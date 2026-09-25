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TV3 naujienos > Gyvenimas > Sveika gyvensena

Sumažinkite aukštą kraujospūdį: įsidėmėkite šiuos 4 patarimus

2026-09-25 14:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-25 14:20
Pridėkite kaip šaltinį Google

Aukštas kraujospūdis gali ilgą laiką nesukelti jokių aiškiai juntamų simptomų, tačiau jo poveikis organizmui gali būti rimtas. Hipertenzija didina širdies ir kraujagyslių ligų, insulto, inkstų nepakankamumo ir kitų sveikatos problemų riziką. Dėl to ją neretai vadina „tyliuoju žudiku“ – žmogus gali nė neįtarti, kad jo kraujospūdis yra per aukštas.

Padidėjęs kraujospūdis – tylus žudikas: patarė, kaip jį sumažinti (tv3.lt fotomontažas)
GALERIJA (6)

Aukštas kraujospūdis gali ilgą laiką nesukelti jokių aiškiai juntamų simptomų, tačiau jo poveikis organizmui gali būti rimtas. Hipertenzija didina širdies ir kraujagyslių ligų, insulto, inkstų nepakankamumo ir kitų sveikatos problemų riziką. Dėl to ją neretai vadina „tyliuoju žudiku“ – žmogus gali nė neįtarti, kad jo kraujospūdis yra per aukštas.

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Nors hipertenzijai gydyti dažnai naudojami vaistai, reikšmingą vaidmenį gali turėti ir kasdieniai gyvenimo būdo pokyčiai, rašoma thesun.co.uk.

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Specialistai pabrėžia, kad gyvenimo būdo pokyčiai neturėtų būti priežastis savavališkai atidėti gydymą ar atsisakyti gydytojo paskirtų vaistų. Tačiau yra keli paprasti žingsniai, kurie gali padėti rūpintis širdies ir kraujagyslių sveikata.

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(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Kraujospūdžio matavimas

1. Į mitybą įtraukite daugiau skaidulų

Vienas svarbiausių mitybos pokyčių, galinčių padėti kontroliuoti kraujospūdį, yra mažesnis druskos vartojimas. Tačiau tyrimai taip pat rodo, kad naudinga pasirūpinti pakankamu skaidulų kiekiu.

Skaidulos padeda ilgiau jaustis sotiems, todėl gali prisidėti prie geresnės kūno svorio kontrolės. Be to, skaidulų gausus maistas pasižymi ir kitomis sveikatai naudingomis savybėmis.

Jų galima rasti vaisiuose, daržovėse, pupelėse, lęšiuose, bulvėse, ruduosiuose ryžiuose, viso grūdo duonoje ir makaronuose.

Suaugusiesiems rekomenduojama per dieną suvartoti apie 30 g skaidulų, tačiau daugelis žmonių šio kiekio nepasiekia. Vidutiniškai jų suvartojama gerokai mažiau.

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