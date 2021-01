Ruošiamės pomidorų derliui: atskleidė geriausias rūšis ir tinkamiausią laiką sėjimui

„Iš tikrųjų labai daug žmonių jau skuba ir kruta, laukia pavasario, kada jau galės sėti daržoves. Atrodytų, tarsi kuo greičiau jas pasėsi, tuo greičiau turėsi rezultatą. Suprantama, nes namuose sėdėti visiems jau atsibodo, karantinas atsibodo, norisi tos laisvės, norisi saulės ir norisi šviežių daržovių“, – šypsosi L. Liubertaitė.

Tačiau specialistė vis dėlto pataria neskubėti ir tam yra svarbi priežastis – kiekviena daržovė turi savo sėjimo laiką, charakteringą vegetacijos laikotarpį, tai yra, kiek laiko praeis nuo sėklos pasėjimo iki derliaus nuėmimo.

„Šiuos dalykus galima pagreitinti ar sulėtinti, tačiau bendrų rekomendacijų tikrai verta laikytis. Pati geriausia informacija visada yra nurodyta ant sėklų pakuotės ir jeigu abejojate, pasižiūrėkite į sėklų pakuotės informaciją ir pamatysite, kad sausio pabaigoje sėti dar nelabai ką ir galime“, – sako ji.

Kada sėti?

L. Liubertaitė pastebi, kad vasario mėnesį socialiniuose tinkluose žmonės pradeda rodyti, kokias daržovių sėklas išsirinko, o kartais galima pamatyti net pirmuosius daigus, tačiau ji pataria taip neskubėti:

„Mano nuomone, net ir vasario viduryje per anksti sėti pomidorus. Aišku, galimos išimtys. Pirmoji išimtis būtų, jeigu jūs pomidorus žadate auginti įstiklintame balkone, kuriame yra ganėtinai šilta, o reikalui esant ir į namus galite atsinešti tą vazoną. Tuomet tiek to – pomidorus galite sėti ir vasario viduryje.

Kita išimtis sėti taip anksti, jeigu po to sodinukus planuojate perkelti į šildomą šiltnamį. Bet būkime atviri, kiek iš mūsų turime šildomus šiltnamius? Ne kiekvienas ir paprastą turi. Tad sakyčiau, kad geriau laikytis rekomendacijų ir išlaukti iki kovo vidurio. Būtent kovo vidurys yra tas laikas, kai mano šeima sėja pomidorus ir niekada neapsirinka.

Tai tikrai yra geras metas – pomidorai spėja sudygti, išpikuojame juos, o paaugusius nešame ir į šiltnamį pagrūdinti. Per tą laiką ir sniegas, ir pašalas iš žemės išeina, saulė sušildo dirvožemį ir galime sėti pomidorus.“

Kodėl negalima sėti per anksti?

Pasak jos, yra keletas rizikų, kurios kyla pasėjus pomidorus per anksti. Pirmiausia – pomidorų daigai negaus pakankamai saulės ne tik dėl to, kad ji mažai šviestų, bet dėl to, kad dar diena per trumpa.

„Vasarį, net ir saulėtą dieną, saulės šviesos bus per mažai, kad vystytųsi geras ir kokybiškas daigas. Tai galima pamatyti iš to, kad negavę pakankamai saulės daigai tampa aukšti, liauni ir šviesiai žalsvi. Tai reiškia, kad šilumos jiems užtenka, bet ne saulės šviesos. Todėl geriau pomidorus auginti šiek tiek vėsesnėje patalpoje, bet su daugiau saulės šviesos. Kai ateina kovas ir balandis, saulės turime gerokai daugiau ir daigai geriau vystosi“, – sako L. Liubertaitė.

Taip pat per anksti pasėti pomidorai ar kitos daržovės anksti subręsta ir būna pasiruošę „persikraustyti“ iš vazonėlių į šiltnamius ar į lauką, kai lauke būna nepakankamai geros sąlygos augti – būna per šalta, žemė dar įšalusi ar naktimis dar aplanko stiprios šalnos.

„Tada suprantame, kad pomidorų dar negalime perkelti į lauką, nors jie jau drąsiai išstypę ant palangės, susiimame iš galvos ir ieškome patarimų internete, ką su jais daryti. Dėl perraugimo persodinamos daržovės patiria didelį stresą ir sulėtėja jų vegetacija, adaptacijos procesas vyksta sudėtingiau, todėl gali atrodyti, kad kurį laiką sodinukas net ir neauga. Pasodinę vėliau galime netgi pralenkti anksčiau pasodintus augalus ir greičiau gauti derlių“, – šypsosi specialistė.

