  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Automobilių sportas

Chaosas WRC etape Saudo Arabijoje: lyderiai krito vienas po kito, o kova dėl titulo pakrypo netikėta linkme

2025-11-28 07:00
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-28 07:00

Pirmasis Pasaulio ralio čempionato (WRC) etapas Saudo Arabijoje tapo negailestingu technikos ir nervų išbandymu. Brutalios sąlygos, aštrūs akmenys ir smėlio provėžos, vieną po kito baudė lyderius, paversdamos lenktynes išgyvenimo drama.

WRC etapas Saudo Arabijoje (nuotr. Organizatorių)

Pirmasis Pasaulio ralio čempionato (WRC) etapas Saudo Arabijoje tapo negailestingu technikos ir nervų išbandymu. Brutalios sąlygos, aštrūs akmenys ir smėlio provėžos, vieną po kito baudė lyderius, paversdamos lenktynes išgyvenimo drama.

0

Šiame chaose geriausiai susiorientavo „M-Sport“ lyderis Adrienas Fourmaux, kuris dieną baigė pirmoje vietoje, nors taip pat neišvengė problemų.

Daugiau naujienų iš automobilių sporto pasaulio galite perskaityti „Automobilių sportas“ rubrikoje.

Tuo tarpu kova dėl šių metų pasaulio čempiono titulo pakrypo netikėta linkme – iniciatyvą perėmė Sebastienas Ogier.

Lyderių rikiuotę maišė sprogusios padangos

Ryto herojumi tapo į čempionatą sugrįžęs latvis Martinsas Sesksas. „M-Sport“ pilotas laimėjo du iš trijų rytinių greičio ruožų ir ilgą laiką diktavo tempą. Popietę jis dar padidino savo persvarą, tačiau šeštajame greičio ruože sėkmė nusisuko. Prakirsta galinė padanga jam kainavo beveik 17 sekundžių ir nubloškė iš lyderio pozicijos.

Tuomet į priekį trumpam įsiveržė „Toyota“ atstovas Sami Pajari. Tačiau septintasis greičio ruožas tapo tikra kapaviete padangoms.

S. Pajari prarado laiko dėl atplyšusio protektoriaus, o A. Fourmaux finišą pasiekė su prakirsta galine padanga. Visgi prancūzas prarado mažiausiai laiko ir sugebėjo užbaigti dieną turėdamas trapią 6,0 sek. persvarą prieš S. Pajarį.

„Tiesą sakant, esu labai patenkintas. Čia būtina rasti balansą tarp greičio ir automobilio bei padangų saugojimo. Manau, mums tai pavyko gana gerai“, – po finišo komentavo A. Fourmaux.

Trečiąją vietą išlaikė M. Sesksas (+6,9 sek.), o jam į nugarą kvėpuoja stabiliai važiavęs Ottas Tanakas (+13,7 sek.). Verta paminėti, kad O. Tanakas buvo vienas iš nedaugelio, kuriam pavyko išvengti didesnių problemų su padangomis.

Kelio valytojų kančios

Visiškai kitokia drama vyko rikiuotės viduryje, kur sprendžiasi pasaulio čempiono titulo likimas. Trys pagrindiniai pretendentai („Toyota“ pilotai E. Evansas, S. Ogier ir K. Rovanpera) startavo pirmieji ir buvo priversti valyti kelią nuo puraus smėlio bei žvyro. Tai lėmė milžiniškus laiko nuostolius lyderių atžvilgiu.

Šioje sudėtingoje situacijoje geriausiai pasirodė S. Ogier. Nors bendroje įskaitoje jis užima tik septintą vietą (+44,2 sek.), prancūzas sugebėjo aplenkti savo tiesioginius konkurentus.

Čempionato lyderis Elfynas Evansas dieną baigė tik devintas (+1 min. 25,3 sek.), o Kalle Rovanpera, kuriam taip pat teko keisti ratą greičio ruože, liko aštuntas (+1 min. 21,2 sek.).

Jei tokia rikiuotė išliktų iki ralio pabaigos, S. Ogier perimtų čempionato lyderio poziciją ir iškovotų titulą vos vieno taško persvara. Tačiau iki finišo dar dvi dienos, o Saudo Arabijos keliai jau įrodė, kad viskas gali pasikeisti per akimirką.

Rezultatai po pirmosios dienos:

  1. A. Fourmaux (Hyundai)
  2. S. Pajari (Toyota) +6.0 sek.
  3. M. Sesks (M-Sport Ford) +6.9 sek.
  4. O. Tanak (Hyundai) +13.7 sek.
  5. T. Neuville (Hyundai) +14.9 sek.

 

WRC etapas Saudo Arabijoje (nuotr. Organizatorių)
WRC sezono kulminacija Saudo Arabijoje: Ottas Tänakas siunčia žinutę varžovams

