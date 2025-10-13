16-metis mokykloje sustingo ir pamėlo: tai, kas įvyko vėliau, šokiruoja

Viskas įvyko 2024 m. kovo 11 d. Moters sūnus vieną akimirką ruošėsi laikyti bandomuosius egzaminus, o kitą jau gulėjo ant klasės grindų, pamėlusiu veidu ir sustingusiomis galūnėmis.
Tą rytą nubėgusi į Svindono universiteto technikos koledžą, ji pamatė savo sūnų gulintį išsitiesusį, apsuptą dviejų mokytojų. Tačiau tai nebuvo dėl priepuolio ar žinomos medicininės būklės. Annemarie teigia, kad tai įvyko dėl užterštos elektroninės cigaretės, rašoma mirror.co.uk.
Įtraukė elektroninę cigaretę
Pasak Annemarie, kita mokinė pasiūlė jos sūnui elektroninę cigaretę, kurią jis „kvailai paėmė ir giliai įtraukė“.
Ši praktika vadinama „mirksėjimu“. Tai reiškia, kad paauglys traukia elektroninę cigaretę tol, kol prietaisas automatiškai išsijungia – paprastai po aštuonių–dešimties sekundžių.
Per penkias minutes nuo „mirksėjimo“ jos sūnus susmuko. Annemarie pasakojo:
„Įtraukęs elektroninės cigaretės, per penkias minutes Harlanas susmuko ant grindų, visiškai išblyškęs, pamėlynavusiomis lūpomis, sustingusiomis galūnėmis ir nereaguojantis į aplinką.“
Paramedikai nuvežė paauglį į ligoninę, kur tyrimai parodė, kad elektroninė cigaretė pakeitė jo širdies ritmą.
„Tyrimai parodė aiškų jo organizme esančių narkotikų poveikį. Diagramos viršūnės buvo ne pagal skalę“, – pridūrė ji.
Paaiškėjo, kad Harlanas rūkė ne įprastą elektroninę cigaretę, o „prisotintą THC arba sintetiniais kanabinoidais“, teigia pareigūnai, kurie konfiskavo prietaisą ir jį ištyrė. Paauglys atgavo sąmonę, tačiau turėjo būti perkeltas į kitą ligoninę tolesniems tyrimams.
„Noriu padėkoti jo ramiems, rūpestingiems, užjaučiantiems ir palaikantiems mokytojams, taip pat paramedikams ir ligoninės personalui“, – sakė mama.
Rizikos ir prevencijos pastangos
Po kitų elektroninėmis cigaretėmis užterštų incidentų Viltšyro policija bendradarbiavo su Bato universitetu ir Viltšyro taryba, kad mokyklose patikrintų elektronines cigaretes dėl užterštumo. 2024 m., iš 596 konfiskuotų elektroninių cigarečių, išbandytų 38 Anglijos mokyklose, vienas iš šešių (16,6 proc.) turėjo sintetinių kanabinoidų, teigia Bato universitetas.
Profesorius Chrisas Pudney, atlikęs tyrimus, teigė: „Mokyklų direktoriai man sako, jog mokiniai griūva koridoriuose ir ilgam guli intensyviosios terapijos skyriuje.“
Policijos bendruomenės paramos pareigūnas Jonas Akehurstas paaiškino:
„Mes neketiname imtis jokių baudžiamųjų veiksmų prieš mokinius. Norime užtikrinti, kad jie gautų tinkamą paramą. Mes nukreiptume jaunuolį į jaunimo tarnybą, kad jis galėtų atvirai pasikalbėti su kuo nors apie piktnaudžiavimą medžiagomis ir pavojus.“
Universiteto technikos kolegija patvirtino, kad mokyklos teritorijoje draudžiama naudoti elektronines cigaretes, o darbuotojai reguliariai įspėja mokinius apie riziką.
„Patvirtiname, kad tai įvyko. Mus vis labiau neramina tai, kad jaunimas gali lengvai įsigyti elektroninių cigarečių“, – sakė atstovas spaudai.
