Harvardo tyrimas: kavos vartojimas gali būti siejamas su ilgesniu ir sveikesniu gyvenimu

REKLAMA

REKLAMA

Tyrimas buvo pristatytas 2025 m. birželio 2 d. tarptautinėje konferencijoje „Nutrition 2025“, kurią organizavo Amerikos mitybos draugija (ASN). Remiantis daugiau nei tris dešimtmečius trukusiu „Nurses’ Health Study“ stebėjimu, nustatyta, kad dauguma dalyvių, kurios vidutiniame amžiuje kasdien suvartodavo apie tris puodelius kavos (apie 315 mg kofeino), senatvėje buvo sveikesnės, fiziškai aktyvesnės ir rečiau sirgo lėtinėmis ligomis.

REKLAMA

„Mūsų analizė parodė, kad kiekvienas papildomas kavos puodelis vidutiniame amžiuje gali 2–5 % padidinti tikimybę išlikti sveikam senatvėje,“ – pažymi tyrimo vadovė dr. Sara Mahdavi. „Tai reikšmingas rezultatas, turintis potencialią įtaką visuomenės sveikatai.“

Tyrėjai pabrėžia, kad teigiamas poveikis buvo būdingas būtent kavai su kofeinu, o ne arbatai ar kavai be kofeino. Be to, tyrimas parodė aiškų kontrastą – saldžių gazuotų gėrimų vartojimas buvo susijęs su prastesniais senėjimo rodikliais, nepaisant juose esančio kofeino kiekio. Tai leidžia manyti, kad kava išsiskiria savo sudėtimi – be kofeino, joje gausu antioksidantų ir bioaktyvių junginių, kurie gali padėti mažinti uždegimus ir apsaugoti smegenis.

REKLAMA

REKLAMA

Poveikis protinei veiklai – mažesnė rizika patirti atminties pablogėjimą

Be fizinės sveikatos rodiklių, tyrimas atskleidė ir reikšmingą naudą kognityvinei sveikatai. Kavos vartotojoms senatvėje rečiau pasireiškė atminties sutrikimai, jų smegenų veikla išliko stabilesnė. Šie duomenys dera su 2024 m. publikuota moksline apžvalga žurnale Ageing Research Reviews, kurioje pateikiami įrodymai, jog kava gali padėti išsaugoti aštrų protą ir sumažinti neurodegeneracinių ligų riziką.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Ekspertai skatina sąmoningą vartojimą

„Kavos Draugas“ įkūrėjas Aurimas Vainauskas džiaugiasi šio tyrimo išvadomis:

„Visada tikėjome kavos nauda, o dabar tai patvirtina ir mokslas. Tai ne tik kasdienis malonumas, bet ir potenciali sveikatai palanki gyvensenos dalis. Svarbiausia – vartoti atsakingai.“

REKLAMA

Medikai primena, kad daugumai suaugusių žmonių iki dviejų puodelių kavos per dieną yra saugus ir sveikas kiekis, tačiau individualus jautrumas kofeinui gali skirtis. Genetiniai ypatumai gali lemti skirtingą kofeino apykaitą, todėl rekomenduojama stebėti, kaip organizmas reaguoja į šį gėrimą.

REKLAMA

Trumpai apie tyrimą

Tyrimą atliko Harvardo universiteto mokslininkai.

Duomenys rinkti iš „Nurses’ Health Study“, pradėto 1984 m.

Stebėta 47 tūkst. moterų per 30 metų laikotarpį.

Tyrimas pristatytas ASN konferencijoje „Nutrition 2025“.

Daugiau informacijos apie tyrimą ir kavos poveikį sveikatai galite rasti specializuotame naujienų apie kavą tinklaraštyje BeanSignal.com