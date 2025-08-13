Būtinai padarykite tai savo rožėms rudenį: kitąmet sukraus įspūdingus žiedus

Rožės savo žiedais džiugina beveik visą vasarą, tačiau artėjant rugsėjui jos gali prarasti savo grožį. Susmulkėję žiedlapiai, pasikeitę ar krentantys lapai – šie požymiai rodo, kad jūsų rožėms reikia šiek tiek jūsų pagalbos.
Užsirašykite darbus, kuriuos reikės atlikti rudenį – tai padarę užtikrinsite, kad jos išgyvens žiemą ir kitą vasarą išaugins dailius žiedus.
Rožių priežiūros darbai rudenį
„Gardener’s World“ pasidalijo pagrindiniais rožių priežiūros darbais rudenį, kuriuos reikia atlikti – nuo senų žiedų ir sergančių lapų šalinimo iki genėjimo, rašo express.co.uk.
Nupjaukite smulkius, nuvytusius žiedus
Jei paliksite nuvytusius smulkius rožių žiedus, vaizdas nebus patrauklus. Žurnalas „BBC Gardeners’ World Magazine“ rekomenduoja juos pašalinti, kad „nepradėtų pūti“. Jei auginate erškėtrožes, pašalinkite tik žiedlapius.
Pašalinkite sergančius lapus
Kai kurie jūsų rožių lapai gali atrodyti šiek tiek pakitę ir nesveiki. Gali atsirasti tokių ligų kaip juodoji dėmėtligė ar rūdys, todėl svarbu nedelsiant pašalinti sergančius lapus.
Nepamirškite surinkti ir ant žemės nukritusių užkrėstų lapų. Jie gali pernešti ligas ir sekančiais metais užkrėsti jūsų augalą.
Rudenį galite persodinti rožes
Jei netenkina rožių krūmo vieta, ruduo yra puikus laikas jas perkelti į kitą vietą. Žemė vis dar šilta, todėl augalas dar spės įsišaknyti ir įsitvirtinti naujoje vietoje.
Ruduo taip pat tinkamas sodinti ir naujus rožių krūmus, kurie dar spės įsitvirtinti prieš prasidedant žiemai.
Nugenėkite rožes
Pašalinkite negyvus ar pažeistus stiebus. Jei stiebai trukdo kitiems, juos taip pat galite nugenėti. „Gardener’s World“ rekomenduoja genėti rožes taip, kad pagrindas aplink krūmus būtų atviras – tai padės užtikrinti gerą oro cirkuliaciją.
