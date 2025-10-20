Prancūzija pradėjo oficialų tyrimą dėl liūdnai pagarsėjusių „Peugeot“ variklių

Šis sprendimas – tai tiesioginė reakcija į daugybę metų besitęsiančius vairuotojų skundus dėl pasikartojančių ir brangiai kainuojančių gedimų. Tyrimas gali baigtis tuo, kad koncernui bus nurodyta imtis papildomų „korekcijos priemonių“, nei iki šiol siūlyta problemų sprendimo platforma.
Nuo 2012 metų gaminamas 1,2 „PureTech“ variklis tapo tikra koncerno „darbine kumele“. Šis variklis buvo montuojamas praktiškai į visus „Stellantis“ koncernui priklausančių markių modelius. Vien Prancūzijoje tokių automobilių yra apie pusė milijono.
Tačiau kartu su populiarumu augo ir problemų sąrašas. Vairuotojai masiškai skundėsi dėl dviejų pagrindinių „ligų“: pernelyg didelio alyvos suvartojimo ir priešlaikinio paskirstymo diržo susidėvėjimo.
Pastaroji problema ypač pavojinga – diržui trūkus, varikliui gresia kapitalinis remontas. Ironiška, bet prie diržo irimo prisideda viena variklio konstrukcinė ypatybė.
Skirtingai nei daugelyje kitų variklių, „PureTech“ agregatuose naudojamas paskirstymo diržas yra panardintas į alyvos „vonelę“. Dėl šio sprendimo pamažu yrančios paskirstymo diržo dalelės užteršia sistemą ir galiausiai problemų visiems. Tiek gamintojui, tiek automobilių savininkams.
Nepatenkinti savininkai nesėdėjo rankų sudėję. 2024 metais įsikūrė asociacija „Victimes du PureTech“ („PureTech aukos“), šiuo metu vienijanti per 500 narių ir turinti daugiau nei 56 000 sekėjų „Facebook“ grupėje.
Būtent jų aktyvūs veiksmai ir paskatino oficialų tyrimą, kuris, kaip paaiškėjo, buvo pradėtas dar 2025-ųjų birželį, gavus daugiau nei 400 oficialių skundų.
Tyrimą atliekanti SSMVM institucija – tai po „Dieselgate“ skandalo įsteigtas specialus padalinys. Pirmajame etape iš „Stellantis“ buvo pareikalauta pateikti visą techninę dokumentaciją. Remiantis ja, tyrėjai iškėlė dvi pagrindines hipotezes dėl gedimų priežasčių, tačiau jos kol kas neatskleidžiamos ir reikalauja papildomų bandymų.
Šiuo metu SSMVM atlieka išsamius laboratorinius variklių testus, siekdama galutinai patvirtinti arba paneigti konstrukcinius trūkumus, ypač susijusius su alyvos suvartojimu.
Analizuojami ir automobilių, patyrusių gedimus, duomenys. Jei įtarimai pasitvirtins, institucija turės teisę pareikalauti iš „Stellantis“ imtis kur kas rimtesnių veiksmų, nei buvo daroma iki šiol.
