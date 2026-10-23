1 produktą vadina aukso gysla širdžiai: ragina išbandyti

Kaip portalui „Today“ aiškino ekspertė A. Kini, būtent azoto oksidas veikia kaip natūrali kraujagysles plečianti medžiaga, gerinanti kraujo tekėjimą ir padedanti išlaikyti kraujagyslių elastingumą.
„Azoto oksidas veikia kraujagyslių sieneles, atpalaiduodamas lygiuosius raumenis ir padėdamas išlaikyti jų elastingumą“, – aiškina A. Kini.
Primename, kad tai yra tik patariminio pobūdžio straipsnis. Dėl savo sveikatos ir mitybos visuomet rekomenduojama pasitarti su savo šeimos gydytoju arba vaistininku.
Burokėliai – sveikos širdies sąjungininkai
Su amžiumi kraujagyslės praranda elastingumą, arterijose pradeda kauptis nuosėdos, o padidėjusio kraujospūdžio rizika didėja, rašo kobieta.onet.pl.
Kaip žurnale „Circulation Research“ nurodo mokslininkai, arterijų standumas yra vienas pagrindinių hipertenzijos rizikos veiksnių, o šio proceso pasekmės gali paveikti ne tik širdį, bet ir smegenų bei inkstų veiklą.
„Azoto oksidas yra stipri kraujagysles plečianti medžiaga, gerinanti kraujo tekėjimą visame organizme. Dėl to mažėja kraujospūdis“, – aiškina dietologė Natalie Rizzo, „Today“ mitybos skilties redaktorė.
Burokėliai, kaip vienas turtingiausių nitratų šaltinių, sulaukė kardiologų pripažinimo visame pasaulyje. Tyrimai patvirtina, kad reguliarus burokėlių sulčių vartojimas gali reikšmingai prisidėti prie kraujospūdžio mažinimo.
Kaip įtraukti burokėlius į mitybą?
N. Rizzo teigimu, vienas paprasčiausių būdų pasinaudoti naudingosiomis burokėlių savybėmis yra spausti iš jų sultis.
Verta rinktis burokėlių, morkų ir imbierų derinį, kuris organizmui suteiks solidžią sveikatai naudingų medžiagų dozę.
Burokėliai puikiai tinka ir salotoms, pavyzdžiui, su kepta lašiša, taip pat gali būti naudojami ruošiant burokėlių rizotą.
Nereikėtų pamiršti ir burokėlių lapų. Žaliojoje daržovės dalyje taip pat gausu nitratų, todėl ji gali būti vertingas kasdienės mitybos papildas.
N. Rizzo pataria lapus trumpai apkepinti alyvuogių aliejuje su česnaku ir druska – tai paprastas ir sveikas būdas paįvairinti pietus. Burokėlių lapus taip pat galima dėti į sriubas, kokteilius ar apkepus.
Sužinokite vaiko vardo reikšmę ir kilmę
Daugiau nei 4000 vardų reikšmių rasite tevu-darzelis.lt