Sumažinkite aukštą kraujospūdį: įsidėmėkite šiuos 4 patarimus

Nors hipertenzijai gydyti dažnai naudojami vaistai, reikšmingą vaidmenį gali turėti ir kasdieniai gyvenimo būdo pokyčiai, rašoma thesun.co.uk.
Specialistai pabrėžia, kad gyvenimo būdo pokyčiai neturėtų būti priežastis savavališkai atidėti gydymą ar atsisakyti gydytojo paskirtų vaistų. Tačiau yra keli paprasti žingsniai, kurie gali padėti rūpintis širdies ir kraujagyslių sveikata.
1. Į mitybą įtraukite daugiau skaidulų
Vienas svarbiausių mitybos pokyčių, galinčių padėti kontroliuoti kraujospūdį, yra mažesnis druskos vartojimas. Tačiau tyrimai taip pat rodo, kad naudinga pasirūpinti pakankamu skaidulų kiekiu.
Skaidulos padeda ilgiau jaustis sotiems, todėl gali prisidėti prie geresnės kūno svorio kontrolės. Be to, skaidulų gausus maistas pasižymi ir kitomis sveikatai naudingomis savybėmis.
Jų galima rasti vaisiuose, daržovėse, pupelėse, lęšiuose, bulvėse, ruduosiuose ryžiuose, viso grūdo duonoje ir makaronuose.
Suaugusiesiems rekomenduojama per dieną suvartoti apie 30 g skaidulų, tačiau daugelis žmonių šio kiekio nepasiekia. Vidutiniškai jų suvartojama gerokai mažiau.
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