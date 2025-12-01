Sunkvežimių revoliucija: Kinijoje baterijos keičiamos greičiau nei pripilamas bakas, dyzelinas tampa atgyvena

Tarptautinės energetikos agentūros (IEA) duomenimis, 2025 metų pirmąjį pusmetį net 22 proc. visų naujų registruotų sunkiasvorių sunkvežimių Kinijoje buvo varomi elektra – tai dvigubai daugiau nei prieš metus. Ekspertai prognozuoja, kad lūžio taškas bus pasiektas jau 2026-aisiais, kai elektriniai vilkikai sudarys daugumą (apie 60 proc.) visų pardavimų.
Šis pokytis jau turi globalių pasekmių naftos rinkai. Birželio mėnesį dyzelino suvartojimas Kinijoje smuko 11 proc. – tai didžiausias kritimas nuo 2021 metų.
Verslo logika
Kinijos vežėjai elektrinius vilkikus renkasi ne dėl ekologinių sentimentų, o dėl šalto išskaičiavimo. Nors elektrinis vilkikas kainuoja gerokai brangiau už dyzelinį (apie 250 tūkst. eurų prieš 100 tūkst. eurų), eksploatacijos kaštai viską atperka.
Elektra Kinijoje pigesnė už dyzeliną, o elektrinių variklių priežiūra – paprastesnė. Skaičiuojama, kad per visą sunkvežimio gyvavimo ciklą bendrieji kaštai (TCO) yra nuo 10 iki 26 proc. mažesni nei dyzelinio analogo. Be to, valstybė skatina pokyčius dosniomis subsidijomis tiems, kurie nurašo senus taršius vilkikus.
Infrastruktūros koziris – baterijų keitimas
Tačiau pagrindinis veiksnys, leidžiantis elektrifikuoti tolimuosius pervežimus, yra unikalus infrastruktūros sprendimas. Kinija neapsiriboja vien greitojo įkrovimo stotelėmis logistikos centruose. Šalis masiškai diegia baterijų keitimo stotis.
Baterijų milžinė CATL planuoja tokiomis stotimis padengti apie 150 000 kilometrų greitkelių tinklo, o ir teigiama, kad šis procesas veikia paprastai.
Vilkikas įvažiuoja į stotį, ir išsikrovusi baterija automatiškai pakeičiama pilna. Visa procedūra trunka tiek pat, kiek įprastas degalų bako užpildymas, todėl logistikos grandinėse nelieka prastovų.
Tuo tarpu suskystintos gamtinės dujos (LNG), ilgą laiką laikytos pereinamuoju kuru, praranda savo pozicijas. Elektriniai sunkvežimiai jas stumia iš rinkos, nes dujų ekologinis pranašumas, įvertinus metano nuotėkius gavybos metu, tampa vis labiau abejotinas.
