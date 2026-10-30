Sulaukus 50-ies ragina atsisakyti 1 įpročio ryte: tik apsunkinate savo širdies darbą

Specialistai ragina atkreipti dėmesį į pirmąsias dienos minutes, ypač vyresniems nei 50 metų žmonėms.
Kodėl rytinis telefono tikrinimas gali didinti stresą?
Kaip rašoma portale fakt.pl, rytinis telefono tikrinimas gali atrodyti nekaltas, tačiau netikėtos žinutės, darbo reikalai ar nerimą keliančios naujienos gali sukelti įtampą dar neprasidėjus dienai.
Niujorko kardiologijos klinikos gydytoja Karishma Patwa atkreipia dėmesį, kad pabudus kraujospūdis ir streso hormonų kiekis natūraliai didėja. Todėl pirmosios dienos minutės gali būti svarbios širdies ir kraujagyslių sistemai.
Jei vos atsikėlus tenka skaityti skubius darbo pranešimus ar nerimą keliančias naujienas, įtampa gali dar labiau sustiprėti. Gydytojas Gregory Mishkelis tokį dienos pradėjimą sieja su bereikalingu organizmo streso reakcijos sužadinimu.
Reaguodamas į stresą organizmas gali padažninti širdies ritmą, padidinti kraujospūdį ir išskirti daugiau kortizolio. Taip įsijungia vadinamoji „kovok arba bėk“ reakcija – organizmas pasiruošia reaguoti į pavojų, nors žmogus dar tik pradeda savo dieną.
Kaip ilgalaikis stresas veikia širdį po 50-ies?
Vienas įtemptas rytas nereiškia, kad žmogų ištiks infarktas. Didesnį susirūpinimą kelia nuolat pasikartojantis stresas.
Amerikos širdies asociacija pabrėžia, kad streso metu išsiskiriantys hormonai gali laikinai padidinti širdies ritmą ir kraujospūdį. Jei įtampa užsitęsia, ji gali prisidėti prie aukšto kraujospūdžio ir kitų širdies bei kraujagyslių ligų riziką didinančių veiksnių.
Tai gali būti ir su stresu susiję kasdieniai įpročiai: mažas fizinis aktyvumas, nesubalansuota mityba ar miego sutrikimai.
Ką daryti, kad rytas prasidėtų ramiau?
Užuot vos pabudę griebęsi telefono, specialistai siūlo pirmąsias dienos minutes skirti ramesnei veiklai. Tai gali padėti sumažinti nereikalingą įtampą ir neskubėti pasinerti į dienos rūpesčius.
Išbandykite kelis paprastus įpročius:
- Atidėkite telefono tikrinimą. Pirmiausia skirkite kelias minutes sau, o žinutes ir naujienas peržiūrėkite vėliau.
- Pajudėkite. Lengvas pasivaikščiojimas ar švelnūs tempimo pratimai gali tapti malonia dienos pradžia.
- Ramiai papusryčiaukite. Neskubėkite iš karto spręsti darbo klausimų.
- Skirkite laiko tylai. Kelios minutės be pranešimų ir socialinių tinklų gali padėti ramiau pradėti dieną.
Svarbiausia – ne pats telefonas, o tai, kaip jo naudojimas veikia jūsų savijautą. Jei rytinės naujienos ar darbo pranešimai sukelia įtampą, verta pakeisti šį įprotį ir leisti sau pabusti neskubant.
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