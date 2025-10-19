Pardavėjo ir pirkėjo rokiruotė: kaip „Lamborghini“ savininkas, pats atsukęs ridą, apgavo automobilių saloną

Būtent toks, atrodytų, tobulai suplanuotas, bet apmaudžiai žlugęs bandymas apgauti automobilių saloną, neseniai buvo demaskuotas, rašo portalas „Currently.com“
Teoriškai, planas atrodė genialus. Užuot bandžius klastoti jau egzistuojančią automobilio istoriją, galima nusipirkti naują automobilį ir ridą „valdyti“ nuo pat pirmos dienos.
Taip visos oficialios duomenų bazės (nuo serviso įrašų iki techninių apžiūrų) fiksuotų nuosekliai, bet neteisingai augančią ridą. Aptikti tokią klastotę būtų beveik neįmanoma.
Būtent tokį, atrodytų, tobulą planą, bandė įgyvendinti vienas „Lamborghini Huracán Evo“ savininkas. Įsigijęs naują superautomobilį, jis jame sumontavo specialų ridos „blokatorių“.
Per kelerius metus jis su automobiliu nuvažiavo apie 23 000 kilometrų, tačiau prietaisų skydelyje švietė vos 2 100 km.
Taip „atjaunintą“ ir vizualiai vis dar nepriekaištingai atrodantį „Lamborghini“ jis nuvežė į oficialią „Land Rover“ atstovybę ir, kaip dalinę įmoką, iškeitė į visiškai naują „Range Rover“. Salono darbuotojams nekilo jokių įtarimų.
Tačiau tobulas nusikaltimas subliuško dėl vienos, apmaudžios klaidos. Pasirodo, moderniuose automobiliuose rida fiksuojama ne vienoje vietoje. Gudruolio naudotas blokatorius sugebėjo pakeisti tik pagrindinio odometro rodmenis, tačiau paliko nepaliestą kitą, giliau automobilio valdymo bloke paslėptą įrašą.
Būtent šį neatitikimą ir aptiko naujasis „Lamborghini“ savininkas, nuvežęs automobilį detalesnei diagnostikai į oficialų servisą.
Dabar apgautas „Land Rover“ atstovas teisme reikalauja ne tik grąžinti pinigus už „Range Rover“, bet ir atsiimti suklastotą „Lamborghini“ bei atlyginti visus patirtus nuostolius ir bylinėjimosi išlaidas.
