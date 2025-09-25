Kalendorius
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių kultūra

Užmirštas prototipas, tapęs „Citroën BX“ pagrindu: neįtikėtina „Reliant FW11“ istorija

2025-09-25 21:09 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) Aivaras Grigelevičius
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-25 21:09

Daugelis automobilių entuziastų puikiai pažįsta kampuotų formų, avangardišką „Citroën BX“ – vieną ryškiausių 9-ojo dešimtmečio simbolių. Tačiau retas žino, kad šio prancūzų bestselerio DNR šaknys slypi ne Prancūzijoje, o beveik pamirštame britų-turkų projekte „Reliant FW11“, kurį dar 1977 metais sukūrė legendinis dizaineris Marcello Gandini.

Reliant FW11 (nuotr. gamintojo)

TAIP PAT SKAITYKITE:

Aštuntojo dešimtmečio pabaigoje britų gamintojas „Reliant“, padedamas turkų firmos „Anadol“, kreipėsi į garsiąją italų dizaino studiją „Bertone“. 

Daugiau naujienų iš spalvingo automobilių pasaulio – specialioje „Automobilių kultūra“ rubrikoje.

Viso to tikslas – sukurti modernų ir prabangų hečbeką, kuris Didžiojoje Britanijoje pakeistų „Reliant Scimitar“, o Turkijoje – pasenusius „Anadol“ modelius. Iš viso buvo pagaminti keturi prototipai – du liko Anglijoje, du iškeliavo į Turkiją.

Projektas, kuris buvo per brangus

„FW11“ vardu pavadintas prototipas savo laikmečiui buvo itin modernus: turėjo elektrinius langus, lietus ratlankius ir pažangų dizainą. Tačiau projekto autorių ambicijos jį ir pražudė.

Turkijos gamintojas „Anadol“ paskaičiavo, kad serijinė gamyba būtų per brangi, ir pasitraukė iš projekto. „Reliant“ dar bandė gelbėti situaciją ir 1980 m. Birmingemo parodoje pristatė savo versiją, tačiau ir ji serijinės gamybos nepasiekė.

Sudomino prancūzus

Įprastai, ties čia šio prototipo istorija ir būtų pasibaigusi, tačiau automobilio projektavimo darbus atlikusi „Bertone“ studija nenuleido rankų.

Turėdami puikų, bet namų neturintį dizainą, jie jį šiek tiek pakoregavo. Pavyzdžiui, atsisakė idėjos gaminti kėbulo dalis iš stiklo pluošto ir vėliau atnaujintą idėją pristatė prancūzų gamintojui „Citroën“.

Būtent šis patobulintas dizainas tapo pagrindu legendiniam „Citroën BX“, kuris buvo gaminamas net 12 metų ir tapo vienu sėkmingiausių markės modelių. 

