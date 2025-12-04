 
Kalendorius
Gruodžio 4 d., ketvirtadienis
Vilnius +5°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Sveika gyvensena

Alinanti magnetinė audra smogs toliau: štai kas laukia

2025-12-04 09:50 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-12-04 09:50

Tęsiasi stipri geomagnetinė audra – jaučiantiems jų poveikį, šiomis dienomis patariama labiau pasaugoti sveikatą. Aiškėja, kiek dar tęsis magnetinė audra – sužinokite, kas laukia artimiausiomis dienomis.

Tęsiasi stipri geomagnetinė audra – jaučiantiems jų poveikį, šiomis dienomis patariama labiau pasaugoti sveikatą. Aiškėja, kiek dar tęsis magnetinė audra – sužinokite, kas laukia artimiausiomis dienomis.

REKLAMA
0

Prognozuojama, kad dar šiandien magnetinė audra niekur nesitrauks, tačiau jau rytoj galėsime atsipūsti kiek lengviau.

Paaiškėjo, kiek tęsis magnetinė audra

Kaip rodo meteoagent.com duomenys, šiandien, gruodžio 4 dieną, magnetinio lauko aktyvumas šoktels iki 6 balų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vis tik jau rytoj, gruodžio 5-ąją, aktyvumas sumažės iki 4,3 balų, o gruodžio 6 d. prognozuojamas dar mažesnis – 3,7 balų.

REKLAMA
REKLAMA

Jungtinių Amerikos Valstijų Nacionalinės vandenynų ir atmosferos tyrimų administracijos (NOAA) artimiausių trijų dienų prognozėje matyti, kad šiandien ryte aktyvumas daugiausiai pasieks 5,67 balus.

REKLAMA

Toks jis laikysis kelias valandas, o paskui sumažės, svyruos nuo 3,67 iki 4,33 balų.

Rytoj, penktadienį, 5 balai nebus pasiekti – aukščiausiai aktyvumas kils iki 4,33 balų, mažiausias bus 3 balai.

Šeštadienis numatomas dar ramesnis, aktyvumas sieks nuo 2 iki 3,67 balų.

Magnetinių audrų poveikis sveikatai

Kaip naujienų portalui tv3.lt anksčiau teigė šeimos gydytojas Irmantas Aleksa, magnetinės audros – tai saulės magnetinio lauko aktyvumo padidėjimas.

REKLAMA
REKLAMA

Saulė išskiria daugiau magnetinės energijos, kuri gali veikti visą saulės sistemą, o kadangi žemė nėra taip toli nuo saulės, todėl poveikis iš tiesų juntamas.

„Jeigu balai siekia 3, tai saulės magnetinis laukas yra normalus, jeigu 4-5, tai yra jau riba, o jeigu skaičiai didesni, reikėtų sunerimti. Paprastai žmonės ateina vedini psichogeninių skundų, padidėjusiu kraujospūdžiu, galvos skausmų ir paūmėjusios migrenos“, – aiškino jis.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

I. Aleksos teigimu, magnetinės audros dažniausiai paveikia kraujagysles – jos susitraukinėja, atsipalaiduoja, jose jaučiama padidėjusi įtampa: „Tai gali būti siejama su stresu, nervingumu, didėja kraujospūdis.“

„Aš visada rekomenduoju stebėti savo būklę prieš audrą, per ją ir po įvykio. Būklę būtina prižiūrėti ne vien saulės magnetinių audrų metu.

REKLAMA

Vis tik, pastebime, kad pacientams tikrai atsiranda prieširdžių virpėjimai. Juo visada būtina reaguoti, kreiptis į gydymo įstaigą“, – taip pat pridūrė jis.

Didesnė rizika susidurti su magnetinių audrų poveikiu kyla ir turintiems antsvorio, vyresnio amžiaus asmenims, taip pat turintiems psichologinių problemų. 

Magnetinės audros poveikį sveikatai dažnai išduoda šie simptomai: galvos svaigimas ir skausmas; pykinimas; silpnumas ir mieguistumas; padidėjęs kraujospūdis; raumenų ar sąnarių skausmai ir t. t.

REKLAMA

Tyrimai rodo, kad esant magnetinėms audroms, padaugėja infarkto ir insulto atvejų. Teigiama, kad siautėjant magnetinėms audroms šių būklių atvejų padaugėja maždaug 20 proc., rašo europeantimes.news.

Galvos skausmą ar tachikardiją bei kitus simptomus gali sukelti ir daugybė kitokių priežasčių. Pavyzdžiui, pasikeitęs atmosferos slėgis taip pat gali daryti įtaką savijautai.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Magnetinė audra (nuotr. 123rf.com)
Laukia dar viena stipri magnetinė audra: štai kurią dieną prasidės (7)

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų