Atrado kitokį varškės apkepo receptą: išeina daug skanesnis

Reikės: 200 g varškės; 2 kiaušiniai; 0,5 a. š. česnakinės druskos; ¼ a. š. džiov. svogūnų; 0,5 paprikos; ¼ brokolio; 1 v. š. smulkintų žalumynų; 3 v. š. avižų sėlėnų; 4 – 6 vyšniniai pomidorai; sviesto arba šiek tiek aliejaus kepimo indui patepti.
Kiaušinius sumaišome su varške, prieskoniais, druska, avižų sėlenomis ir smulkintais žalumynais. Brokolį išskirstome žiedynais, papriką supjaustome kubeliais, pomidorus padaliname į kelias dalis. Smulkintas daržoves įmaišome į varškės ir kiaušinių masę.
Kepimo indą ištepame aliejumi ir sviestu. Supilame jau paruoštą masę. Dedame kepti į įkaitintą iki 180 * C T orkaitę 20 – 25 min.