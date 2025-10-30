Ar jūsų vaikas namuose sako „6–7“? Štai ką tai reiškia iš tikrųjų

Socialiniai tinklai iš karto užvirė nuo reakcijų – vieni juokiasi, kiti piktinasi, treti vis dar nesupranta, ką tai reiškia. Kaip rašo patys žodyno kūrėjai, sprendimas buvo paremtas paieškų tendencijomis, bet daugelis to nesupranta, rašoma unilad.com.
Keisti pasirinkimai tęsiasi nuo 2010-ųjų
Portalo tradiciją rinkti „Metų žodį“ prasidėjo dar 2010 m. Jie remiasi pasaulio įvykiais ir kalbos tendencijomis internete. Per penkiolika metų sąraše netrūko ir klasikinių, ir labai netikėtų žodžių.
Ankstesni laimėtojai – tokie terminai kaip „tergiversate“ (liet. atsimesti, išduoti), „bluster“ (liet. siautėjimas) ar „privacy“ (liet. privatumas). Tačiau nuo 2016 m. pastebimas posūkis į niūresnes temas: „ksenofobija“, „dezinformacija“ (2018 m.), „egzistencinis“ (2019 m.) bei „pandemija“ (2020 m.).
2024 m. triumfavo žodis „demure“ („kuklumas“) – tiesioginė „TikTok“ mados terminijos įtaka, ypač po frazės „labai kuklus, labai sąmoningas“ (angl. very demure, very mindful).
Dar 2022 m. „Dictionary.com“ paskelbė žodį „woman“ („moteris“) metų žodžiu, siekdami atkreipti dėmesį į diskusijas dėl lyties apibrėžimo ir translyčių teisių.
Tačiau šiemet pasirinktas „žodis“ net nėra žodis.
„6,7“ – metų žodis be reikšmės
Oficialiame pranešime portalas nurodė, kad paieškos pagal skaičių 67 nuo 2025 m. vasaros išaugo daugiau nei šešis kartus.
„Paieškos pagal skaičių 67 skaičius smarkiai išaugo nuo 2025 m. vasaros. Nuo birželio mėnesio šių paieškų skaičius išaugo daugiau nei šešis kartus, ir iki šiol šis augimas nerodo jokių sustojimo ženklų“, – rašoma pranešime.
Anot portalo atstovų, dauguma kitų dviženklių skaičių per tą laikotarpį neturėjo jokios reikšmingos tendencijos, o tai reiškia, kad skaičius 67 yra kažkas ypatingo.
Pasak jų, leksikografai išanalizavo milijonus antraščių, socialinių tinklų įrašų ir paieškos duomenų, kol galiausiai apsisprendė dėl šio pasirinkimo.
Tačiau daugeliui šis sprendimas pasirodė absurdiškas. Kaip vienas internautas rašė: „Daugiau niekada nežiūrėsiu į žodyną rimtai. 6,7? Rimtai?“.
Ką reiškia skaičiai „6,7“?
„6,7“ fenomeno šaknys slypi hiphopo atlikėjo Skrillai kūrinyje „Doot Doot“, išleistame 2024 m. gruodį. Dainoje jis repuoja: „6-7, aš ką tik staigiai...“
Ši frazė netikėtai tapo virusine „TikTok“ tendencija – tūkstančiai jaunimo pradėjo ją kartoti, naudoti kaip juoką ar net šūkį. Kai kurie mokytojai Jungtinėse Valstijose pranešė, kad frazė buvo uždrausta klasėse, nes mokiniai ją nuolat kartojo.
Vos paskelbus apie naująjį metų žodį, „X“ (anksčiau „Twitter“) užplūdo reakcijos. Dešimtys žmonių nuo to laiko kreipėsi į X, kad sukritikuotų šį sprendimą.
Vienas vartotojas rašė: „Aš vis dar nežinau, kas yra tas 6,7, ir atsisakau jį ieškoti „Google“ paieškoje. Ir neatsakykite man atsakymo, noriu mirti nežinodamas.“
Kitas pajuokavo: „Tiesiog sudeginkite žodyną dabar.“
Dar vienas komentatorius apibendrino daugelio jausmus: „Karūnuoti skaičių metų žodžiu yra kvailiausias dalykas, kokį esu matęs.“
Ar kalbos evoliucija išslydo iš rankų?
Nors daugelis šaiposi, ekspertai teigia, kad šis pasirinkimas atspindi dabartinį kalbos pokytį. Internetas keičia žodyno ribas – emocijos, garsai, net simboliai tampa komunikacijos priemone.
Vis dėlto skeptikai įspėja, kad toks pasirinkimas parodo, kaip memų kultūra ima užgožti tikrąją kalbą.
Kaip vienas komentatorius reziumavo: „Kai metų žodžiu tampa skaičius, gal ateina laikas perrašyti visą abėcėlę.“
