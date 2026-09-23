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Į Lietuvos automobilių rinka žengia dvi naujos markės: pardavinės elektromobilius ir hibridus

2026-09-23 07:13 / šaltinis: Pranešimas spaudai / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: Pranešimas spaudai / aut.
2026-09-23 07:13
Pridėkite kaip šaltinį Google

Lietuvos naujų automobilių rinkoje – du nauji vardai. Vilniuje vykusioje parodoje „Auto Expo Vilnius“ oficialiai pristatytos „Omoda“ ir „Jaecoo“ markės, į mūsų šalį žengiančios su keturiais skirtingais modeliais.

„Omoda“ ir „Jaecoo“ markės automobiliai (nuotr. Organizatorių)
GALERIJA (10)

Lietuvos naujų automobilių rinkoje – du nauji vardai. Vilniuje vykusioje parodoje „Auto Expo Vilnius“ oficialiai pristatytos „Omoda“ ir „Jaecoo“ markės, į mūsų šalį žengiančios su keturiais skirtingais modeliais.

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Abi „Chery“ grupei priklausančios markės Lietuvos vairuotojams siūlo gana platų elektrifikuotų pavarų pasirinkimą. Debiutui pasirinktas savaime įsikraunantis hibridas „Omoda 5 Hybrid“, visiškai elektrinis „Omoda 5 Electric“ ir du iš elektros tinklo įkraunami hibridai – „Omoda 9 Super Hybrid“ bei „Jaecoo 7 Super Hybrid“.

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(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „Omoda“ ir „Jaecoo“ markės automobiliai

„Omoda 5“ – su trimis skirtingais požiūriais į taupumą

Kompaktiškų SUV segmente „Omoda“ Lietuvoje pradeda nuo dviejų „Omoda 5“ versijų, tačiau jų technika skiriasi iš esmės.

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„Omoda 5 Hybrid“ turi 1,5 litro benzininį variklį, kuriam padeda elektrinė pavaros dalis. Bendra sistemos galia siekia 224 AG, o deklaruojamos vidutinės degalų sąnaudos – 5,3 l/100 km.

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Pagrindinis šios versijos privalumas – vairuotojui nereikia keisti kasdienių įpročių. Akumuliatorius įkraunamas važiuojant ir regeneruojant energiją stabdymo metu, todėl automobilio nereikia jungti prie elektros tinklo. Gamintojas skelbia, kad pilnu degalų baku galima nuvažiuoti iki 1 000 kilometrų.

Visai kitoks pasirinkimas – „Omoda 5 Electric“. Tai visiškai elektrinė to paties segmento alternatyva, kurioje montuojama 61 kWh talpos ličio geležies fosfato baterija.

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Priekinius ratus suka 155 kW, arba maždaug 211 AG, išvystantis elektros variklis, o viena įkrova pagal WLTP metodiką galima nuvažiuoti iki 430 kilometrų. Bateriją galima papildyti ir nuolatinės srovės greitojo įkrovimo stotelėse.

„Omoda 5 Electric“ taip pat turi maksimalų penkių žvaigždučių „Euro NCAP“ saugumo įvertinimą.

Galingiausias modelis – „Omoda 9 Super Hybrid“

Visai kitai auditorijai skirtas „Omoda 9 Super Hybrid“. Tai didžiausias ir galingiausias šiuo metu Lietuvos rinkai pristatomas „Omoda“ modelis.

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Jo įkraunama hibridinė sistema išvysto 537 AG, o galią į kelią perduoda visų varančiųjų ratų sistema. 34,46 kWh talpos baterija leidžia pagal WLTP metodiką vien elektra nuvažiuoti iki 145 kilometrų.

Toks elektrinis nuvažiuojamas atstumas jau leidžia daugumą kasdienių kelionių įveikti neužvedant benzininio variklio. Jis tampa aktualus tuomet, kai baterijos energijos nepakanka arba prireikia didesnės galios.

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Gamintojas šiai versijai nurodo vos 1,7 l/100 km vidutines degalų sąnaudas. Kaip ir kitų įkraunamų hibridų atveju, tokį rezultatą galima pasiekti reguliariai įkraunant bateriją.

„Jaecoo“ Lietuvoje pradeda nuo vieno modelio

Antroji nauja Lietuvos rinkos markė – „Jaecoo“. Jos debiutui pasirinktas „Jaecoo 7 Super Hybrid“, pagal dydį įsitaisantis žemiau „Omoda 9“.

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Šiame modelyje montuojama 18,3 kWh talpos baterija, kurios energijos pakanka iki 91 kilometro nuvažiuoti vien elektra. Gamintojas skelbia, kad naudojant ir bateriją, ir benziną bendras nuvažiuojamas atstumas gali siekti iki 1 200 kilometrų.

Tokiu būdu „Jaecoo 7“ mėgina sujungti dvi gana skirtingas savybes. Kasdieniuose maršrutuose automobilį galima naudoti beveik kaip elektromobilį, o ilgesnėje kelionėje benzinis variklis leidžia nepriklausyti vien nuo įkrovimo infrastruktūros.

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Tiek „Jaecoo 7“, tiek „Omoda 9“ baterijas galima įkrauti greitojo įkrovimo stotelėse. Abu modeliai taip pat turi V2L funkciją, kuri naudojant papildomą adapterį leidžia automobilio baterijoje sukaupta elektra maitinti išorinius prietaisus.

Europoje – sparčios plėtros etapas

Lietuva nėra pirmoji Europos rinka, kurioje pasirodo „Omoda“ ir „Jaecoo“. Abi markės žemyne veikia nuo 2024 metų ir per palyginti trumpą laiką spėjo įsitvirtinti keliose didelėse rinkose.

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Vienas ryškiausių pavyzdžių – Lenkija. Per pirmuosius aštuonis 2026 metų mėnesius čia įregistruoti 14 745 „Omoda“ ir „Jaecoo“ automobiliai – beveik 83 proc. daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai.

Dar spartesnė plėtra užfiksuota Jungtinėje Karalystėje. Nuo veiklos pradžios šioje rinkoje parduota daugiau kaip 100 tūkst. abiejų markių automobilių.

Šių metų kovą „Jaecoo 7“ net tapo perkamiausiu nauju automobiliu visoje Jungtinėje Karalystėje, o liepą „Omoda“ ir „Jaecoo“ kartu pagal naujų automobilių registracijų skaičių užėmė trečią vietą tarp šalyje veikiančių automobilių grupių.

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