Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių naujienos

Kinijoje – automobilių gamybos perteklius: vis daugiau jų keliauja į Europą

2026-09-25 07:32 / šaltinis: Automanas.lt / Parengė:
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) Aivaras Grigelevičius
šaltinis: Automanas.lt / Parengė:
2026-09-25 07:32
Pridėkite kaip šaltinį Google

Kinijos automobilių pramonė šiandien pajėgi per metus pagaminti apie 40 mln. transporto priemonių, tačiau šalies vidaus rinkai 2026-aisiais prognozuojamas vos 24,6 mln. automobilių poreikis. Milžiniškas skirtumas vis labiau keičia ir Europos rinką – Kinijos gamintojams ieškant, kur parduoti pagamintas mašinas, jų eksportas auga milijonais automobilių per metus.

Lynk & Co automobiliai (nuotr. Organizatorių)
GALERIJA (11)

Kinijos automobilių pramonė šiandien pajėgi per metus pagaminti apie 40 mln. transporto priemonių, tačiau šalies vidaus rinkai 2026-aisiais prognozuojamas vos 24,6 mln. automobilių poreikis. Milžiniškas skirtumas vis labiau keičia ir Europos rinką – Kinijos gamintojams ieškant, kur parduoti pagamintas mašinas, jų eksportas auga milijonais automobilių per metus.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Konsultacijų bendrovė „AlixPartners“ prognozuoja, kad šiemet iš Kinijos į užsienį bus eksportuota beveik 10 mln. automobilių, palyginti su 7,1 mln. pernai. Vien Europoje, įskaitant Rusiją, Kinijos gamintojai 2026 m. turėtų parduoti apie 2,3 mln. automobilių – ketvirtadaliu daugiau nei prieš metus.

REKLAMA
REKLAMA

Kinijos pranašumas atsirado ne per kelerius pastaruosius metus. Dar 2011–2015 m. penkmečio plane naujosios energijos transporto priemonių, ši pramonės šaka buvo įvardyta strategiškai svarbia sritimi. Investicijos apėmė ne tik automobilių gamintojus, bet ir visą tiekimo grandinę – nuo baterijų elementų iki jų gamybai reikalingų medžiagų.

REKLAMA

(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Zeekr 7 GT

Rezultatas šiandien ypač ryškus baterijų sektoriuje. Tarptautinės energetikos agentūros duomenimis, 2025 m. Kinijoje pagaminta daugiau kaip 80 proc. visų pasaulio baterijų elementų, o Kinijos gamintojams teko beveik 75 proc. elektromobiliuose panaudotų baterijų. Dar didesnė šalies dalis tenka kai kurių katodų ir anodų medžiagų gamybai.

REKLAMA
REKLAMA

Vieną elektromobilį pagaminti – beveik 11 tūkst. dolerių pigiau

Tokia tiekimo grandinės koncentracija Kinijos automobilių gamintojams suteikia didelį kainos pranašumą. „Berylls by AlixPartners“ vadovo Alexanderio Timmerio skaičiavimu, Kinijoje gaminamo kiniško elektromobilio gamybos savikaina vidutiniškai siekia apie 20,2 tūkst. JAV dolerių. Europoje pagaminto europietiško elektromobilio – maždaug 31 tūkst. dolerių.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

A. Timmerio vertinimu, toks atotrūkis pakankamai didelis, kad Kinijos gamintojas galėtų padengti net iki 35 proc. importo muitą ir vis tiek išsaugoti galimybę uždirbti.

Mažesnes sąnaudas lemia ne vien pigesnė darbo jėga. Kinijoje jau sukurta milžiniška vietinė baterijų ir komponentų tiekimo grandinė, gamintojai dirba didžiuliu mastu, o nauji modeliai projektuojami ir gamybai parengiami greičiau.

