„Bolt“ pavežėjo elgesys pribloškė Thomą: nesusipratimai vienas po kito

Apie tai, kaip praėjusią savaitę norėdamas nuvykti iš Šeškinės poliklinikos į Santariškių ligoninę ir susidūręs su nemalonia „Bolt“ patirtimi, Thomas pasidalino savo socialiniuose tinkluose.

„Paprašėme, kad „Bolt“ taksi atvyktų į Šeškinės poliklinikos aikštelę, tačiau vairuotojas nusprendė palaukti mūsų prie netoli esančios „Iki“ parduotuvės. Kai įlipome į automobilį ir paklausėme, kodėl jis sustojo kitoje vietoje, vairuotojas paaiškino, kad būtų per ilgai užtrukę išvykti iš nurodytos vietos (poliklinikos aikštelės)“, – įraše rašo Thomas.

Nepaisant to, jog vairuotojas laukė kitoje vietoje nei buvo nurodyta, Thomas taip pat turėjo sumokėti ir papildomą laukimo mokestį už tai, kad vairuotojas turėjo palaukti, kol keleiviai įlips į automobilį.

Užsienietis sako suprantantis, jog jei laukimo mokestis būtų buvęs paskirtas dėl to, kad dėl vyro kaltės buvo pavėluota įlipti į „Bolt“ automobilį, jis tai suprastų, tačiau šiuo atveju taip nebuvo.

Be to, Thomas teigia, jog tą dieną taip pat stipriai lijo, dėl ko, mėgindamas nusigauti iki „Bolt“ automobilio, vyras taip pat liko kiaurai šlapias.

„Kadangi jau sirgau, tai buvo labai nemalonu“, – socialinių tinklų įraše pasakoja Thomas.

Tačiau ties tuo visi nesklandumai nesibaigė.

Vyro teigimu, nors jis buvo aiškiai nurodęs, jog nori nuvykti į Santariškių ligoninę, tačiau vairuotojas jį paleido ne prie pačios ligoninės, tačiau netoli buvusioje stotelėje.

Dėl to, sergančiam vyrui vėl teko eiti per stipriai lijusį lietų.

„Jis paėmė mane ne iš tos vietos, kurią nurodžiau, ir išleido autobusų stotelėje. (...) Galiausiai buvau permirkęs, jau sirgau ir patyriau papildomą diskomfortą dėl „Bolt“, – piktinasi Thomas.

Nesklandumų kilo ir dėl kilusios situacijos susisiekus su „Bolt“ klientų aptarnavimo komanda. Vyrui pareikalavus grąžinti pinigus už laukimo mokestį ir suteikti kompensaciją už tai, vairuotojas atvyko ir išleido keleivius ne tose vietose.

Tačiau „Bolt“ klientų aptarnavimo komanda šį vyro prašymą atmetė.

„Iš esmės, aš likau kaltas dėl to, kad permirkau ir buvau paimtas bei išleistas netinkamose vietose“, – teigia vyras.

Tiesa, tv3.lt naujienų portalo žurnalistams susisiekus su Thomu, vyras teigė, jog iš ketvirto karto, savo situaciją paviešinus socialiniuose tinkluose, „Bolt“ klientų aptarnavimo komanda grąžino vyrui pinigus ir suteikė jam kompensaciją.

„Iš pradžių susisiekiau su „Bolt“ klientų aptarnavimo komanda ir perspėjau juos, kad viešinsiu problemą, jei nepavyks rasti sprendimo. Nepaisant šio įspėjimo, klientų aptarnavimo komanda tvirtino, kad grąžinti pinigus, nei iš dalies, nei visiškai, neįmanoma. Kreipiausi į juos tris kartus, ir kiekvieną kartą atsakymas buvo tas pats. Buvo neįmanoma grąžinti pinigų, kol neparašiau apie savo patirtį „Facebook“, ir tik po to „Bolt“ pakeitė savo poziciją“, – žurnalistams pasakojo Thomas.

„Bolt“ vadovas Lietuvoje paaiškino, kaip elgtis

„Bolt“ pavežėjimo paslaugų vadovas Lietuvoje Laimonas Jakštys teigia, kad konkrečiai šios situacijos pakomentuoti negali, tačiau apskritai nesusipratimų kelionės su „Bolt“ metu, gali kilti dėl įvairių priežasčių.

„Konkrečios situacijos komentuoti negalime, tačiau nesusipratimų gali kilti dėl įvairių priežasčių. Viena jų – kai klientas nurodo vieną paėmimo vietą, bet laukia kitoje (pavyzdžiui, netiksliai nustato žymeklį žemėlapyje ar nurodo netikslų adresą)“, – sako L. Jakštys.

„Bolt“ pavežėjimo paslaugų vadovas Lietuvoje prideda, kad gali būti ir taip, jog vairuotojas paprasčiausiai negali pasiekti nurodytos paėmimo vietos dėl eismo ribojimų, kelio darbų, kitų eismo dalyvių sukeltų situacijų ar gamtinių reiškinių padarinių – apsemtų kelių ar nuvirtusių medžių.

„Raginame vairuotojus susisiekti su keleiviu, jei šis nurodytoje vietoje nepasirodė per penkias minutes nuo atvykimo į paėmimo vietą. Tiek vairuotojas, tiek keleivis vienas su kitu gali susisiekti per programėlę parašydami žinutę ar skambučiu. Be to, kad kelionė prasidėtų kuo sklandžiau, „Bolt“ programėlėje keleivis gali pasidalinti savo buvimo vieta, kurią matydamas žemėlapyje vairuotojas gali tiksliau žinoti geriausią vietą sustoti“, – tvirtina L. Jakštys.

Be to, anot L. Jakščio, jei keleivis mano, kad įvykusios kelionės kaina buvo apskaičiuota neteisingai, tuomet klientai gali kreiptis į „Bolt“ klientų aptarnavimo komandą.

„Bolt“ klientų aptarnavimo specialistai kiekvieną pranešimą įvertina atskirai ir priėmę sprendimą, kad keleiviui kaina pakilo nepagrįstai, suteikia kompensaciją“, – sako L. Jakštys.