Kur sėti?

Parduotuvių lentynose yra ne tik didelis sėklų, bet ir įvairių vazonėlių pasirinkimas. Tačiau, jeigu jus labiau žavi idėja sėti pomidorus jau turimuose ar „sutaupytuose“ indeliuose nuo maisto produktų, galite drąsiai juos naudoti pomidorų daigelių auginimui.

„Pomidorai puikiai toleruoja persodinimą, todėl juos sėti galima praktiškai bet kur, o vos išlindus pirmiesiems lapeliams juos persodinti į didesnį indą. Todėl juos sėti galima ir kiaušinių dėkluose, kiaušinių lukštuose, tačiau aš sakyčiau, kad tai labiau žaidimas, nes paprasčiausias variantas būtų pasėti į vazonėlius arba lovelius, kad vėliau daigus būtų galima pikuoti ir perkelti į kitus indus.

Pačiam indui, kuriame sėjami pomidorai, nėra būtina kažkokia ypatinga kokybė. Galima puikiai naudoti ir nuo grietinės likusius indelius, tik, žinoma, prieš tai juos gerai išplovus ir apačioje padarius skylę, kad vandens perteklius nesikauptų indelio dugne, ir viskas. Pomidorai puikiai jaučiasi net ir tokiuose indeliuose. Dabar jau galima pradėti kaupti nuo produktų likusias pakuotes ir taip jas panaudoti antrą kartą“, – sako L. Liubertaitė.

Ką sėti?

Tai, kokius pomidorus rinktis, priklauso visiškai nuo jūsų skonio, nes vieni mėgsta sultingus, kitiems labiau patinka mėsingi pomidorai, treti ieško saldesnio pomidoro skonio, o dar kiti – labiau senovinio skonio su rūgštele. O kur dar visa formų ir spalvų įvairovė.

Pasirinkimas yra tikrai didelis ir kiekvienas gali išsirinkti pagal savo skonį. Tačiau tinklaraštininkė rekomenduoja išbandyti keletą veislių pomidorų, kurios pasiteisino ne vienam pomidorų augintojui:

„Vyšniniai pomidoriukai „Black cherry“ yra vieni iš tų, kurie yra labai populiarūs. Jie yra labai derlingi, jų keras gali užauginti labai daug tamsių, sultingų pomidoriukų.

Jeigu patinka dideli, stambūs ir mėsingi pomidorai, rinkitės „Jaučio širdies“ tipo pomidorus. Juos prisimename iš ankstesnių laikų, kai juos augindavo tikriausiai kiekvienas, kas turėdavo šiltnamį. Dabar galima rasti įvairių „Jaučio širdies“ pomidorų variacijų, tad galima pasirinkti ar norime, kad jie būtų labai dideli ar labiau avietinio skonio“.

Taip pat rinkdamiesi pomidorus atkreipkite dėmesį, ar jie ankstyvesni, ar vėlyvesni. Jeigu renkatės skirtingų veislių pomidorus, galite variuoti ir su jų ankstyvumu.

„Mūsų šiltnamyje yra veislė „Ananas“. Tai smagiai geltoni, stambūs pomidorai. Labai skanūs ir švelnaus aromato. Jie yra vieni iš ankstyvesnių pomidorų ir su jais pasitinkame pirmąjį derlių.

Yra ir tokių pomidorų, kurie išlieka labai ilgai ir netgi žiemą. Mes dabar, sausio pabaigoje, turime savo užsiaugintų pomidorų. Žinoma, dabar jie nėra tokio skanumo, kaip buvo sezono metu, bet vis tiek juos galima naudoti troškiniuose.

O svarbiausia, renkantis pomidorus, atkreipti dėmesį į tai, kas patinka jūsų šeimai. Taip pat sugalvokite, ką darysite su tais pomidorais, kurių suvalgyti nepavyks. Jeigu mėgstate džiovinti pomidorus, rinkitės veisles, kurios turi mažai sulčių. O jeigu mėgstate konservuoti pomidorus, rinkitės pailgos formos pomidorus, nes jų forma yra patogi konservuojant“, – pataria L. Liubertaitė.