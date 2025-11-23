Aukštu cholesteroliu susirūpinkite laiku: pasakė, kaip jį sumažinti be vaistų

Naujienų portalui tv3.lt apie padidėjusį cholesterolį, jo keliamą žalą bei būdus stabilizuoti jo kiekį, papasakojo vaistinių tinklo „Eurovaistinė“ vaistininkė Evelina Mockė.
„Cholesterolis yra gyvybiškai svarbi medžiaga, be kurios mūsų organizmas negalėtų normaliai funkcionuoti.
Cholesterolis yra riebalų tipo junginys, kurį organizmas gamina pats – apie 70 proc. pagaminama kepenyse, žarnyne, antinksčiuose, odos ląstelėse – ir tik dalį gauname su maistu.
Cholesterolis – į riebalus panaši medžiaga, esanti kiekvienoje organizmo ląstelėje, keliaujanti kraujotakos sistema.
Cholesterolis būtinas ląstelių statybai, lytiniams ar antinksčių žievės hormonams, tulžies rūgščių sintezei, vitamino D apykaitai, ląstelių membranų ir nervinio audinio gamybai“, – cholesterolį pristatė specialistė.
„Gerasis“ ir „blogasis“ cholesterolis
Pasak vaistininkės, kasdien kepenyse yra pagaminama apytikriai vienas gramas cholesterolio, o tai – 70 proc. cirkuliuojančio kiekio mūsų organizme. Toks cholesterolio kiekis yra tas, kuris žmogui reikalingas. Likusieji 30 proc. yra gaunami per maistą, dažniausiai šis maistas yra gyvulinės kilmės.
Taip pat cholesterolis yra skirstomas į „gerąjį“ ir „blogąjį“, taip nurodant, kad „blogojo“ cholesterolio kiekio turėtų būti mažiau nei „gerojo“.
„Choleserolio molekulės, judėdamos kraujyje, susijungia su lipidus nešančiais baltymais – lipoproteinais – ir kraujyje būna lipoproteinų pavidalu.
DTL (didelio tankio lipoproteinai) – tai „gerasis“ cholesterolis. Padeda organizmui mažinti „blogojo“ cholesterolio kiekį kraujyje. Pastarajį jis suriša, nuneša į kepenis ir pašalina su tulžimi per žarnyną.
„Gerasis“ (didelio tankio) cholesterolis padeda mažinti su žmogaus senėjimu susijusių ligų bei vėžio riziką“, – apie „gerąjį“ cholesterolį pasakojo specialistė.
Vėliau ji prabilo apie MTL (mažo tankio lipoproteinus), kurie yra žinomi kaip „blogasis“ cholesterolis. Manoma, kad per didelis jo kiekis it rūdys vamzdžiuose nusėda ant kraujagyslių sienelių ir taip skatina aterosklerozės vystymąsi bei kitaip kenkia širdžiai ir kraujagyslėms.
„Trečiojo tipo – LMTL (labai mažo tankio) lipoproteinai – perneša mažą cholesterolio ir trigliceridų kiekį.
Trigliceridai taip pat skatina aterosklerozę, ypač sergant cukriniu diabetu ar metaboliniu sindromu. Taigi, trigliceridus turėtume taip pat vadinti „blogais“ bei stebėti jų kiekį“, – sakė ji.
Kam rizika susidurti su aukštu cholesteroliu yra didesnė?
Vaistininkė E. Mockė sakė, kad nors dauguma mano, jog padidėjęs cholesterolio kiekis – vyresnių žmonių bėda, vis tik klysta.
Pasak specialistės, dažnai įvairūs veiksniai nulemia cholesterolio lygio padidėjimą. Tai – genetika, lytis, kiti mitybos komponentai, sutrikusi cholesterolio pašalinimo iš organizmo funkcija, inkstų, kepenų, skydliaukės ligos, rūkymas, netinkama mityba, antsvoris ar nutikimas, mažas fizinis aktyvumas.
