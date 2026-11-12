Gastroenterologas ragina nevalgyti šių produktų pusryčiams: sau tik pakenksite

Dr. Saurabhas Sethi, JAV gastroenterologas, aktyviai besidalijantis turiniu socialiniuose tinkluose, atkreipia dėmesį į dažniausias klaidas, daromas renkantis pirmąjį dienos valgį. Jo teigimu, ypač atsargiai reikėtų vertinti pusryčius, kuriuose gausu cukraus, rafinuotų angliavandenių ir sočiųjų riebalų.
„Tokie valgiai greitai numalšina alkį, tačiau nesuteikia pakankamo kiekio skaidulų, baltymų ir kitų maistinių medžiagų“, – pabrėžia ekspertas.
Dėl to alkis gali greitai sugrįžti, svyruoti energijos lygis, taip pat gali pasireikšti virškinimo sistemos negalavimai, rašo onet.pl.
Ko reikėtų vengti pusryčiams? Gastroenterologo sudarytas produktų sąrašas
Į pusryčiams nerekomenduojamų produktų sąrašą pateko ir saldinti pusryčių dribsniai bei muslių batonėliai. Nors jie reklamuojami kaip greitas ir maistingas pasirinkimas, dažnai juose būna daug cukraus ir labai mažai skaidulų. Būtent skaidulos yra svarbios tinkamai žarnyno veiklai ir palankios žarnyno mikrofloros vystymuisi.
Pusryčiai, kurių pagrindą sudaro lengvai pasisavinami angliavandeniai, gali sukelti staigius gliukozės kiekio kraujyje svyravimus. Jei juose taip pat trūksta baltymų ir skaidulų, sotumo jausmas greitai išnyksta.
Tarp produktų, kuriuos verta vartoti atsargiai, minimi ir skonio priedų turintys jogurtai. Jogurtuose su vaisių priedais dažnai būna nemažai cukraus, o natūralus jogurtas yra vertingas baltymų ir probiotikų šaltinis.
Sviestiniai kepiniai, baltos bandelės ir pusryčių košės – į ką atkreipti dėmesį?
Ekspertas taip pat nurodo, kad sviestiniai kruasanai, balta duona su sviestu ar beigeliai su kreminiu sūriu yra mažiau palankūs pusryčių pasirinkimai. Vis dėlto jis pabrėžia, kad retkarčiais suvalgytas kruasanas ar baltos duonos gaminys nebūtinai turės neigiamos įtakos sveikatai.
Žmonėms, kenčiantiems nuo refliukso, problemų gali kelti riebūs patiekalai, pavyzdžiui, keptos dešrelės, šoninė ar keptas kiaušinis. Į sąrašą pateko ir blynai iš baltų miltų, aplieti sirupu. Toks derinys lemia greitą cukraus kiekio kraujyje padidėjimą ir gali greitai sukelti alkio ar nuovargio jausmą.
Įspėjimas taikomas ir greitai paruošiamoms avižinėms košėms, ypač skoninėms, kuriose yra daug cukraus. Priešingai nei jos, tradiciniai avižiniai dribsniai su šviežiais vaisiais išlieka vertingu skaidulų šaltiniu.
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