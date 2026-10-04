26 kg per pusmetį numetusi Simona pasikeitė neatpažįstamai: išdavė sėkmės paslaptį

Nors moteris prisipažįsta anksčiau išbandžiusi įvairias dietas ir kardinaliai keitusi mitybą, šįkart pasirinko kitokį kelią. Ji neatsisakė nei picų, nei makaronų, nei saldumynų ar traškučių – svarbiausia tapo ne konkretus draudžiamas produktas, o bendras per dieną suvartojamų kalorijų kiekis.
Po nėštumo kilogramai nedingo
Simona pasakoja, kad svorio priaugo būtent nėštumo metu. Po gimdymo ji tikėjosi, kad kūnas pamažu grįš į ankstesnę būseną, tačiau taip nenutiko.
„Tikėjausi, kad susitvarkys hormonai ir kilogramai patys nukris, bet jie niekur nedingo. Ėjo metai, niekas nesikeitė ir supratau, kad turiu pati kažkokių veiksmų imtis“, – pasakoja moteris.
Prieš pradėdama savo svorio metimo kelionę Simona jau buvo bandžiusi įvairias dietas, kardinaliai keitusi mitybą, tačiau ilgalaikio rezultato pasiekti nepavyko. Šįkart moteris pasirinko paprastesnį principą – kalorijų deficitą.
„Kas man padėjo – tai kalorijų deficitas, o iš viso buvau netgi pasiekusi 90 kilogramų. Dabar jau esu nusimetusi 26 kilogramus ir sveriu 64 kilogramus“, – teigia Simona.
Dabartinis svoris moterį visiškai tenkina, todėl dar labiau lieknėti ji neplanuoja: „Man 64 kilogramai labai gerai tinka.“
Per šešis mėnesius atsikratė 26 kilogramų
26 kilogramai per pusmetį – toks rezultatas gali skambėti kaip itin drastiškas pokytis, tačiau Simona tikina savęs badu nemarinusi ir nesilaikiusi griežtų dietų.
„Viskas labai natūraliai. To nebuvo, kad aš specialiai drastiškai save badu marinau. Labai viskas lengvai ėjo“, – prisimena ji.
Moteris pasakoja, kad pirmąjį mėnesį svoris krito sparčiausiai – per jį atsikratė maždaug keturių kilogramų. Vis dėlto iš pradžių pokyčio veidrodyje beveik nematė.
„Vėliau svoris pradėjo kristi labai palaipsniui. Kai nukrito keturi kilogramai, nieko ypatingo ant savęs dar nepastebėjau.
Tačiau antrą mėnesį kilogramams toliau po truputį krentant, pradėjau matyti pokyčius – pasikeitė drabužiai, o ir pati savo išvaizdoje pastebėjau skirtumų: veide, visame kūne“, – pasakoja Simona.
Nei picos, nei saldumynų mesdama svorį neatsisakė
Vienas įdomiausių Simonos pasirinkto svorio metimo aspektų – ji visiškai neatsisakė mėgstamų produktų. Moteris sako, kad jos mityba išliko gana įprasta, tačiau pasikeitė porcijų dydis ir ėmė skaičiuoti kalorijas.
Simona pasakoja, kad įprastą dieną stengdavosi neviršyti maždaug 1650 kalorijų, o sporto dienomis suvartodavo apie 1800 kalorijų.
„Kadangi sportuodami sudeginame nemažai kalorijų, svarbu jų pakankamai gauti su maistu, kad nesusidarytų per didelis kalorijų deficitas“, – savo pasirinkimą paaiškina moteris.
Ji taip pat atkreipė dėmesį į kai kuriuos kasdienius pasirinkimus, pavyzdžiui, rinkosi gėrimus be cukraus, o cukrų kai kur pakeitė stevija. Tačiau visiškai jo iš savo raciono neišbraukė.
„Valgiau ir picas, ir makaronus, ir traškučius, ir saldumynus. Kadangi skaičiavau kalorijas, galėjau leisti sau viską“, – pasakoja Simona.
Anot jos, kartais net traškučių pakelis galėjo atstoti vieną įprastą patiekalą. Moteris pabrėžia, kad jai svarbiausia buvo ne visiškai uždrausti tam tikrus produktus, o išmokti kontroliuoti jų kiekį.
Ėmė jausti sveikatos pokyčius
Prie kalorijų deficito Simona pridėjo ir fizinį aktyvumą. Į sporto salę ji eidavo maždaug du-tris kartus per savaitę, treniruotės trukdavo apie valandą ar pusantros. Vis dėlto moteris neturėjo asmeninio trenerio ir nesilaikė sudėtingos sporto programos.
„Truputį kardio, šiek tiek pratimų viršutinei ir apatinei kūno daliai“, – apie savo treniruotes pasakoja ji.
Būtent reguliarus judėjimas kartu su pakoreguota mityba tapo jos svorio metimo rutinos dalimi. Be to, nors svorio metimo istorijose dažniausiai daugiausia dėmesio skiriama išvaizdos pokyčiams, Simona sako pirmiausia pastebėjusi visai kitą dalyką – tapo lengviau judėti.
Moteris gyvena dviejų aukštų name, todėl laiptai jai tapo savotišku kasdieniu fizinės būklės patikrinimu.
„Pirmiausia pastebėjau, kad galiu lengvai į antrą aukštą užlipti. Nereikia uždusti. Anksčiau, jeigu vieną kartą užlipi, dar viskas tvarkoje, bet antrą kartą būdavo sunku. Pastebėjau, kad šitos problemos jau nebėra“, – prisimena ji.
Tačiau pokyčiai neapsiribojo vien fizine savijauta. Simona tikina pastebėjusi ir ryškų psichologinį pokytį – atsirado daugiau pasitikėjimo savimi, noro būti tarp žmonių ir rodytis viešumoje.
Moteris taip pat pradėjo aktyviau dalytis savo pokyčiais socialiniuose tinkluose, dažniau filmuotis ir kalbėti prieš kamerą.
Siunčia patarimą
Dabar savo tikslą pasiekusi Simona sako norinti išlaikyti dabartinį svorį, o savo patirtimi dalydamasi su kitais žmonėmis pabrėžia vieną dalyką – nereikėtų savęs spausti iki ribos.
„Svarbiausia yra neperspausti ir klausyti savo kūno, nes kai „einame“ labai per prievartą, labai greitai galime pasiduoti ir paleisti viską“, – teigia ji.
Pasak Simonos, pernelyg griežti ribojimai gali greitai išvarginti tiek fiziškai, tiek psichologiškai. Todėl ji ragina nežiūrėti į svorio metimą kaip į trumpalaikį išbandymą, kurį reikia bet kokia kaina ištverti.
Ji taip pat ragina nesureikšminti vienos dienos, kai galbūt suvalgoma daugiau nei planuota. Pasak jos, nereikėtų manyti, kad dėl vieno torto gabalėlio ar sotesnio vakaro visas ankstesnis darbas nueina perniek.
„Faktas – nepamesti ir negalvoti, kad jeigu dabar prisivalgiau torto, dabar turiu iš naujo pradėti. Ne, tiesiog gali tęsti toliau, ką pradėjai“, – pataria Simona.
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