„Aukšta cholesterolio koncentracija kraujyje nėra jaučiama ar matoma, dėl šios priežasties padidėjęs cholesterolis vadinamas „tyliuoju žudiku“ – jis tyliai, ilgus metus kemša kraujagysles, o pirmas simptomas dažnai būna rimta komplikacija: širdies infarktas arba insultas“, – teigė pašnekovė.
Dėl šios priežasties vaistininkė atkreipė visų, kuriems per 30-imt, dėmesį į šio rodiklio tikrinimą ir stabilizavimą:
„Todėl kiekvienam, vyresniam nei 30 metų žmogui, ypač turint viršsvorį, valgant riebų maistą ar giminėje esant sergančiųjų kraujotakos ligomis, rekomenduojama pasidaryti gydytojo skirtus tyrimus siekiant stebėti cholesterolio kiekį kraujyje.“
Cholesterolio kiekio kraujyje stabilizavimas
Pasiteiravus specialistės, kaip stabilizuoti „blogojo“ cholesterolio kiekio kraujyje rodiklius, ji dalijosi, kad pirmasis žingsnis – mitybos korekcija.
Anot E. Mockės, tuomet reikia kruopščiai laikytis dietos, riboti cholesterolį didinančių produktų kiekį, o juos keisti cholesterolį mažinančiais.
„Labai efektyvi Viduržemio jūros regiono dieta, kurioje gausu neskaldytų grūdų duonos, alyvuogių aliejaus, graikinių riešutų, vaisių ir daržovių bei žuvies“, – patarė vaistininkė.
Taip pat ji atkreipė dėmesį į svorio metimą ir žalingų įpročių atsisakymą. Anot jos, sutvarkius šiuos aspektus galima tikėtis rezultato.
„Svarbu normalizuoti svorį, taip pat atsisakyti rūkymo, nes rūkymas skatina imuninę sistemą didinti MTL kiekį, mažiausiai 5 dienas per savaitę bent 30 min. užsiimti vidutiniškai intensyvia fizine veikla, pakankamai išsimiegoti, valdyti stresą“, – sakė ji.
Kas dar gali padėti?
Jeigu gyvenimo būdo keitimas negelbsti, tuomet yra kitų priemonių sau padėti. Pasak vaistininkės, nors dažniausiai tuomet yra kalbama apie vaistus, tačiau yra tam tikri maisto papildai, kurie gali padėti.
„Egzistuoja maisto papildai, kurie gali būti naudingi kaip pagalbinė priemonė šalia sveikos mitybos, fizinio aktyvumo ir gydytojo rekomendacijų“, – sakė ji.
Pašnekovė pokalbio metu įvardijo kelis papildų tipus:
- Tirpiosios skaidulos. Jų gausu avižose, linų sėmenyse, sėlenose. Šios medžiagos veikia tarsi „šluota“ žarnyne – suriša cholesterolio daleles ir padeda jas pašalinti iš organizmo.
- Omega-3 riebalų rūgštys. Geriausi šaltiniai – riebios žuvys (lašiša, skumbrė) arba žuvų taukų kapsulės, tačiau omega-3 gali skystinti kraują, tad žmonėms, vartojantiems kraują skystinančius vaistus, būtina pasitarti su gydytoju.
- Raudonųjų mielių ryžių papildai. Juose esantis monakolinas K yra natūralus statino – lovastatino – atitikmuo. Tai reiškia, kad šis papildas gali sumažinti MTL cholesterolį net iki 15–25 proc.
- Q10. Jis tiesiogiai cholesterolio nemažina, tačiau gali padėti sumažinti raumenų skausmus tiems, kurie jau vartoja statinus.
- Česnako papildai. Jie taip pat gali šiek tiek pagerinti kraujagyslių būklę ir sumažinti MTL cholesterolį, tačiau jų poveikis yra gana nedidelis – apie 5 proc.
Galiausiai pašnekovė pridėjo, kad svarbu pabrėžti tai, jog maisto papildai negali visiškai pakeisti gyvenimo būdo pokyčių bei paskirtų vaistų, ypatingai, jeigu cholesterolio kiekis kraujyje yra gerokai virš normos.
