinius ir pakaušį, kol pasiekia kaklą ir pečius.
„Kartais tenka išgirsti pacientų istorijų, jog šie susidūrus su galvos skausmu neskuba vartoti jį malšinančių vaistų. Ir viskas su tuo yra gerai. Tik tokiais atvejais svarbiausia atkreipti dėmesį – galbūt seniai gėrėte vandens, nes tuomet gali pakakti paprasčiausiai vienos stiklinės ir trumpo prigulimo poilsiui.
Jeigu vis tiek jaučiate, kad skausmas nepraeina, tuomet nelaukite, kol šis dar labiau sustiprės ir išgerkite ibuprofeno, aspirino arba paracetamolio. Jei vaistai nepadėjo, vis tiek tabletės nekartokite bent 4-6 valandas“, – patarė E. Ramaškienė.
Pykinimas
Jeigu jus pradėjo kankinti pykinimas, vaistininkė pataria neskubėti gerti vaistų, o pirmiausia išbandyti praktinius patarimus bei įsidėmėti klaidas, kurių nevertėtų daryti.
„Pajutus pykinimą, visų pirma pakvėpuokite grynu oru, reguliariai mažais gurkšneliais gerkite šaltą vandenį, taip pat tinka imbierų arba pipirmėčių arbata. Venkite riebaus, kepto ir stiprų kvapą turinčio maisto.
Taip pat neskubėkite valgyti dideliais ir greitais kąsniais arba gerti skysčių be perstojo, nes tai gali paskatinti skrandžio sustojimą.
O galų gale jaučiant šį diskomfortą, nepamirškite patogios aprangos, kuri neveržtų pilvo arba juosmens srities. Skirkite daugiau laiko poilsiui, prigulkite“, – patarė vaistininkė.
