Išgirdusi, ką sako pavežėjas, vilnietė negalėjo patikėti savo ausimis: tokių žodžių nesitikėjo

„Šiandien ryte pavežėjo automobilyje įvyko nelabai malonus įvykis – nepastebėjusi išpyliau arbatą. Labai jaudinausi, kad pridariau žmogui bėdų, bet vairuotojas taip gražiai atsakė, pakrovė gerų emocijų visai dienai“, – rašo naujienų portalui tv3.lt laišką atsiuntusi skaitytoja Elena. 

4

Važiuoju „Bolt“, vėluoju, vežuosi pietus ir savo matchą puodelyje. Jau laikas lipti, matau, kad ta matcha išsipylė visame popieriniame maišelyje, ant sėdynės apsaugos, ant mano palto – viskas žalia.

„Nuostabus vairuotojas“

Tuo metu dar esu skambutyje, išlipu, pabaigiu skambutį, skambinu „Bolt“ vairuotojui.

„Labai atsiprašau, bet aš išpyliau savo arbatą jūsų salone, ką aš dabar dėl to galiu padaryti?“ – klausiu.

„Galite pasimelsti, kad aš turėčiau servetėlių“, – sako pavežėjas.

„Gal aš galiu jums pervesti arbatpinigių daugiau dėl šio nutikimo?“ – užduodu kitą klausimą.

„Visa tai yra smulkmena, Elena“, – taip man atsakė vairuotojas.

Tai yra geriausia, kas man šįryt galėjo nutikti, nuostabus vairuotojas, tikrai išgelbėjo mano ne visai sėkmingą rytą.

Autorė: skaitytoja Elena

