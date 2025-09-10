Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių naujienos

Pristatyta nauja „Renault Clio“ karta: išraiškingesnis dizainas, galingesnis hibridas ir „Google“ sistema

2025-09-10 11:14 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-10 11:14

Prancūzijos automobilių gamintojas „Renault“ oficialiai pristatė šeštosios kartos „Clio“ – vieną populiariausių visų laikų Europos miesto automobilių. Visiškai atnaujintas modelis pasižymi gerokai išraiškingesniu dizainu, galingesne ir ekonomiškesne 160 AG „E-Tech“ hibridine pavara bei pirmą kartą segmente siūloma „OpenR Link“ multimedijos sistema su integruotomis „Google“ paslaugomis.

Renault Clio full hybrid E-Tech (nuotr. gamintojo)
29

Prancūzijos automobilių gamintojas „Renault" oficialiai pristatė šeštosios kartos „Clio" – vieną populiariausių visų laikų Europos miesto automobilių. Visiškai atnaujintas modelis pasižymi gerokai išraiškingesniu dizainu, galingesne ir ekonomiškesne 160 AG „E-Tech" hibridine pavara bei pirmą kartą segmente siūloma „OpenR Link" multimedijos sistema su integruotomis „Google" paslaugomis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Naujasis „Clio“ tapo ilgesnis ir platesnis už pirmtaką, o jo dizainas – aštresnis ir sportiškesnis. Ypač pasikeitė priekinė dalis, gavusi naują radiatoriaus tinklelį ir išskirtinį LED žibintų dizainą. Pirmą kartą modelio gamoje atsirado ir sportiška „Esprit Alpine“ komplektacija, pasižyminti unikaliomis eksterjero bei interjero detalėmis.

Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.

Naujos kartos „Renault Clio“
FOTOGALERIJA. Naujos kartos „Renault Clio“

Pagrindinis naujojo „Clio“ akcentas – atnaujinta „E-Tech“ hibridinė sistema, kurios galia išaugo iki 160 AG. Nepaisant galios padidėjimo, ji tapo dar ekonomiškesnė: vidutinės degalų sąnaudos siekia vos 3,9 l/100 km, o CO₂ emisija – rekordiškai žema (89 g/km).

Gamintojo teigimu, mieste šis hibridas iki 80 proc. laiko gali važiuoti vien elektra. Taip pat bus siūlomi benzininiai ir suskystintomis dujomis varomi varikliai.

Didžiausias technologinis šuolis įvyko salone. „Clio“ tapo pirmuoju savo segmento automobiliu su integruota „OpenR Link“ sistema, veikiančia su „Google“. Tai reiškia, kad automobilyje veiks „Google Maps“, „Google Assistant“ ir „Google Play“ programėlių parduotuvė.

Be to, modelyje diegiama iki 29 pažangių vairuotojo pagalbos sistemų (ADAS), anksčiau matytų tik aukštesnės klasės automobiliuose.

Naujasis modelis tęsia 35 metus trunkančią „Clio“ sėkmės istoriją. Per penkias kartas parduota beveik 17 mln. šio modelio vienetų, jis yra geriausiai parduodamas prancūziškas automobilis istorijoje ir dukart pelnęs „Europos metų automobilio“ titulą. Užsakymai naujajam „Clio“ bus priimami dar šiemet.

