 
Kalendorius
Gruodžio 1 d., pirmadienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių naujienos

Sunkvežimių revoliucija: Kinijoje baterijos keičiamos greičiau nei pripilamas bakas, dyzelinas tampa atgyvena

2025-12-01 17:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-12-01 17:00

Kol Europa vis dar diskutuoja apie sunkiojo transporto ateitį, Kinija jau įgyvendina radikalią transformaciją. Didžiausia pasaulio automobilių rinka demonstruoja, kaip greitai gali vykti pokyčiai. Dyzeliniai vilkikai, dar neseniai dominavę keliuose, užleidžia vietą elektrinėms alternatyvoms kur kas sparčiau, nei prognozavo analitikai.

Elektrinis „Scania“ sunkvežimis (nuotr. gamintojo)

Kol Europa vis dar diskutuoja apie sunkiojo transporto ateitį, Kinija jau įgyvendina radikalią transformaciją. Didžiausia pasaulio automobilių rinka demonstruoja, kaip greitai gali vykti pokyčiai. Dyzeliniai vilkikai, dar neseniai dominavę keliuose, užleidžia vietą elektrinėms alternatyvoms kur kas sparčiau, nei prognozavo analitikai.

REKLAMA
1

Tarptautinės energetikos agentūros (IEA) duomenimis, 2025 metų pirmąjį pusmetį net 22 proc. visų naujų registruotų sunkiasvorių sunkvežimių Kinijoje buvo varomi elektra – tai dvigubai daugiau nei prieš metus. Ekspertai prognozuoja, kad lūžio taškas bus pasiektas jau 2026-aisiais, kai elektriniai vilkikai sudarys daugumą (apie 60 proc.) visų pardavimų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.

REKLAMA
REKLAMA

Šis pokytis jau turi globalių pasekmių naftos rinkai. Birželio mėnesį dyzelino suvartojimas Kinijoje smuko 11 proc. – tai didžiausias kritimas nuo 2021 metų.

REKLAMA

Verslo logika

Kinijos vežėjai elektrinius vilkikus renkasi ne dėl ekologinių sentimentų, o dėl šalto išskaičiavimo. Nors elektrinis vilkikas kainuoja gerokai brangiau už dyzelinį (apie 250 tūkst. eurų prieš 100 tūkst. eurų), eksploatacijos kaštai viską atperka.

Elektra Kinijoje pigesnė už dyzeliną, o elektrinių variklių priežiūra – paprastesnė. Skaičiuojama, kad per visą sunkvežimio gyvavimo ciklą bendrieji kaštai (TCO) yra nuo 10 iki 26 proc. mažesni nei dyzelinio analogo. Be to, valstybė skatina pokyčius dosniomis subsidijomis tiems, kurie nurašo senus taršius vilkikus.

REKLAMA
REKLAMA

Infrastruktūros koziris – baterijų keitimas

Tačiau pagrindinis veiksnys, leidžiantis elektrifikuoti tolimuosius pervežimus, yra unikalus infrastruktūros sprendimas. Kinija neapsiriboja vien greitojo įkrovimo stotelėmis logistikos centruose. Šalis masiškai diegia baterijų keitimo stotis.

Baterijų milžinė CATL planuoja tokiomis stotimis padengti apie 150 000 kilometrų greitkelių tinklo, o ir teigiama, kad šis procesas veikia paprastai. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Vilkikas įvažiuoja į stotį, ir išsikrovusi baterija automatiškai pakeičiama pilna. Visa procedūra trunka tiek pat, kiek įprastas degalų bako užpildymas, todėl logistikos grandinėse nelieka prastovų.

Tuo tarpu suskystintos gamtinės dujos (LNG), ilgą laiką laikytos pereinamuoju kuru, praranda savo pozicijas. Elektriniai sunkvežimiai jas stumia iš rinkos, nes dujų ekologinis pranašumas, įvertinus metano nuotėkius gavybos metu, tampa vis labiau abejotinas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų