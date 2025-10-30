Paaiškėjo, ar jau nurimo siautėjusi magnetinė audra

Naujausi prognozių duomenys rodo, kad artimiausios dienos bus ramios, nors šiandieną aktyvumas dar buvo priartėjęs prie 5 balų.
Paaiškėjo, ar nurimo magnetinė audra
Meteoagent.com duomenimis, šiandien, spalio 30 dieną, aktyvumas sieks 4,7 balus, bus visai netoli 5 balų, kuriuos pasiekus tai laikoma vidutine geomagnetine audra.
Rytoj, spalio 31-ąją, aktyvumas sumažės ir daugiausiai kils iki 3,7 balų, lapkričio 1 dieną bus dar mažesnis – 2,7 balai.
Jungtinių Amerikos Valstijų Nacionalinės vandenynų ir atmosferos tyrimų administracijos (NOAA) trijų artimiausių dienų prognozės duomenimis, šiandien aktyvumas daugiausiai buvo pakilęs iki 4,67 balų, tačiau sumažėjęs svyruos tarp 3,33–4 balų.
Rytoj, penktadienį, žemiausias aktyvumas sieks 3, aukščiausias – 3,67 balus. Šeštadienis numatomas dar ramesnis, aktyvumas svyruos nuo 2 iki 2,67 balų.
Ką daryti susidūrus su galvos skausmu?
Ne vienas magnetinių audrų metu susiduria su galvos skausmu, tad naujienų portalas tv3.lt dalijasi patarimais, ką tokiais atvejais daryti.
Anksčiau naujienų portalo tv3.lt laidoje „Sveikatos DNR“ savo žiniomis dalinosi gydytoja anesteziologė-reanimatologė, skausmo specialistė bei skausmo gydymo ir stuburo chirurgijos „Clinic Agatas“ įkūrėja Asta Mažeikaitė.
Su galvos skausmu esame susidūrę kiekvienas, tad kaip elgtis – griebtis vaistų, o gal pakentėti? A. Mažeikaitė tąkart sakė, kada pakaks išgerti tabletę, o kada apsilankymas pas gydytoją yra neišvengiamas.
„Nė vieno skausmo nereikia kentėti ir visus skausmus reikia malšinti. Kalbant apie galvos skausmus, jeigu tai yra vienmomentis, manau visiems žinomas vaistas ibuprofenas tikrai padės.
Bet jeigu tai yra besitęsiantis skausmas, žinoma, reikia kreiptis į neurologus. <...> Žinoma, yra tam tikrų galvos skausmų patologijų, kurias mes tvarkome, pavyzdžiui, pakaušinės neuralgijos, kur tikrai vienas efektyviausių gydymų yra invaziniai metodai.
Mes gydytojų bendruomenėje stengiamės nebenaudoti žodžio blokados, nes ten niekas neužblokuojama – tai yra vaistų mišinio suleidimas šalia pakaušinio nervo“, – aiškino A. Mažeikaitė.
Nepakeliamas galvos skausmas kankina ir sergančius migrena, kurios gydyme specializuojasi neurologai, tačiau gydytoja pažymėjo, kad šių pastangos tampa bejėgės, pagalbą gali suteikti ir skausmo specialistai, skiriantys atitinkamą gydymą.
Laidoje apie skausmus taip pat diskutavo ir Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės kineziterapeutas Petras Mikučionis. Pašnekovas apgailestavo, kad Lietuvoje žmonės yra kantrūs ir ilgai laukia, kol skausmas praeis. Tam pritaria ir anesteziologė-reanimatologė Asta Mažeikaitė.
„Lietuviai yra linkę kentėti ir laukti, o tuo metu visi signalai eina į centrinės nervų sistemos tam tikras zonas ir ten įsimenamas skausmas. Ir netgi sutvarkius skausmą, kartais užtenka emocinės įtampos, mažo nikstelėjimo, kad vėl skausmas grįžta, bet grįžta daug stipresnis. Dėl to viską reikia daryti savu laiku“, – kalbėjo A. Mažeikaitė.