REKLAMA

Pigių pinigų vaidmuo

Kitas Kinijos pramonės modelio ypatumas – finansavimas. Rugsėjį paskelbtoje „Rhodium Group“ studijoje teigiama, kad valstybės kontroliuojami ir politinės valdžios stipriai veikiami Kinijos bankai prioritetiniams sektoriams suteikia daugiau bei pigesnio kapitalo, nei jiems tektų grynai rinkos sąlygomis.

Pavyzdžiui, 2025 m. Kinijos centrinių valstybės valdomų bendrovių vidutinės palūkanos buvo 0,4 procentinio punkto mažesnės nei privačių įmonių. Gamybos įmonės taip pat naudojosi mažesnėmis efektyviosiomis skolinimosi palūkanomis net ir įvertinus jų pelningumą bei riziką.

REKLAMA

„Rhodium Group“ vertinimu, tokia sistema leidžia tęsti investicijas ir gamybą net tuose sektoriuose, kuriuose pelningumas prastėja ir jau susidarė pertekliniai pajėgumai. Nuostolingoms ar mažai pelningoms bendrovėms nebūtinai tenka taip greitai trauktis iš rinkos, kaip tai vyktų neturint galimybės nuolat refinansuoti skolų.

Vis dėlto A. Timmeris pagrindinį Kinijos automobilių kainos pranašumą sieja ne su pigesniais kreditais, o su pačia automobilių konstrukcija, gamybos efektyvumu ir tiekimo grandine.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Pajėgumų daug, pirkėjų – gerokai mažiau

Didžiulė pramoninė bazė dabar susiduria su kita problema – Kinijos vidaus automobilių rinka traukiasi. „AlixPartners“ prognozuoja, kad 2026 m. Kinijoje bus parduota apie 24,6 mln. lengvųjų automobilių – maždaug 10 proc. mažiau nei pernai. Tuo pat metu gamybos pajėgumai vertinami maždaug 40 mln. automobilių per metus.

REKLAMA

Dar aštresnė konkurencija vyksta elektromobilių sektoriuje. „AlixPartners“ skaičiavimu, iš 30 Kinijoje veikiančių gamintojų, orientuotų vien į NEV kategorijos modelius, 2025 m. visus metus pelningai dirbo tik trys. Prognozuojama, kad iki 2030-ųjų pelningumo ribą pasieks septyni, o silpnesnėms bendrovėms teks pasitraukti arba būti perimtoms konkurentų.

REKLAMA

Automobilių kainos Kinijoje nuo 2023 m. pradžios iki 2026 m. vidurio, „AlixPartners“ skaičiavimu, sumažėjo apie 19 proc. Gamintojai todėl kovoja ne tik dėl pirkėjų, bet ir dėl galimybės išnaudoti jau pastatytas gamyklas.

Eksportuojami ne vien elektromobiliai

Perteklinė gamyba vis dažniau nukreipiama į užsienį. Ir priešingai nei gali pasirodyti stebint Europos diskusijas apie kiniškus elektromobilius, didžiąją eksporto dalį sudaro ne vien jie.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„AlixPartners“ duomenimis, apie 47 proc. iš Kinijos eksportuojamų automobilių vis dar turi vidaus degimo variklius. Grynieji elektromobiliai sudaro 31 proc., įkraunami hibridai – 15 proc., o kiti hibridai – apie 7 proc.

Tai svarbu ir Europai. Papildomi Europos Sąjungos muitai, įvesti reaguojant į subsidijas, šiuo metu taikomi Kinijoje pagamintiems gryniesiems elektromobiliams, tačiau ne įkraunamiems hibridams. Pastarųjų eksportas todėl tampa vis svarbesniu Kinijos gamintojų plėtros kanalu.

REKLAMA

Europa tampa viena svarbiausių krypčių

Europos rinka pati nėra itin sparčiai auganti. „AlixPartners“ prognozuoja, kad čia pardavimo apimtys artimiausiais metais iš esmės stagnuos, tačiau Kinijos gamintojų dalis toliau didės.

2026 m. Kinijos markėms Europoje, įskaitant Rusiją, prognozuojama maždaug 12 proc. rinkos dalis. Iki 2030 m. ji gali pasiekti apie 16 proc.

