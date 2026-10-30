Jasikevičius po pralaimėjimo „Real“: „Fenerbahče“ trūksta komandinio identiteto

„Neturime komandinio identiteto, esame tiesiog krūva labai garsių pavardžių. Reikės rasti būdą žaisti vienam dėl kito. Individualiai mes galime daug, bet tai neatneš rezultato. Turime rasti būdą žaisti komandiškai“, – Madride kalbėjo Šaras.
Po 9 turų Eurolygoje „Fenerbahče“ yra iškovojusi 6 pergales.
Artėjančią savaitę „Fenerbahče“ grįžta į savo areną, kur egzaminuos dar vieną Ispanijos klubą – Vitorijos „Baskonia“.
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