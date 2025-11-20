Išgirdę tėvų išrinktą vardą sūnui internautai pasibaisėjo: nesupranta, kaip taip galima

Kūdikis, vardu Liuciferis, gimė Naujųjų metų dieną ligoninės gimdymo palatoje nr. 6, o vėliau Jess su juo buvo perkelta į 6 kambarį, 6 lovą, rašoma thesun.co.uk.
Stefanas paaiškino: „Vardą buvome išsirinkę iš anksto, tad tai buvo tiesiog labai keistas sutapimas.“
Dėl sūnaus vardo – nemalonūs komentarai
27-erių Stefanas iš Redcaro, Šiaurės Jorkšyro, pasakojo, kad jis ir Jess „labai mėgo“ serialą, kuriame Tomas Ellisas įkūnijo Liuciferį – pragare nuobodžiaujantį velnią, atidarantį naktinį klubą ir padedantį policijai tirti žmogžudystes.
„Norime jį pakrikštyti, o klebonė sakė, kad tai nesukels jokių problemų“, – teigė Stefanas.
Jess pridūrė: „Šis vardas iš tikrųjų reiškia „šviesos nešėją“, o būtent tai jis atnešė į mūsų gyvenimą.“
Vis tik tėvai neslėpė, kad sulaukė daug reakcijų. „Žmonės klausinėjo: „Kas bus, kai jis eis į mokyklą?“ Gavome ir piktų komentarų internete“, – sakė Jess.
Jess „The Northern Echo“ anksčiau sakė: „Internete sulaukėme nemažai piktų komentarų iš žmonių, kurie rašė baisius dalykus. Kai kurie net kritikavo jo antrąjį vardą – Gary, kurį davėme mano dėdės, kuris mirė vaikystėje, garbei.
Abu vardai mums tikrai daug reiškia ir neteisinga, kad žmonės mus teisia.“
Perskaitę naujieną apie tai, kad vaikui buvo duotas Lucifer Gary vardas, internautai savo mintimis ėmė dalintis „X“, rašo dailymail.co.uk.
Vienas rašė: „Atsiprašau, visi sustokite, kad ir ką darote – pora Radcare savo kūdikiui davė vardą Lucifer, o antrąjį vardą – Gary.“
Kitas pridėjo: „Man labai nepatinka jo antrasis vardas Gary (jei atvirai)...“
Neigiamas požiūris į Jess ir Stefano išrinktus vardus neapsiribojo tik internetu – kai kurie šeimos nariai ir draugai taip pat pareiškė savo neigiamą nuomonę.
„Dažniausiai vyresnės kartos žmonės mums sakė: „Jūs negalite jo taip pavadinti, kaip bus, kai jis eis į mokyklą?“ Bet mes esame tiesiog normalūs, mylintys tėvai ir tikrai nesiekiame, kad mūsų sūnus būtų siejamas su velniu, tai nėra apie tai“, – kalbėjo Jess.
Pora, susipažinusi prieš trejus metus per Helovino šventę, kartu taip pat augina dukrą Juliet.
