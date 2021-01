Priešlaikinė ejakuliacija – pavojus poros santykiams: patarimai, kaip sau padėti

Šiek tiek skaičių – manoma, kad diagnozuojamas vos kas dešimtas atvejis

Manoma, kad priešlaikinė ejakuliacija gali kamuoti kas penktą ar net kas trečią seksualiai aktyvų vyrą. Blogiausia ne tai, kad priešlaikinė ejakuliacija visame pasaulyje paplitusi gana plačiai, o tai, kad vyrai drovisi ir vengia apie tai kalbėti. Į gydytojus dažniausiai kreipiasi vyrai jau su itin įsisenėjusiomis problemomis, kurias kur kas sudėtingiau spręsti.

Vis daugiau porų stengiasi pagerinti savo seksualinį gyvenimą, tačiau priešlaikinė ejakuliacija yra vis dar vienas rečiausiai diagnozuojamų lytinės funkcijos sutrikimų – manoma, kad aptinkamas vos kas dešimtas atvejis, o daugybė diagnozių lieka „už borto“, nes vyrai neigia problemą ir vengia apie tai kalbėti.

Į priešlaikinės ejakuliacijos problemą dažnai žiūrima pro pirštus

Priešlaikinė ejakuliacija nėra tokia pati populiari pokalbių tema kaip kitos, dažnai nagrinėjamos temos, pavyzdžiui, automobiliai ar žvejyba. Vyrai paprastai valingai vengia kalbėti šia tema – jiems gali būti nejauku apie tai užsiminti netgi ir gydytojams, kuriais jie visiškai pasitiki. Kartais prireikia laiko, kad problema parodytų tikrąjį savo mastą.

Iš pradžių į ją gali būti žiūrima pro pirštus, bet kai priešlaikinė ejakuliacija pradeda trukdyti ne tik lytinio, bet ir bendrojo gyvenimo kokybei, reikėtų susiimti ir suprasti, kad šis lytinės sveikatos sutrikimas toks pats svarbus kaip ir kitos ligos, kurias tikrai galima gydyti. Suvokimas, kad priešlaikinės ejakuliacijos problemą taip pat galima sėkmingai spręsti, jau gali būti pirmasis žingsnis į kokybiškesnį lytinio gyvenimo rytojų. Jei vyras pats nedrįsta kreiptis pagalbos, jį nuoširdžiai, atsargiai ir supratingai turėtų paraginti antroji pusė.

Priešlaikinė ejakuliacija menkina ne tik lytinio gyvenimo kokybę

Pastebėta, kad priešlaikinės ejakuliacijos problema neapsiriboja vien lytiniu gyvenimu – sumenkėja ir bendrojo gyvenimo kokybė, nes didelė dalis su šia problema susiduriančių vyrų jaučia nerimą, nusivylimą, frustraciją ar netgi patiria depresiją. Savaime suprantama, kad kenkiama ir santykiams su antrąja puse – kartais tai tampa netgi jų griūties priežastimi.

Priešlaikinės ejakuliacijos nereikėtų painioti su kitais plačiau paplitusiais lytinės sveikatos sutrikimais, pavyzdžiui, erekcijos sutrikimais. Jos diagnostikos kriterijai gana aiškūs – priešlaikinės ejakuliacijos paliestas vyras nesugeba kontroliuoti sėklos išsiveržimo ir jis įvyksta gana greitai – maždaug per 60-120 sekundžių nuo lytinio akto pradžios (kartais dar prieš penetraciją į makštį ar įsiskverbimo momentu), be to, sukelia nemenkus išgyvenimus.

Alternatyvių būdų paieška gali tik pabloginti padėtį

Apklausos rodo, kad dauguma vyrų, susidūrę su priešlaikinės ejakuliacijos problema, neskuba ieškoti profesionalios pagalbos. Daugybė pacientų tai daro savarankiškai, naršydami internete ir ieškodami lengvai ir greitai prieinamų alternatyvių būdų. Vertėtų suprasti, kad įvairių maisto papildų ir vaistų vartojimas gali tik pabloginti padėtį.

Kokybiški vaistiniai preparatai parduodami tik fizinėse ir internetinėse vaistinėse, o įvairios kilmės internetiniuose puslapiuose parduodami produktai gali ne tik neturėti vaistinių ar kitų aktyvių sudėtinių dalių, bet, dar blogiau, gali turėti netgi ir kenksmingų ingredientų. Tokie produktai dažnai būna falsifikuoti, tad reikėtų vengti bet kokių neaiškių gaminių ir papildomai nežaloti savo organizmo. Negana to, tokie savigydos bandymai gali privesti tik prie dar didesnės nevilties. Geriau kreiptis į specialistus.

Medicina nuolat tobulėja. Ši sritis – ne išimtis

Priešlaikinė ejakuliacija oficialiai diagnozuojama gana retai, nes daugybė vyrų tai nelaiko problema, o jei ir laiko, apie tai kalbėti dažniausiai nedrįsta. Vis dėlto vis daugiau vyriškosios lyties atstovų ir jų partnerių ieško pagalbos ir šioje srityje, mat jau yra vaistų, sukurtų specialiai priešlaikinės ejakuliacijos kontrolei. Tai vaistas, geriamas prieš numatomus lytinius santykius ir daugeliu atvejų duodantis gana džiuginančių rezultatų. Dėl jo vartojimo ir tinkamumo individualiu atveju reikėtų pasitarti su gydytoju urologu.