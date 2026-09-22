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TV3 naujienos > Gyvenimas > Sveika gyvensena

7 gėrimai puikiai mažina kraujospūdį: apie juos žino ne visi

2026-09-22 14:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-22 14:20
Pridėkite kaip šaltinį Google

Aukštas kraujospūdis – viena dažniausių sveikatos problemų, kuri ilgą laiką gali nesukelti jokių aiškių simptomų. Vis dėlto negydoma hipertenzija gali didinti širdies ir kraujagyslių ligų, infarkto bei insulto riziką. Kraujospūdžiui įtakos turi ne tik fizinis aktyvumas ar kūno svoris, bet ir kasdienė mityba bei pasirenkami gėrimai.

Aukštas kraujospūdis – viena dažniausių sveikatos problemų, kuri ilgą laiką gali nesukelti jokių aiškių simptomų. Vis dėlto negydoma hipertenzija gali didinti širdies ir kraujagyslių ligų, infarkto bei insulto riziką. Kraujospūdžiui įtakos turi ne tik fizinis aktyvumas ar kūno svoris, bet ir kasdienė mityba bei pasirenkami gėrimai.

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Kai kurie iš jų gali būti naudingi dėl juose esančių kalio, magnio, kalcio, nitratų ir kitų medžiagų. Tačiau svarbu nepamiršti, kad gėrimai nėra vaistų nuo hipertenzijos pakaitalas, o jų poveikis priklauso nuo bendros mitybos ir gyvenimo būdo. Taigi ką verta įtraukti į savo kasdienybę, jei norite rūpintis širdies ir kraujagyslių sveikata?

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Primename, kad tai yra tik patariminio pobūdžio straipsnis. Dėl savo sveikatos ir mitybos visuomet rekomenduojama pasitarti su savo šeimos gydytoju arba vaistininku.

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(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Kraujospūdžio matavimas

Kas yra aukštas kraujospūdis?

Hipertenzija – tai būklė, kai kraujas į arterijų sieneles spaudžia per stipriai. Ilgainiui padidėjęs kraujospūdis gali pažeisti kraujagysles ir padidinti širdies bei kraujagyslių ligų riziką, rašoma ncoa.org.

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Kraujospūdis matuojamas dviem skaičiais. Pirmasis, arba sistolinis, parodo spaudimą širdžiai susitraukiant, o antrasis, diastolinis, – spaudimą širdžiai atsipalaiduojant. Pavyzdžiui, rodmuo 120/80 mmHg reiškia, kad sistolinis kraujospūdis yra 120, o diastolinis – 80 mmHg.

Vienas aukštesnis matavimas dar nebūtinai reiškia hipertenziją, todėl kraujospūdį svarbu vertinti pakartotinai ir, jei rodmenys nuolat padidėję, pasitarti su gydytoju.

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1. Obuolių sultys

Obuoliuose ir jų sultyse yra antioksidantų bei polifenolių – junginių, kurie siejami su širdies ir kraujagyslių sveikata. Kai kurie tyrimai rodo, kad saikingas obuolių sulčių vartojimas gali būti susijęs su palankesniais cholesterolio ir kraujagyslių sveikatos rodikliais.

Vis dėlto renkantis sultis verta atkreipti dėmesį į jų sudėtį. Geriau rinktis nesaldintas, kuo mažiau apdorotas arba drumstas sultis, kuriose išlieka daugiau natūralių augalinių junginių.

Tačiau net ir tokiu atveju sveikas, visas obuolys paprastai yra maistingesnis pasirinkimas nei sultys, nes jame išlieka skaidulos.

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