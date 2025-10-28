Nauja magnetinė audra prasidėjo su trenksmu: štai kiek dienų truks

Artimiausiomis dienomis jaučiantys magnetinių audrų poveikį turėtų daugiau dėmesio skirti savo sveikatai – prognozuojama, kad magetinės audros sulauksime ne tik šiandien, bet ir rytoj.
Prasidėjo nauja magnetinė audra
Kaip skelbia meteoagent.com, šiandien, spalio 28 dieną, geomagnetinio lauko aktyvumas pasieks 5 balus – tai traktuojama kaip vidutinė geomagnetinė audra.
5 balų aktyvumas išsilaikys ir rytoj, spalio 29-ąją, tad artimiausiomis dienomis daugiau dėmesio skirkite savo sveikatai ir savijautai.
Ketvirtadienį, spalio 30 d., aktyvumas numatomas kiek mažesnis, tačiau toli nuo 5 balų nenutols – prognozuojami 4,7 balai.
Jungtinių Amerikos Valstijų Nacionalinės vandenynų ir atmosferos tyrimų administracijos (NOAA) artimiausių trijų dienų prognozėje nurodoma, kad šiandien visą dieną aktyvumas svyruos nuo 4 iki 5 balų.
Rytoj, trečiadienį, aktyvumas pasieks 5 balus ryto valandomis, tačiau vėliau svyruos tarp 3–4,67 balų.
Ketvirtadienį magnetinio lauko aktyvumas daugiausiai pakils iki 4,67 balų po vidurnakčio, tačiau visą dieną laikysis tarp 3,33–4 balų.
Magnetinių audrų poveikis sveikatai
Specialistai įspėja, kad didesnė rizika susidurti su magnetinių audrų poveikiu kyla ir turintiems antsvorio, vyresnio amžiaus asmenims, taip pat turintiems psichologinių problemų.
Prasidėjus magnetinėms audroms, galite pajusti šiuos simptomus:
- galvos svaigimas;
- galvos skausmas;
- pykinimas;
- aukštas kraujospūdis ir karščiavimas;
- stiprus silpnumas;
- didelis mieguistumas;
- raumenų ir sąnarių skausmas;
- dirglumas;
- lėtinių ligų paūmėjimas.
Pastebima, kad vienas dažniausiai pasitaikančių simptomų yra galvos svaigimas ir skausmas. Bendrai tai – dažnas sveikatos nusiskundimas, su kuriuo susiduria tūkstančiai žmonių.
Kartais galvos skausmas – ženklas, kad gėrėme per daug vandens ar prastai miegojome, tačiau kartais nė nesusimąstome, kad tai gali būti rimtesnės ligos užuomina.
Kaip anksčiau naujienų portalui tv3.lt pasakojo vaistinių tinklo „Camelia“ vaistininkė Ieva Sauserytė, galvos skausmų rūšių yra daugiau nei pusantro šimto, tad svarbu atskirti, kada galime išsisukti su stikline vandens ir poilsiu, o kada būtina skubiai kreiptis į medikus.
„Galvos neskauda šiaip sau – tai ženklas, kad kažkas mūsų organizme vyksta ne taip“, – pabrėžė I. Sauserytė.
Pasak vaistininkės, jei skausmo priežastis aiški – pavyzdžiui, dehidratacija – problema dažniausiai išsprendžiama išgėrus vandens ir elektrolitų.
Tačiau jei skausmas kartojasi, yra labai stiprus ar jį lydi papildomi simptomai, tokie kaip mirgėjimas akyse, karščiavimas, vėmimas, kūno tirpimas, reikėtų nedelsti ir kreiptis į šeimos gydytoją ar vaistininką.
Kasdienės galvos skausmo priežastys
I. Sauserytės teigimu, galvos skausmas dažnai užklumpa netikėtai – ir ne visada dėl akivaizdžių priežasčių.
Dažniausi kaltininkai:
- įtampos skausmas dėl streso, nerimo ar intensyvaus darbo grafiko;
- miego trūkumas;
- ilgas laikas prie ekranų;
- per mažas vandens kiekis organizme;
- peršalimas, gripas, sinusitas ar kitos infekcijos;
- kraujospūdžio ar širdies ritmo svyravimai.
„Vanduo yra labai reikalingas tinkamam smegenų funkcionavimui ir kraujagyslių darbui – jo trūkumas tikrai dažnai sukelia galvos skausmą“, – akcentavo vaistininkė.
Pasak I. Sauserytės, jei žmogus galvos skausmą patiria kelis kartus per savaitę, o poilsis, vanduo ar nereceptiniai vaistai nepadeda, tai signalas pasikonsultuoti su gydytoju.
Vis tik jei jus kamuoja galvos skausmas, pirmasis klausimas, pasak vaistininkės, visada turėtų būti: „Ar pakankamai gėrėte vandens?“
Taip pat verta skirti laiko poilsiui, meditacijai ar atsipalaidavimo pratimams. Jei skausmas trukdo kasdienei veiklai, gali padėti nereceptiniai analgetikai – paracetamolis, aspirinas ar ibuprofenas.
I. Sauserytė minėjo, kad galvos skausmą gali sušvelninti ir tam tikri maisto papildai – magnis, vitaminas B2, kofermentas Q10 – bei vėsūs kompresai ant kaktos.
