79-erių Benas ieško jaunesnės žmonos už nemenką atlygį: reikalavimai priblokš ir visko mačiusius

Britų aristokratas jau kelis dešimtmečius nesėkmingai ieško partnerės – bandė ir laikraščių skelbimus, ir pažinčių svetaines, ir pasirodymus televizijoje, tačiau tinkamos žmonos, galinčios užtikrinti giminės tęstinumą, taip ir nerado. Dabar jis vėl viešai paskelbė apie savo paieškas, rašoma ndtv.com.
Neįprasti reikalavimai kandidatėms
Slade’as pateikė išskirtinai neįprastų sąlygų sąrašą. Pasak jo, kandidatės, gimusios po Skorpiono ženklu, skaitančios „The Guardian“, kilusios iš šalių, kurių pavadinimas prasideda raide „I“, arba kurių vėliavoje yra žalios spalvos, neturėtų net mėginti teikti paraiškų.
Jis pridūrė, kad privalumu būtų sraigtasparnio pilotės licencija ar teisinis išsilavinimas.
Ideali kandidatė, anot baroneto, turėtų būti maždaug trimis ar keturiais dešimtmečiais jaunesnė už jį patį, nes svarbiausias jo tikslas – susilaukti sūnaus, galinčio paveldėti jo turtus. Jis taip pat teigė, kad jei moteris jau turi dukrą, tai taip pat priimtina.
Kiti vyro keliami kriterijai skamba taip:
- Turi būti „labai vaisinga.“
- Bent 20 metų jaunesnė.
- Jokių škočių.
- Privalo turėti sūnų (jis norėtų dviejų, „paveldėtojo ir atsarginio“).
- Jokių komunisčių ar lesbiečių.
- Jokių narkotikų vartotojų ar daug geriančių moterų.
- Turi turėti šautuvą ir vairuotojo pažymėjimą; sraigtasparnio pilotės pažymėjimas būtų privalumas.
- Turi gebėti valdyti 1300 arų valdą ir 2 pilis.
- Idealiu atveju aukštesnė nei 168 cm.
Siūlomas atlyginimas ir gyvenimo sąlygos
Būsima žmona, anot Slade’o, gautų 50 tūkst. svarų sterlingų per metus, gyvenamąją vietą ir maitinimą. Vis dėlto baronetas pabrėžia, kad pageidautų moters, turinčios nuosavų finansinių išteklių. Jo rašytiniame sąraše minima: „Šiek tiek privataus kapitalo būtų privalumas. Didelis kapitalas būtų dar geriau!“
Nors Slade’as valdo didžiules žemes, jis esą susiduria su finansinio likvidumo problemomis ir svarsto parduoti protėvių dvarą prabangių viešbučių tinklui. Dvarą, pavadinimu Maunsel House, vyras jau nuo seno išlaikė organizuodamas ten vestuves, tačiau pandemija šią veiklą smarkiai apsunkino.
Slade’as taip pat teigė turintis devynių mėnesių atsargą užšaldytos spermos – tam atvejui, jei pagaliau rastų tinkamą partnerę.
Paieškų pradžia išgarsėjo dar 2008-aisiais
Kaip rašo „The Independent“, dar 2008 metais Slade’o pastangos susilaukti įpėdinio sulaukė pasaulinio žiniasklaidos dėmesio. Tuo metu aiškindamas, kodėl ieško jaunesnės partnerės, jis sakė: „Jeigu nori naujos mašinos, eini ir nusiperki naują mašiną.“
2021 metais jis susilaukė dukters po dirbtinio apvaisinimo procedūros su amerikiečių poete Sahara Sunday Spain, tačiau, „The New York Post“ duomenimis, vėliau atšaukė planuotas vestuves.
Anksčiau Slade’as buvo vedęs Pauline Myburgh, tačiau pora išsiskyrė dar 1991 metais. Tuo metu baronetas teigė, kad gyventi su jos 17 kačių jam buvo „per daug“. Sutuoktiniai vaikų neturėjo.
