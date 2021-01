Pora nuo COVID-19 mirė vos kelių dienų skirtumu: istorija sujaudino ne vieną

Sue Shaikh (75) ligoninėje dėl COVID–19 mirė gruodžio 29 dieną, o jos vyras Basimas (76) sausio 2 dieną mirė judviejų bute Londone.

Pora visą gyvenimą pragyveno Barnt Gryne, Vorčestešyro grafystėje, bet prieš penkerius metus persikėlė gyventi į Kensingtoną, Vakarų Londoną, norėdami būti arčiau savo dviejų vaikų ir trijų anūkų, rašoma thesun.co.uk.

Poros dukra Caroline (43) sakė, kad Basimui apie Sue mirtį jie nepasakojo, bet kad „jis tiesiog žinojo“ ir „pasidavė“ žmonai mirus. Ji pasakojo:

„Aš tikrai manau, kad mano tėtis žinojo, kad mama mirė, ir tiesiog pasidavė. Kažkuria prasme tai tikra palaiminimas, kad jie mirė per kelias dienas vienas nuo kito, nes neįsivaizduoju, kaip mama būtų galėjusi gyventi be savo gyvenimo meilės. Jie buvo neišskiriami, kaip du balandėliai, kurie nebūtų mokėję gyventi vienas be kito.“

Iš Irako kilęs Basimas į Didžiąją Britaniją pabėgo būdamas paauglys, dėl religinio persekiojimo – jis ir devyni jo broliai bei seserys priklausė žinomai katalikų šeimai. Sue jis sutiko studijuodamas doktorantūroje mechaninę inžineriją Birmingemo universitete, kur ji dirbo sekretore. Nors tuo metu abu jie buvo susižadėję su kitais žmonėmis, pora įsimylėjo, nutraukė savo buvusias sužadėtuves ir po metų susituokė.

Basimas buvo gerai žinomas verslininkas, dirbęs naftos ir dujų pramonės srityje, nemažai laiko praleisdavęs Abudabyje. Caroline sako, kad jos mama Sue į Čelsio ir Vestminsterio ligoninę atsigulė prieš pat Kalėdas, užsikrėtusi virusu – ir po savaitės mirė.

Visa šeima griežtai laikėsi galiojančių apribojimų, nes praėjusių metų gegužę Basimui buvo diagnozuotas agresyvus smegenų auglys – medikai sakė, kad jis neišgyvens ilgiau, nei iki 2021–ųjų.

Du vaikus auginanti Caroline sako: „Mano tėvai buvo labai atsargūs, jie iš namų neišėjo keturis mėnesius, nebent tėčiui reikėjo į ligoninę dėl smegenų auglio. Mes tikrai galvojome, kad mama pasveiks, bet galiausiai todėl, kad jis sirgo antrojo tipo diabetu, koronavirusas ją įveikė, ir ji po savaitės mirė.

Kadangi mano tėtis sunkiai sirgo, nusprendėme iškart jam nesakyti, kad ji mirė, bet ji kažkaip žinojo, kad mamos nebėra. Jis mūsų paklausė – „Ji jau išėjo, ar ne?“, ir tada mirė po poros dienų. Iki paskutinių dviejų dienų mes net nežinojome, kad ir jis užsikrėtęs COVID–19, nes jis tik tada pradėjo kosėti. Viskas atsitiko labai greitai – ir jo nebebuvo. Aš pati lapkričio mėnesį sirgau koronavirusu, todėl paskutinėmis tėčio gyvenimo dienomis galėjau būti su juo, kalbėtis ir dalintis prisiminimais apie jo gyvenimą.“

Caroline pasakoja, kad jos šeimą tiesiog užplūdo palaikymo žinutės ir atvirukai iš visų Brent Gryno gyventojų, reiškiančių užuojautą. Pora bus laidojama Londone, sausio 18 dieną.