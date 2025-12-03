Strateginė „Mclaren“ klaida pasiekė Australijos parlamentą: prabilo apie sąmokslą

Po to, kai „McLaren“ dominavimas čempionate subliuško, o iniciatyvą perėmė Maxas Verstappenas, Australijos politikai ėmė viešai kvestionuoti britų komandos sprendimus savo tautiečio atžvilgiu.
Daugiau naujienų iš automobilių sporto pasaulio galite perskaityti „Automobilių sportas“ rubrikoje.
Ar tai – sąmokslas
Šis klausimas buvo iškeltas Senato Kaimo ir regioninių reikalų bei transporto teisėkūros komiteto posėdyje. Senatorius Mattas Canavanas, kreipdamasis į departamento sekretorių Jimą Bettsą, nevyniojo žodžių į vatą.
„Kai kuriems australams tai buvo varginanti naktis. Nežinau, kieno to paklausti, bet jūs dirbate su transportu. Kaip manote, ar „McLaren“ yra nusistačiusi prieš Oscarą Piastrį ir atima iš jo pasaulio čempiono titulą?“ – posėdžio metu rėžė senatorius.
Nors klausimas nuskambėjo netikėtai, Regioninių reikalų viceministras Anthony Chisholmas pritarė susirūpinimui. Jis patvirtino manantis, kad O. Piastris šiemet susidūrė su „žiauriais sprendimais“, ir pridūrė, kad jo dukra, kuri yra „Formulės 1“ gerbėja, ryte bus labai nusivylusi.
Strateginė klaida, kainavusi titulą
Toks politikų susirūpinimas turi rimtą priežastį. O. Piastris, dar neseniai pirmavęs čempionate, po nesėkmės Katare nukrito į trečiąją vietą.
Viską nulėmė komandos sprendimas 7-ajame rate, kai trasoje pasirodė saugos automobilis. Kol pagrindinis konkurentas Maxas Verstappenas pasuko į boksus pasikeisti padangų, „McLaren“ strategai paliko savo pilotus trasoje.
Vėliau komandos vadovas Andrea Stella pripažino, kad tai buvo katastrofiška klaida. Pasak jo, „McLaren“ faktiškai padovanojo M. Verstappenui nemokamą sustojimą ir apie 25 sekundes laiko, nors O. Piastris tuo metu pilnai kontroliavo lenktynes.
Dabar situacija čempionate tapo kritinė. M. Verstappenas sumažino atsilikimą nuo lyderio Lando Norriso iki 12 taškų ir aplenkė O. Piastrį, kurio šansai tapti čempionu likus vienam etapui tapo tik teoriniai.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!