Andrius Kaluginas atsakė, ar normalu yra porai miegoti atskirose lovose: atsakymas nustebins

Naujienų portalui tv3.lt apie poros pasirinkimo miegoti atskirai priežastis ir pasekmes sutiko prabilti porų psichologas Andrius Kaluginas.
Jis atskleidė, kad nors miegas kartu atneša tiek psichologinės, tiek neurobiologinės naudos, vis tik dabar sparčiai ima populiarėti miegojimas atskirai.
Miegojimo atskirai priežastys
Porų psichologas A. Kaluginas pasakojo, kad dažniausiai pas jį į porų terapiją ateinantys klientai miega atskirai dėl dviejų priežasčių.
Pirmoji priežastis – praktinė, kuomet miegojimas atskirai yra pasirenkamas dėl patogumo.
„Į šią priežastį įeina daugiau fiziniai dalykai: vienam šalta, kitam karšta, vienam norisi daugiau erdvės lovoje, kitam mažiau, vienas knarkia, kitas ne.
Taip pat veikia sukinėjimaisi lovoje, partnerio pasirinkta miego pozicija“, – dalijosi A. Kaluginas.
Antroji priežastis, kurią nurodė porų psichologas, buvo stiprūs poros pykčiai, paskatinantys vieną arba kitą išeiti miegoti atskirai.
„Šios dvi priežastys yra pagrindinės. Žinoma, jos yra kompleksiškos, tačiau dažniausiai miegama atskirai dėl jų“, – sakė jis.
Miegojimo atskirai poveikis santykiams
Specialisto pasiteiravus apie poros miegojimo atskirai poveikį, jis tvirtino, kad šiuo metu santykių psichologai yra susiskirstę į dvi stovyklas.
„Amerikoje buvo atliktas tyrimas ir manoma, kad 30 proc. porų miega atskirai. Čia yra, berods, praeitais metais Amerikos miego asociacijos atliktas tyrimas.
Mano nuomone, jeigu miegama atskirai dėl pirmosios priežasties, tuomet toks miegojimas gali pagerinti santykius, nes tai daroma dėl patogumo – jeigu kitas knarkia, kažkam norisi šaltesnio klimato, kažkam šiltesnio.
Patys žinome, kad išsimiegojęs žmogus yra geresnės nuotaikos, o tada ir santykiai geresni“, – aiškino jis.
Vis tik tiems, kurie miega atskirai dėl to, kad yra susipykę, A. Kaluginas turėjo liūdnų žinių.
Pasak jo, miegas kartu suteikia didelės naudos poros santykiams, tad pasirinkus miegoti atskirai viso to atsisakoma.
„Jeigu miegama atskirai dėl kitų priežasčių, t. y. žmonės susipyksta ir iškart išsiskirsto po skirtingus kambarius ir skirtingas lovas, čia jau gerokai blogiau, nes jie dar labiau didina atstumą vienas tarp kito. Tada jie užsisuka kiekvienas į savo kiautą ir tolsta vienas nuo kito.
Dėl to visada sakau, kad jeigu priežastis, vejanti jus į kitą kambarį, yra pyktis – stenkitės to nedaryti. Matote, miegas kartu, psichologine ir neurobiologine prasme, turi naudą“, – sakė jis.
Psichologinė ir neurobiologinė miego kartu nauda
Paprašius A. Kalugino patikslinti, kokios psichologinės naudos yra gaunama iš miego kartu, jis pasakojo, kad didžiausia nauda yra partnerių suartėjimas.
Pasak jo, pasirinkimas miegoti su partneriu lemia didesnį fizinį artumą, kuris teigiamai veikia poros santykius.
„Psichologine prasme, miegant kartu žmonės visiškai susilieja. Jeigu jie miega petys į petį, gali apsikabinti, gali pasibučiuoti, pasikalbėti.
Aišku, tai yra palanku ir intymumui, tad toks bendras miegojimas lemia tai, kad mes, faktiškai, esame be ribų. Toks susiliejimas santykiuose yra gerai“, – aiškino jis.
Taip pat pašnekovas prabilo apie neurobiologinius veiksnius, kurie teigiamai veikia porą miego metu.
Anot jo, ilgą laiką miegant su tuo pačiu partneriu gaminasi reikšmingas hormonas, prisidedantis prie prieraišumo kūrimo.
„Kai žmonės ilgą laiką guli šalia vienas kito, tada gaminasi oksitocinas – hormonas, atsakingas už prieraišumą. Oksitocino gamyba sustiprina santykius“, – sakė pašnekovas.
Miegojimas kartu gali padėti susitaikyti
Specialistas pokalbio metu taip pat sutiko pasidalinti keliais patarimais poroms, kurios susipykusios renkasi miegoti atskirai.
Pirmiausia, A. Kaluginas teigė, kad vertėtų įsivertinti, ar tikrai reikia taip dramatiškai elgtis susipykus ir imtis „kraštutinių priemonių“.
„Specialiai vartoju žodžius „kraštutinės priemonės“, nes blogiau už miegojimą atskirai yra tik išėjimas iš namų. Visada sakau, kad poros pasvarstytų, ar tikrai reikia taip stipriai demonstruoti savo pasipiktinimą, kad net reikėtų išeiti“, – pabrėžė jis.
Taip pat jis atkreipė dėmesį į tai, kad neretai susipykus išėjimas miegoti atskirai yra naudojamas kaip manipuliacinė priemonė. Anot jo, žmonės turi tam tikrų slaptų motyvų, kurie turėtų paskatinti partnerį pasielgti taip, kaip norima.
„Praktikoje būna, kad žmogus išeina miegoti į kitą kambarį, bet jo slaptas motyvas yra tas, kad partneris ateitų pas jį ir maldautų sugrįžti. Pasvarstykite, ar tik norite manipuliuoti partneriu, ar tikrai susipykote“, – antruoju patarimu dalijosi jis.
Prabilus apie trečiąjį patarimą, A. Kaluginas paaiškino, kad senasis mitas apie tai, kad negalima eiti miegoti susipykus, šiems laikams jau nebeaktualus.
Jis patarė net ir susipykusioms poroms nors ir užsisukus, tačiau miegoti vienas su kitu, nes tai gali padėti susitaikyti.
„Dabar santykių psichologai sako, kad galima eiti miegoti susipykus, nes oksitocinas yra svarbiau už pyktį. Per naktį gali įvykti visokie švelnūs prisilietimai, švelnūs pasiglostymai, nevalyvi judesiai, kurie jus sutaikys“, – teigė jis.
Galiausiai, pašnekovas pabrėžė, kad miegant kartu partnerių elgesys, judesiai įgauna harmoniją, o tai teikia saugumo jausmą.
Pasak jo, po ilgų metų kartu žmonės pradeda sinchroniškai kvėpuoti, o tai – ramina kūną ir mintis.
„Apskritai, vyrams sakau, kad jeigu Lietuvoje vyrai dažniau apkabintų savo žmonas prieš miegą, tai skyrybų būtų gerokai mažiau“, – situaciją apžvelgė A. Kaluginas.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.