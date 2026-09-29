Naujas tyrimas atskleidė tikrąją Europos gamintojų padėtį: ar pavyks išvengti milijardinių baudų?

Rinkos tyrimų bendrovės „Dataforce“ skaičiavimai rodo, kad, vertinant 2025 metus ir pirmuosius aštuonis 2026-ųjų mėnesius, didžiausią teorinį įsipareigojimą yra sukaupęs „Volkswagen“ koncernas. Priešingoje pusėje atsidūrė „Tesla“, BYD, „Geely“ ir kiti daug elektromobilių parduodantys gamintojai.
Už kiekvieną viršytą gramą – 95 eurai
Nuo 2025 metų ES nustatė griežtą tikslą – bendras naujų lengvųjų automobilių taršos vidurkis neturi viršyti 93,6 g CO2/km. Tiesa, ši riba nėra vienoda visiems. Kiekvienam gamintojui nustatoma individuali kartelė, priklausanti nuo jo parduodamų automobilių masės.
Jeigu 2025–2027 m. laikotarpio pabaigoje paaiškės, kad gamintojo parko vidutinė tarša viršijo nustatytą normą, už kiekvieną papildomą gramą kilometrui teks sumokėti 95 eurų baudą.
Kai ši suma padauginama iš milijoninių pardavimo apimčių, net ir menkas nukrypimas nuo normos virsta astronominėmis baudomis.
Senieji Europos milžinai atsilieka
Remiantis rinkos tyrimų bendrovės „Dataforce“ surinktais duomenimis, sudėtingiausioje situacijoje šiuo metu atsidūrė „Volkswagen“ koncernas.
Per 20 mėnesių laikotarpį (nuo 2025 m. pradžios iki 2026 m. rugpjūčio pabaigos) Europoje buvo užregistruota apie penkis milijonus šios grupės automobilių.
Nors pagal numatytus Europos Sąjungos reikalavimus „Volkswagen“ grupė neturi viršyti nustatytos 94,2 g/km ribos, šiuo metu vidutinė parduotų automobilių parko emisija siekia apie 100 g/km.
Neskaičiuojant jokių papildomų kintamųjų, toks skirtumas „Volkswagen“ grupei reikštų 2,75 mlrd. eurų baudos naštą.
Antroje vietoje atsidūrė „Stellantis“ grupė. Pardavusi 2,8 mln. automobilių, šio koncerno vidutinis taršos vidurkis siekė 101,3 g CO2/km, o tai reiškia, kad „Stellantis“ turėtų sumokėti 1,36 mlrd. eurų siekiančią baudą.
Milžiniškos sumos taip pat pakibo virš „Mercedes-Benz“ (beveik 1 mlrd. eurų), „Nissan“ (781 mln. eurų) bei „Mazda“ (422 mln. eurų) gamintojų.
Visiškai kitokia realybė pasitinka gamintojus, atsisakiusius vidaus degimo variklių. Kaip rodo analitikų surinkti duomenys, apie 345 tūkst. automobilių pardavusi bendrovė „Tesla“ sugeneravo maždaug 3 mlrd. eurų vertės teorinį rezervą.
Panašia sėkme džiaugiasi ir Kinijos pramonė. Pavyzdžiui, gamintojas „BYD“ jau sukaupė apie 2,25 mlrd. eurų, „Geely“ – 1,8 mlrd. eurų, o „Leapmotor“ bei „Xpeng“ – atitinkamai 832 mln. ir 400 mln. eurų vertės rezervą.
Laiko ištaisyti klaidas dar yra
Visgi panikuoti pramonės atstovams dar anksti, nes Europos Sąjunga suteikė papildomo lankstumo.
ES institucijos nebereikalauja normos pasiekti kasmet atskirai – dabar bus vertinamas tik galutinis trejų metų (2025–2027 m.) ciklo rezultatas. Taigi prastus dabartinius rodiklius dar galima ištaisyti padidinus ekologiškų modelių pardavimus per likusį laiką.
Negana to, gamintojai iki pat 2027 metų pabaigos turi teisę oficialiai jungtis į apskaitos grupes. Tokiu atveju švariąsias technologijas plėtojantys prekių ženklai „paskolina“ savo gerus rezultatus tiems, kurie viršija normas.
Dėl šios priežasties dabar minimi „Volkswagen“ ar „Stellantis“ milijardai tėra tik teorinės projekcijos. Tikroji finansinė žala ir galutinės baudos paaiškės tik pasibaigus 2027 metams.
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