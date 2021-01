Moterį šokiruoja vyro ir anytos ryšys: mamai ir žmonai nupirko vienodus apatinius

26-erių Kim su savo sužadėtiniu Matt'u susipažino pažinčių portale prieš trejus metus, tačiau net nenumanė, kad dėl jo dėmesio turės kovoti su sužadėtinio mama.

Problemos pradėjo ryškėti, kai pora prieš metus atsikraustė pas Matt'o mamą Kelly po to, kai jų daugiabučio name kilo gaisras ir jie nebeturėjo, kur gyventi. Tai buvo pirmas kartas, kai Kim pastebėjo, kad Matt'as yra tikras „mamos berniukas“. Ji sako, kad nuo to laiko stengiasi atitraukti jį nuo mamos, bet tai padaryti sekasi labai sunkiai.

Pora dalyvavo Discovery TV televizijos laidoje „I Love A Mama’s Boy“ (liet. „Aš myliu mamos berniuką“). Projekto metu Kim kalbėjo apie tai, kaip jos sužadėtinio mama kelia grėsmę jų santykiams, rašoma dailystar.co.uk.

Kalbėdama laidoje ji sakė: „Aš nenoriu, kad jo mama būtų jo numeris vienas. Ši situacija daug sudėtingesnė nei aš maniau. Matt's yra visiškas „mamos berniukas“, o tai tikrai nėra visiškai ideali gyvenimo situacija.“

Kim netgi sakė dažnai besijaučianti kaip „trečias asmuo“. Ji pridūrė: „Kelly ir Matt'as visada kažką planuoja, nesvarbu, ar tai būtų pedikiūras, ar jų atostogos. Aš esu visiškai trečias asmuo santykiuose!

„Vietoj to, kad vakarais eitume į pasimatymą, jis mieliau pagulės ant sofos ir su mama išgers arbatos prieš miegą.“

Padėtis netgi paveikė jų seksualinį gyvenimą – Kim teigė, kad ji ir Matt'as beveik neturi laiko užsiimti intymia veikla miegamajame.

Laidoje rodoma, kaip Matt'as, bandantis įžiebti ugnies į jų, kaip poros, seksualinį gyvenimą, perka būsimai žmonai seksualų apatinį trikotažą. Tačiau, žinoma, jis turi paklausti mamos Kelly, ar ji patars jam. Po to, kai sulaukė pagalbos iš mamos, Matt'as nusprendė palepinti mamą tokiu pat pirkiniu, kurį nupirko savo sužadėtinei.

REKLAMA

Net parduotuvės savininkė Yve pripažino niekada nemačiusi, kad mama padėtų sūnui nusipirkti apatinį trikotažą jo partnerei, pripažindama, kad tai „keista“.

Tuomet kai Matt'as pasako savo mamai, kad jaučiasi pasiruošęs pasipiršti Kim „jau greitai“, jo mama atsako norinti priminti, kad ji yra numeris vienas: „Manau, kad jie puiki pora, man patinka Kim ir aš noriu, kad mano sūnus būtų laimingas“, – sako ji. – Tačiau gyvenime egzistuoja hierarchija, ir aš esu jos viršuje.“