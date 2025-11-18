„Renault“ plečia gamyklinių kemperių gamą: pristatytas „Trafic Escapade“ su virtuve bagažinėje

Pagrindinis šios versijos inžinerinis sprendimas – universalumas. Automobilis išlaiko moduliuojamą septynvietį saloną su pasukamomis antros eilės sėdynėmis ir transformuojama sofa-lova, tačiau bagažinėje slepia visiškai naują, kompaktišką modulį. Jame integruota virtuvė su dujine virykle, sulankstoma kriaukle (kuri turi ir dušo funkciją), 5 litrų vandens baku bei apgalvotomis vietomis daiktams.
Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.
Dėl šios stacionarios įrangos „Trafic Escapade“ oficialiai klasifikuojamas kaip specialiosios paskirties transporto priemonė (SPV) – kemperis.
Techninėje dalyje pirkėjai galės rinktis iš dviejų kėbulo ilgių ir dviejų dyzelinių jėgainių. Gamoje – 150 AG „Blue dCi“ variklis (siūlomas su mechanine arba nauja 9 laipsnių automatine dėže) ir galingesnis 170 AG variantas, komplektuojamas tik su automatine transmisija.
Vairuotojo patogumui automobilyje diegiama „Easy Link“ multimedijos sistema su 8 colių ekranu ir belaidžiu telefono susiejimu bei automatinė klimato kontrolė.
Bus siūlomi du įrangos lygiai – „Evolution“ ir „Iconic“. Pastarasis papildomai turės 17 colių lengvojo lydinio ratlankius, sulankstomą stalą salone ir 220V įtampos keitiklį.
Prancūzijoje, Sanduvilio gamykloje surenkamas „Renault Trafic Escapade“ Europos prekybos salonus pasieks 2026 metų pradžioje. Kainos kol kas neskelbiamos.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!