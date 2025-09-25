Užmirštas prototipas, tapęs „Citroën BX“ pagrindu: neįtikėtina „Reliant FW11“ istorija

Aštuntojo dešimtmečio pabaigoje britų gamintojas „Reliant“, padedamas turkų firmos „Anadol“, kreipėsi į garsiąją italų dizaino studiją „Bertone“.
Viso to tikslas – sukurti modernų ir prabangų hečbeką, kuris Didžiojoje Britanijoje pakeistų „Reliant Scimitar“, o Turkijoje – pasenusius „Anadol“ modelius. Iš viso buvo pagaminti keturi prototipai – du liko Anglijoje, du iškeliavo į Turkiją.
Projektas, kuris buvo per brangus
„FW11“ vardu pavadintas prototipas savo laikmečiui buvo itin modernus: turėjo elektrinius langus, lietus ratlankius ir pažangų dizainą. Tačiau projekto autorių ambicijos jį ir pražudė.
Turkijos gamintojas „Anadol“ paskaičiavo, kad serijinė gamyba būtų per brangi, ir pasitraukė iš projekto. „Reliant“ dar bandė gelbėti situaciją ir 1980 m. Birmingemo parodoje pristatė savo versiją, tačiau ir ji serijinės gamybos nepasiekė.
Sudomino prancūzus
Įprastai, ties čia šio prototipo istorija ir būtų pasibaigusi, tačiau automobilio projektavimo darbus atlikusi „Bertone“ studija nenuleido rankų.
Turėdami puikų, bet namų neturintį dizainą, jie jį šiek tiek pakoregavo. Pavyzdžiui, atsisakė idėjos gaminti kėbulo dalis iš stiklo pluošto ir vėliau atnaujintą idėją pristatė prancūzų gamintojui „Citroën“.
Būtent šis patobulintas dizainas tapo pagrindu legendiniam „Citroën BX“, kuris buvo gaminamas net 12 metų ir tapo vienu sėkmingiausių markės modelių.
