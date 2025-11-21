Apie tai klausimų „ChatGPT“ jokiu būdu neužduokite: štai kas bus

Naujausios apklausos rodo, kad vis daugiau žmonių pasitiki dirbtiniu intelektu net sveikatos ar psichologiniais klausimais, tačiau būtent čia slypi pavojai.
Specialistai įspėja, kad pokalbių robotai nėra žmonės, jų duomenų saugumo ribos yra kitokios, o pasidalinta informacija gali būti saugoma ilgiau nei tikimasi.
Todėl svarbu žinoti, kokios informacijos jokiu būdu nederėtų teikti tokioms sistemoms kaip „ChatGPT“ ir kokių klausimų geriau neužduoti, rašoma timesofindia.com.
Kokios informacijos neatskleisti
Remiantis „New York Post“ bei Klivlando klinikos duomenimis, daugiau nei 20 proc. amerikiečių jau kreipėsi į dirbtinį intelektą sveikatos patarimų, o „Tebra“ apklausa atskleidė, kad beveik ketvirtadalis jų būtų linkę rinktis pokalbių robotą vietoj tradicinės terapijos.
Ekspertai perspėja: dalis šio pasitikėjimo – klaidinga ir potencialiai pavojinga. Specialistai įvardija septynias jautrias kategorijas, kurių nereikėtų klausti dirbtinio intelekto.
Finansinė informacija
Banko sąskaitų numeriai, kredito kortelių duomenys ar socialinio draudimo kodai – tai jautriausia informacija, kurią sukčiai gali panaudoti tapatybės vagystei ar finansiniam nusikaltimui. Jokiu būdu neklauskite klausimų, susijusių su savo finansiniais duomenimis ir jų neatskleiskite.
Slaptažodžiai
Ekspertai pabrėžia: slaptažodžiai – absoliutus tabu. Jų negalima nei sakyti, nei klausti, nei bet kokiu būdu dalytis su jokiu dirbtiniu intelektu. Venkite bet kokių klausimų ar užklausų, kuriose tektų atskleisti prisijungimo duomenis, nes tai gali tiesiogiai pavojingai atverti kelią į jūsų paskyras.
Jautrios jūsų paslaptys
„ChatGPT“ nėra tikras pašnekovas, todėl negali užtikrinti asmeninių paslapčių saugojimo – ši sistema tam tiesiog nepritaikyta. Dėl to nederėtų užduoti klausimų ar atskleisti detalių apie savo asmeninį gyvenimą, kurių nenorėtumėte viešinti, nes dirbtinis intelektas nėra vieta konfidencialiems prisipažinimams.
Medicininiai ar sveikatos patarimai
Dirbtinis intelektas nėra medicinos specialistas, todėl negali suteikti nei diagnozės, nei saugios profesionalios konsultacijos. Apie sveikatą dirbtinio intelekto galite klausti tik norėdami sužinoti bendrinę informaciją, vis tik nepamirškite jos tikrinti, nes ji gali būti netiksli. Įsidėmėkite visiems laikams, kad dirbtinis intelektas – ne gydytojas ir ligos nediagnozuos.
Dėl to nereikėtų klausinėti apie savo konkrečius sveikatos duomenis ar dalytis informacija, tokia kaip ligos istorija ar draudimo detalės, nes ši informacija yra labai jautri ir skirta tik gydytojams.
Ekspertų žinutė paprasta: „Jeigu nenorėtum, kad tai sužinotų pasaulis – nesakyk to pokalbių robotui.“
