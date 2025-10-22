Kalendorius
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių naujienos

Paskelbti „Estijos metų automobilio 2026“ finalininkai: tarp šešių pretendentų – patys įvairiausi modeliai

2025-10-22 07:01 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-22 07:01

Estijoje paaiškėjo šeši automobiliai, tęsiantys kovą dėl prestižinio „Estijos metų automobilio 2026“ titulo.

Estijos metų automobilis (nuotr. Organizatorių)

Estijoje paaiškėjo šeši automobiliai, tęsiantys kovą dėl prestižinio „Estijos metų automobilio 2026“ titulo.

0

Jau 26-ąjį kartą rengiamo konkurso finale susitiks „Cupra Terramar“, „Dacia Bigster“, „Hyundai Inster“, „Mercedes-Benz CLA“, „Renault 5 E-Tech“ ir „Škoda Elroq“. Galutinis nugalėtojas bus paskelbtas 2026-ųjų pradžioje.

Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šių metų finalininkų sąrašas – ryškus Estijos automobilių rinkos pokyčių atspindys. Per 2025-uosius metus šalyje debiutavo daugiau nei 60 naujų modelių – gerokai daugiau nei ankstesniais metais.

„Vis daugiau naujų automobilių yra elektriniai, o tai matyti ir tarp finalistų“, – teigia konkurso komisijos pirmininkas Tõnu Ojala.

Iš šešių pretendentų tik „CUPRA Terramar“ ir „Dacia Bigster“ šiuo metu neturi visiškai elektrinės versijos (nors „Mercedes-Benz CLA“ vėliau gaus ir hibridinę pavarą).

Įdomu tai, kad net keturios markės – „Dacia“, „Škoda“, „Hyundai“ ir „Renault“ – į finalą pateko antrus metus iš eilės. Tuo tarpu „CUPRA“ ir „Mercedes-Benz“ pakeitė pernykščius finalistus „Ineos“ ir „Volkswagen“.

„Naujasis Renault 5 E-Tech, jau pelnęs Europos Metų automobilio titulą, pateisina savo vardą ir Estijoje. O „Dacia Bigster“ įvertinimas rodo, kad praktiškumas ir prieinama kaina išlieka svarbiais kriterijais“, – komentavo Mindaugas Plukys, „Renault“ ir „Dacia“ prekės ženklų komunikacijos koordinatorius Baltijos šalyse.

Istoriškai tarp finalistų daugiausiai – penkis kartus – yra triumfavusi „Škoda“, du kartus – „Renault“, po kartą – „Mercedes-Benz“ ir „Hyundai“.

Nugalėtoją renka Estijos automobilių žurnalistų komisija. „Estijos metų automobilis 2026“ bus paskelbtas sausio 17 dieną Taline.

