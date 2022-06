Ateina pilnatis: Budraitytė įspėja 4 Zodiako ženklus

Priešpilnio savaitę pirmadienį pakeis prasidedanti pilnatis. Nors dažniausiai sakoma, kad šiuo laikotarpiu reikėtų privengti linksmybių ir pasaugoti save, tačiau šįkart artėjančios savaitės pilnatis pramogoms ir aktyviam laisvalaikiui bus ypač palanki.

„Šurmuliavimas vis dar jausis, kadangi jis prasidėjo priešpilnio laikotarpiu. Žmonės nuo kitos savaitės jausis aktyvesni, daugiau judės, trepsės, kadangi dauguma jų jau pradėjo planuoti atostogas, šventes, keliones, Jonines. Artėjančios savaitės laikotarpis aktyvus išliks iki pat mėnesio galo“, – teigia V. Budraitytė.

Puikus metas švęsti

Astrologė sako, kad tai bus puiki proga pasinaudoti ir linksmiau atšvęsti Antanines, Jonines:

„Visi gerai žinome, kad per pilnatį žmonės būna aktyviausi, tad šią energiją geriausiai būtų išnaudoti judėjimui. Be to, savaitė prieš Jonines yra įvardijama kaip viena aktyviausių metų savaičių.“

Pilnaties savaitė apdovanos ir žmones, kurie serga lėtinėmis ligomis. Pagerės ne tik sveikata, tačiau ir nuotaika. „Kadangi Veneros padėtis šiuo metu yra labai gera, galime tikėtis, kad mažiau sirgsime ir per pilnatį turėsime šaunaus aktyvumo“, – priduria Vaiva.

Artėjanti savaitė palanki švęsti ir šeimos šventes: vestuves, krikštynas, jubiliejus, sukaktuves. V. Budraitytė pataria nesidrovėti, šokti ir kuo daugiau linksmintis. Tačiau įspėja atsakingai vartoti alkoholį:

„Žmonės ir taip bus aktyvūs, todėl jeigu bus vartojama daug alkoholio, tie kraštutinumai vėliau nebus suderinami.“

Įspėja Zodiako ženklus

Tačiau, nors savaitė ir bus palanki, visgi keliems Zodiako ženklams teks atkreipti labiau į save dėmesį.

„Šią pilnatį bus aktyvesni Skorpionai, todėl jaus didesnį diskomfortą. Tas pats tinka ir Jaučiams, tik jiems reikia ypatingai būti atsargiems ir prižiūrėti save, kad nebūtų pykčio protrūkių, ypatingai tiems, kurie turi kepenų problemų“, – įspėja V. Budraitytė.

Sunkiau seksis ir Vandenio bei Liūto Zodiako ženklams. Vandeniai turėtų daugiau laiko skirti poilsiui, kad nepersidirbtų, o Liūtai – saugoti savo dvasinę sveikatą:

„Atsargesni turės būti ir Liūtai, ypatingai tie, kurių emocinė būsena yra jautresnė, sunkiau kontroliuoja savo emocijas. Visi kiti gali sau linksmintis, šokti ir džiaugtis, daryti ką nori. Tačiau viskas turėtų būti proto ribose, nes visur yra aukso viduriukas“, – nusišypso astrologė.