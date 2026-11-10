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Lietuvoje atidarytas pirmasis „Omoda“ ir „Jaecoo“ salonas

2026-11-10 15:11 / šaltinis: Pranešimas spaudai / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: Pranešimas spaudai / aut.
2026-11-10 15:11
Pridėkite kaip šaltinį Google

Lietuvos automobilių rinkoje įsitvirtinti siekiantys Kinijos prekių ženklai „Omoda“ ir „Jaecoo“ žengė dar vieną žingsnį – Vilniuje atidarytas pirmasis jiems skirtas automobilių salonas.

Jaecoo ir Omoda salonas Vilniuje (nuotr. Organizatorių)

Lietuvos automobilių rinkoje įsitvirtinti siekiantys Kinijos prekių ženklai „Omoda“ ir „Jaecoo“ žengė dar vieną žingsnį – Vilniuje atidarytas pirmasis jiems skirtas automobilių salonas.

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Iki šiol laikinoje prekybos vietoje veikę gamintojų atstovai persikėlė į naują pastatą, kuriame įrengta beveik 500 kv. m ekspozicijos erdvė ir automobilių servisas. Bendrovė „Zentra Motors Group“ taip pat planuoja plėtrą į Kauną ir Klaipėdą.

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„Šio salono atidarymas – naujas „Omoda“ ir „Jaecoo“ veiklos Lietuvoje etapas. Atskiras pastatas mums yra ilgalaikis įsipareigojimas: matome šių prekių ženklų potencialą ir investuojame į jų atstovavimą“, – sako oficialios „Omoda“ ir „Jaecoo“ prekybos bei aptarnavimo partnerės Lietuvoje „Zentra Motors Group“ generalinis direktorius Šarūnas Čekanavičius.

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Pasak jo, bendrovė siekia vienoje vietoje teikti visas pagrindines su automobilio įsigijimu ir priežiūra susijusias paslaugas – nuo konsultacijų bei bandomųjų važiavimų iki techninio aptarnavimo. Klientams taip pat bus siūloma galimybė keičiant automobilį į naują parduoti turimą transporto priemonę.

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Salone – 11 automobilių

Naujasis salonas įrengtas dviejų aukštų pastate, kuriame automobilių ekspozicijai skirta 483 kv. m. Pirmajame aukšte įrengta 220 kv. m ekspozicijos erdvė, pardavimo patalpos ir servisas, o antrajame – dar 263 kv. m automobiliams eksponuoti bei darbuotojų kabinetai.

Pastato architektūrinį projektą rengė „Dialog Architects“ architektas Linas Ulickas. Didžiąją fasado dalį užima stiklinės konstrukcijos, pro kurias iš gatvės matoma automobilių ekspozicija. Interjere naudojami abiejų prekių ženklų dizainui būdingi elementai, tačiau pagrindinis dėmesys skirtas automobiliams.

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Siūlo hibridinius ir elektrinius automobilius

Naujajame salone pristatoma visa šiuo metu Lietuvoje siūloma „Omoda“ ir „Jaecoo“ modelių gama. Pirkėjai gali susipažinti su skirtingų tipų elektrifikuotais automobiliais – nuo įprastų hibridų iki visiškai elektrinių modelių.

Vienas iš jų – kompaktiškas krosoveris „Omoda 5“, kurį galima įsigyti su hibridine pavara. Tiems, kurie ieško elektromobilio, siūlomas „Omoda E5“.

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Didesnio automobilio pageidaujantys pirkėjai gali rinktis „Omoda 9 Super Hybrid“. Tai įkraunamas hibridas, kuris, gamintojo duomenimis, vien elektra gali nuvažiuoti iki 145 kilometrų.

Kitas salone siūlomas modelis – „Jaecoo 7 Super Hybrid“. Šiame įkraunamame hibridiniame krosoveryje naudojamas benzininis variklis ir elektrinė pavara, o gamintojas skelbia, kad visiškai įkrovus akumuliatorių ir pripildžius degalų baką bendras nuvažiuojamas atstumas gali siekti iki 1200 kilometrų.

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Tokie techniniai sprendimai leidžia pirkėjams rinktis automobilį pagal įkrovimo galimybes ir kasdienius poreikius. Įprasto hibrido nereikia jungti prie elektros tinklo, įkraunamas hibridas dalį kelionių gali įveikti naudodamas vien elektros energiją, o elektromobilis važiuoja be vidaus degimo variklio.

Bendrovės teigimu, artimiausiu metu Lietuvoje siūlomų modelių skaičius turėtų didėti.

Planuojami salonai Kaune ir Klaipėdoje

Vilniuje atidarytas salonas kol kas yra pirmasis Lietuvoje, tačiau „Zentra Motors Group“, priklausanti „Sostena“ įmonių grupei, jau planuoja tolesnę prekybos ir aptarnavimo tinklo plėtrą.

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Artimiausiu metu naują „Omoda“ ir „Jaecoo“ saloną ketinama atidaryti Kaune, o vėlesniame plėtros etape – ir Klaipėdoje. Konkrečios šių salonų atidarymo datos dar nepaskelbtos.

Bendrovė siekia sukurti tokį atstovybių tinklą, kad ateityje klientai iš įvairių Lietuvos regionų galėtų įsigyti automobilį ir gauti jo techninės priežiūros paslaugas ne didesniu kaip 100 kilometrų atstumu nuo gyvenamosios vietos.

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