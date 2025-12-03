 
Kalendorius
Gruodžio 3 d., trečiadienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių sportas

Strateginė „Mclaren“ klaida pasiekė Australijos parlamentą: prabilo apie sąmokslą

2025-12-03 11:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-12-03 11:00

Kataro Didžiojo prizo lenktynių atgarsiai peržengė įprastas sporto pasaulio ribas. „McLaren“ komandos strateginis fiasko, kuris galimai kainavo Oscarui Piastriui pasaulio čempiono titulą, tapo diskusijų objektu ne tik socialiniuose tinkluose, bet ir Australijos parlamente.

Oscar Piastri (nuotr. Twitter)

Kataro Didžiojo prizo lenktynių atgarsiai peržengė įprastas sporto pasaulio ribas. „McLaren“ komandos strateginis fiasko, kuris galimai kainavo Oscarui Piastriui pasaulio čempiono titulą, tapo diskusijų objektu ne tik socialiniuose tinkluose, bet ir Australijos parlamente.

REKLAMA
0

Po to, kai „McLaren“ dominavimas čempionate subliuško, o iniciatyvą perėmė Maxas Verstappenas, Australijos politikai ėmė viešai kvestionuoti britų komandos sprendimus savo tautiečio atžvilgiu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau naujienų iš automobilių sporto pasaulio galite perskaityti „Automobilių sportas“ rubrikoje.

REKLAMA
REKLAMA

Ar tai – sąmokslas

Šis klausimas buvo iškeltas Senato Kaimo ir regioninių reikalų bei transporto teisėkūros komiteto posėdyje. Senatorius Mattas Canavanas, kreipdamasis į departamento sekretorių Jimą Bettsą, nevyniojo žodžių į vatą.

REKLAMA

„Kai kuriems australams tai buvo varginanti naktis. Nežinau, kieno to paklausti, bet jūs dirbate su transportu. Kaip manote, ar „McLaren“ yra nusistačiusi prieš Oscarą Piastrį ir atima iš jo pasaulio čempiono titulą?“ – posėdžio metu rėžė senatorius.

Nors klausimas nuskambėjo netikėtai, Regioninių reikalų viceministras Anthony Chisholmas pritarė susirūpinimui. Jis patvirtino manantis, kad O. Piastris šiemet susidūrė su „žiauriais sprendimais“, ir pridūrė, kad jo dukra, kuri yra „Formulės 1“ gerbėja, ryte bus labai nusivylusi.

REKLAMA
REKLAMA

Strateginė klaida, kainavusi titulą

Toks politikų susirūpinimas turi rimtą priežastį. O. Piastris, dar neseniai pirmavęs čempionate, po nesėkmės Katare nukrito į trečiąją vietą.

Viską nulėmė komandos sprendimas 7-ajame rate, kai trasoje pasirodė saugos automobilis. Kol pagrindinis konkurentas Maxas Verstappenas pasuko į boksus pasikeisti padangų, „McLaren“ strategai paliko savo pilotus trasoje.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Vėliau komandos vadovas Andrea Stella pripažino, kad tai buvo katastrofiška klaida. Pasak jo, „McLaren“ faktiškai padovanojo M. Verstappenui nemokamą sustojimą ir apie 25 sekundes laiko, nors O. Piastris tuo metu pilnai kontroliavo lenktynes.

Dabar situacija čempionate tapo kritinė. M. Verstappenas sumažino atsilikimą nuo lyderio Lando Norriso iki 12 taškų ir aplenkė O. Piastrį, kurio šansai tapti čempionu likus vienam etapui tapo tik teoriniai.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų