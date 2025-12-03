Atėjusi prie Vilniaus eglės Asta išvysti tokio vaizdo tikrai nesitikėjo: „Skonio reikalas“

Prasidėjo, kaip juokaudama vadinu, eglučių karai, kuri gražesnė, kuri puošnesnė, kuri vis tik geresnė – Vilniaus ar Kauno.
Aš Kauno eglės dar nemačiau gyvai, tik nuotraukose, bet aplankiau Vilniaus kalėdinę eglutę. Trumpai pasakysiu, kad maloniai nustebau, nes buvau mačiusi gal vieną nuotrauką ir tai tik užmetusi į ją akį.
Atėjusi prie Vilniaus eglės maloniai nustebo
Kažkaip, man atrodo, per tiek metų jau buvom pripratę prie pompastikos, kas daugiau, ryškiau, išskirtiniau papuoš, tad turbūt to tikėjausi ir eidama prie eglės.
Žinot, turiu pasakyti, kad vaizdas paliko labai gerą įspūdį ir emocijas. Jokios pompastikos, jokių perteklinių papuošimų – viskas taip paprasta, jauku, grynai taip, kaip ir būna per Kalėdas.
Man jau pirmąkart pažiūrėjus į eglutę pirma mintis buvo, kad ji išskirtinė savo paprastumu ir tokia, lyg namuose.
Einam labai geru keliu, atsisakydami visos tos perteklinės puošybos, kuri tikrai nereikalinga ir turim ne vieną pavyzdį, kai paprasčiausiai papuošta eglė yra pati gražiausia.
Aišku, čia skonio reikalas, o jis, kaip žinom, draugų neturi, bet man šiemet Vilniaus eglė tikrai pati ta, kurianti tą šventinę atmosferą ir jaukumą, visi ateinantys pažiūrėti tokie laimingi, šypsosi – taip ir turi būti.
Nemačiau daugybės kitų miestų eglių, tikiuosi, dar pavyks aplankyti bent dalį jų, bet Vilniui – pagyros, puikiai padirbėta. Gal net įvardinčiau ją kaip savo šių metų favoritę.
Autorė: skaitytoja Asta
