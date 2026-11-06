Šis 1 produktas – aukso gysla širdžiai ir žarnynui: daugelis jį valgo retai

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TV3 naujienos > Gyvenimas > Sveika gyvensena

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2026-11-06 14:50 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-06 14:50
Pridėkite kaip šaltinį Google

Džiovinti abrikosai yra ne tik skani alternatyva saldumynams, bet ir vertingų maistinių medžiagų šaltinis. Juose gausu kalio, skaidulų ir beta karoteno, kurie padeda palaikyti širdies, žarnyno ir akių sveikatą. Kalio kiekiu jie gerokai lenkia populiariuosius bananus. Kiek jų verta suvalgyti ir kam reikėtų būti atsargesniems?

Širdis, asociatyvi nuotrauka (nuotr. 123rf.com)
GALERIJA (12)

Džiovinti abrikosai yra ne tik skani alternatyva saldumynams, bet ir vertingų maistinių medžiagų šaltinis. Juose gausu kalio, skaidulų ir beta karoteno, kurie padeda palaikyti širdies, žarnyno ir akių sveikatą. Kalio kiekiu jie gerokai lenkia populiariuosius bananus. Kiek jų verta suvalgyti ir kam reikėtų būti atsargesniems?

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Džiovinti vaisiai pasižymi koncentruota maistine verte, nes pašalinus vandenį padidėja mineralinių medžiagų ir natūralių cukrų kiekis 100 gramų produkto. Abrikosai taip pat išsiskiria antioksidantų gausa. Jie gali būti vertinga mitybos dalis, jei vartojami saikingai, rašoma fakt.pl.

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Primename, kad tai yra tik patariminio pobūdžio straipsnis. Dėl savo sveikatos ir mitybos visuomet rekomenduojama pasitarti su savo šeimos gydytoju arba vaistininku.

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FOTOGALERIJA. Sveika mityba

Kodėl verta valgyti džiovintus abrikosus?

100 g džiovintų abrikosų yra apie 1160 mg kalio. Palyginimui, toks pats kiekis bananų suteikia apie 350 mg šio mineralo.

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Kalis padeda reguliuoti kraujospūdį, subalansuoja natrio poveikį ir palaiko normalią raumenų, įskaitant širdies raumenį, veiklą. Pakankamas jo kiekis mityboje yra svarbus širdies ir kraujagyslių sistemos sveikatai.

Abrikosuose taip pat yra kitų svarbių medžiagų:

  • skaidulų, padedančių virškinimui;
  • beta karoteno, iš kurio organizmas gamina vitaminą A;
  • geležies, dalyvaujančios raudonųjų kraujo kūnelių gamyboje;
  • magnio, kalcio ir fosforo;
  • polifenolių ir karotenoidų, pasižyminčių antioksidacinėmis savybėmis.

Kaip džiovinti abrikosai veikia sveikatą?

Džiovinti abrikosai gali padėti žmonėms, kuriuos vargina vidurių užkietėjimas. Juose esančios skaidulos didina žarnyno turinio tūrį ir padeda palaikyti normalią žarnyno peristaltiką.

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Svarbus ir sorbitolis, kuris padeda sulaikyti vandenį žarnyne ir gali veikti kaip švelni laisvinamoji priemonė.

Oranžinę abrikosų spalvą, be kita ko, lemia beta karotenas. Organizmas jį paverčia vitaminu A, kuris padeda palaikyti normalų regėjimą, imuninę sistemą bei gerą odos ir gleivinių būklę.

Kiek džiovintų abrikosų galima suvalgyti per dieną?

100 g džiovintų abrikosų yra apie 241 kcal, 62,6 g angliavandenių, iš jų apie 53 g cukrų, bei 7,3 g skaidulų. Daugumai sveikų žmonių rekomenduojama porcija yra 30–40 g per dieną, tai yra keli džiovinti abrikosai.

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Ne visi turėtų jų valgyti dideliais kiekiais. Atsargumas pirmiausia rekomenduojamas:

  • žmonėms, sergantiems inkstų ligomis, dėl didelio kalio kiekio;
  • žmonėms, turintiems dirgliosios žarnos sindromą, nes sorbitolis gali sustiprinti simptomus;
  • žmonėms, jautriems sulfitams, kurie turėtų atidžiai tikrinti produkto sudėtį;
  • žmonėms, kontroliuojantiems gliukozės kiekį kraujyje, dėl didelio cukrų kiekio.

Taip pat verta prisiminti abrikosų kauliukus. Juose yra amigdalino, iš kurio gali išsiskirti nuodingas vandenilio cianidas. Todėl jų nereikėtų laikyti sveiku užkandžiu. Tuo tarpu patys džiovinti vaisiai gali būti vertinga kasdienės mitybos dalis, jei vartojami saikingai.

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