REKLAMA

Pokytis matomas ir Europos Sąjungoje. ACEA duomenimis, jau 2025 m. Kinijoje pagaminti automobiliai sudarė apie 7 proc. visų ES parduotų naujų automobilių. Į šį skaičių patenka ne tik kiniškų markių, bet ir Kinijoje gaminami Vakarų bendrovių modeliai.

A. Timmeris Europą dėl to vadina vis svarbesniu „vožtuvu“ Kinijos pertekliniams gamybos pajėgumams. Didelė dalis kitų stambių rinkų kiniškiems automobiliams jau taiko aukštus prekybos barjerus, todėl galimybės didinti eksportą ten yra ribotesnės.

REKLAMA
REKLAMA

Spaudimas veikia abiem kryptimis. Kol Kinijos gamintojai didina savo dalį Europoje, užsienio automobilių bendrovės praranda pozicijas Kinijoje.

„Berylls“ skaičiavimu, užsienio gamintojų rinkos dalis Kinijoje nuo 57 proc. 2020 m. sumažėjo iki maždaug 31 proc. šiemet. Iki 2030 m. ji gali kristi iki 25 proc.

Ypač skaudžiai pokytį jaučia Vokietijos koncernai, dešimtmečius Kiniją laikę viena svarbiausių savo pelno rinkų. Vietos pirkėjams sparčiai renkantis BYD, „Geely“, „Changan“ ir kitų Kinijos gamintojų modelius, mažėja ir bendrų įmonių gamyklų apkrovimas.

Kinijos konkurencinis pranašumas elektromobilių srityje taip pat neapsiriboja vien mažesne kaina. Vietos gamintojai gerokai anksčiau pradėjo orientuotis į programinę įrangą, salono skaitmenizaciją ir dažną modelių atnaujinimą, o baterijų tiekimo grandinėje Kinijos persvarą IEA vertina kaip struktūrinę.

Pekinas su „perteklinės gamybos“ vertinimu nesutinka

Kinijos valdžia atmeta Vakarų šalyse vis dažniau vartojamą teiginį, kad šalies pramonės plėtra yra perteklinės gamybos problema.

Liepos pabaigoje Kinijos prekybos ministerija paskelbė atskirą dokumentą, kuriame teigė, kad didelis eksportas ar prekybos perteklius savaime nereiškia perteklinių gamybos pajėgumų.

REKLAMA

Pekino pozicija tokia, kad Kinijos gamintojų konkurencingumą pirmiausia sukūrė masto ekonomija, technologinė pažanga ir pasaulinė elektrifikuoto transporto paklausa, o prekybos apribojimai esą tampa protekcionistine priemone vietos pramonei apsaugoti.

Tačiau vien eksporto tempas rodo, kokiu mastu Kinijos automobilių pramonė dabar ieško pirkėjų už savo šalies ribų. „AlixPartners“ prognozuojamas šuolis nuo 7,1 mln. eksportuotų automobilių 2025-aisiais iki beveik 10 mln. šiemet reiškia, kad konkurencija Europos rinkoje stiprės net ir tuo atveju, jei pati Europos automobilių paklausa beveik neaugs.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Omoda 9 (nuotr. gamintojo)
Kinija siunčia griežtą atsaką Europai: hibridinių automobilių pardavimų riboti neketina (3)
Geely Yinhe E5 (nuotr. gamintojo)
Rusijoje – kiniškų automobilių gedimų banga: meistrai beda pirštu į vieną problemą (1)
Donaldas Trumpas (nuotr. Whitehouse.org) (nuotr. gamintojo)
Trumpas prabilo apie kiniškų automobilių gamybą JAV: įvardijo pagrindinę sąlygą
Kiniškas automobilis (nuotr. gamintojo)
Šaltas dušas naujų automobilių pirkėjams: draudikai paskelbė juodąjį sąrašą markių, kurių atsisako drausti (2)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų