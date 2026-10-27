Sako, kad šis gėrimas gali sumažinti insulto ir infarkto riziką: gerkite dažniau

Prasideda vėsesnis metų laikas. Būtent dabar puodelis arbatos gali suteikti atokvėpį kūnui ir protui. Šio gėrimo mėgėjams turime gerų žinių: reguliarus arbatos vartojimas, kaip teigiama, taip pat gali apsaugoti širdį ir kraujagysles.
Primename, kad tai yra tik patariminio pobūdžio straipsnis. Dėl savo sveikatos ir mitybos visuomet rekomenduojama pasitarti su savo šeimos gydytoju arba vaistininku.
Kaip arbata veikia mūsų sveikatą? Naujausios mokslininkų išvados
Siekdami prieiti prie tokių išvadų, Kinijos mokslininkai išanalizavo apie 500 tūkst. žmonių duomenis iš „China Kadoorie Biobank“ duomenų bazės. Tyrimo dalyviams buvo nuo 30 iki 79 metų, o jų sveikatos būklė buvo stebima devynerius metus, rašo fakt.pl.
Rezultatai aprašyti neseniai žurnale „Journal of Internal Medicine“ paskelbtame straipsnyje. Mokslininkai „arbatos mėgėjais“ laikė žmones, kurie arbatą gėrė bent tris kartus per savaitę.
Tokia grupė sudarė apie 30,5 proc. tyrimo dalyvių. Paaiškėjo, kad reguliarus arbatos vartojimas buvo susijęs su 11 proc. mažesne kraujagyslių ligų rizika.
Išsami atskirų susirgimų analizė atskleidė skirtumus. Arbatą geriančių žmonių išeminio insulto rizika buvo maždaug 36 proc. mažesnė. Išeminis insultas įvyksta dėl kraujo krešulio smegenyse.
Ūminio miokardo infarkto rizika sumažėjo 17 proc., aterosklerozinių širdies ir kraujagyslių ligų rizika – 13 proc., o kitų galvos smegenų kraujagyslių ligų rizika net 52 proc.
Kodėl svarbi arbatos rūšis, temperatūra ir stiprumas?
Tyrimo autoriai pabrėžia, kad svarbu, kaip geriama arbata. Juodoji arbata pasižymėjo stipresniu apsauginiu poveikiu nuo kraujagyslių ligų nei žalioji arbata.
Galimas paaiškinimas yra juodojoje arbatoje esantys specifiniai fermentacijos produktai, tokie kaip teaflavinai, kurie veikia priešuždegimiškai ir reguliuoja lipidų kiekį.
Lipidų reguliavimas reiškia riebalų, tokių kaip cholesterolis, kiekio sumažinimą iki normalaus lygio. Svarbu: arbatos nereikėtų gerti verdančios.
Labai karštas gėrimas gali sukelti terminius audinių pažeidimus ir uždegimą, – atkreipia dėmesį mokslininkai. Rekomenduojama arbatą vartoti šiltą.
Kalbant apie arbatos stiprumą, tyrimo autoriai pataria vengti labai stiprios arbatos, nes per didelė kofeino koncentracija gali susilpninti apsauginį polifenolių poveikį kraujagyslėms. Polifenoliai pasižymi antioksidaciniu ir priešuždegiminiu poveikiu.
Koks arbatos kiekis yra geriausias širdžiai?
Didžiausia nauda sveikatai buvo pastebėta išgeriant nuo šešių iki aštuonių puodelių arbatos per dieną, informuoja mokslininkai.
Jie taip pat priduria, kad ypatingos naudos iš kasdienio arbatos vartojimo gali turėti nutukę žmonės ir asmenys, turintys genetinį polinkį į kraujagyslių ligas.
Vis dėlto tyrimo rezultatai neįrodo priežastinio ryšio. „British Heart Foundation“ vyriausioji dietologė Dell Stanford atkreipia dėmesį, kad šiuos rezultatus reikėtų vertinti atsargiai.
„Tai neįrodo, kad kasdienis puodelis arbatos apsaugo širdį. Tai buvo stebėjimo pobūdžio tyrimas, be to, rezultatams įtakos galėjo turėti ir kiti dalyvių mitybos bei gyvenimo būdo skirtumai“, – sakė D. Stanford.
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