Alinanti magnetinė audra smogs toliau: štai kas laukia

Prognozuojama, kad dar šiandien magnetinė audra niekur nesitrauks, tačiau jau rytoj galėsime atsipūsti kiek lengviau.
Paaiškėjo, kiek tęsis magnetinė audra
Kaip rodo meteoagent.com duomenys, šiandien, gruodžio 4 dieną, magnetinio lauko aktyvumas šoktels iki 6 balų.
Vis tik jau rytoj, gruodžio 5-ąją, aktyvumas sumažės iki 4,3 balų, o gruodžio 6 d. prognozuojamas dar mažesnis – 3,7 balų.
Jungtinių Amerikos Valstijų Nacionalinės vandenynų ir atmosferos tyrimų administracijos (NOAA) artimiausių trijų dienų prognozėje matyti, kad šiandien ryte aktyvumas daugiausiai pasieks 5,67 balus.
Toks jis laikysis kelias valandas, o paskui sumažės, svyruos nuo 3,67 iki 4,33 balų.
Rytoj, penktadienį, 5 balai nebus pasiekti – aukščiausiai aktyvumas kils iki 4,33 balų, mažiausias bus 3 balai.
Šeštadienis numatomas dar ramesnis, aktyvumas sieks nuo 2 iki 3,67 balų.
Magnetinių audrų poveikis sveikatai
Kaip naujienų portalui tv3.lt anksčiau teigė šeimos gydytojas Irmantas Aleksa, magnetinės audros – tai saulės magnetinio lauko aktyvumo padidėjimas.
Saulė išskiria daugiau magnetinės energijos, kuri gali veikti visą saulės sistemą, o kadangi žemė nėra taip toli nuo saulės, todėl poveikis iš tiesų juntamas.
„Jeigu balai siekia 3, tai saulės magnetinis laukas yra normalus, jeigu 4-5, tai yra jau riba, o jeigu skaičiai didesni, reikėtų sunerimti. Paprastai žmonės ateina vedini psichogeninių skundų, padidėjusiu kraujospūdžiu, galvos skausmų ir paūmėjusios migrenos“, – aiškino jis.
I. Aleksos teigimu, magnetinės audros dažniausiai paveikia kraujagysles – jos susitraukinėja, atsipalaiduoja, jose jaučiama padidėjusi įtampa: „Tai gali būti siejama su stresu, nervingumu, didėja kraujospūdis.“
„Aš visada rekomenduoju stebėti savo būklę prieš audrą, per ją ir po įvykio. Būklę būtina prižiūrėti ne vien saulės magnetinių audrų metu.
Vis tik, pastebime, kad pacientams tikrai atsiranda prieširdžių virpėjimai. Juo visada būtina reaguoti, kreiptis į gydymo įstaigą“, – taip pat pridūrė jis.
Didesnė rizika susidurti su magnetinių audrų poveikiu kyla ir turintiems antsvorio, vyresnio amžiaus asmenims, taip pat turintiems psichologinių problemų.
Magnetinės audros poveikį sveikatai dažnai išduoda šie simptomai: galvos svaigimas ir skausmas; pykinimas; silpnumas ir mieguistumas; padidėjęs kraujospūdis; raumenų ar sąnarių skausmai ir t. t.
Tyrimai rodo, kad esant magnetinėms audroms, padaugėja infarkto ir insulto atvejų. Teigiama, kad siautėjant magnetinėms audroms šių būklių atvejų padaugėja maždaug 20 proc., rašo europeantimes.news.
Galvos skausmą ar tachikardiją bei kitus simptomus gali sukelti ir daugybė kitokių priežasčių. Pavyzdžiui, pasikeitęs atmosferos slėgis taip pat gali daryti įtaką savijautai.
