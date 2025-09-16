„Lancia“ pristatė WRC2 bolidą ir davė mįslingą užuominą apie ateitį

Italai oficialiai pristatė WRC2 čempionatui skirtą „Ypsilon Rally2 HF Integrale“ versiją, tačiau drąsus gamintojo pareiškimas „tai – tik pradžia“ leidžia suprasti, kad ambicijos siekia kur kas aukščiau.
Daugiau naujienų iš automobilių sporto pasaulio galite perskaityti „Automobilių sportas“ rubrikoje.
Vizualiai „Ypsilon Rally2“ yra tikras žvėris. Palyginti su žemesnės „Rally4“ kategorijos modeliu, šis bolidas atrodo kur kas agresyviau: išplatintos ratų arkos, masyvus kėbulo aerodinaminis paketas nepalieka abejonių dėl jo paskirties.
O ant kėbulo puikuojasi kuklus, bet iškalbingas priminimas – markės iškovotų čempionų titulų metai nuo 1974-ųjų iki 1992-ųjų. Užuominos į tokias legendas kaip „Stratos“, „037“ ar „Delta Integrale“ – daugiau nei akivaizdžios.
Nors „Lancia“ dar nepateikė detalių specifikacijų, jas diktuoja „Rally2“ klasės reglamentas: 1,6 litro keturių cilindrų variklis su turbokompresoriumi, išvystantis apie 285 AG (210 kW), penkių laipsnių sekvencinė pavarų dėžė ir, žinoma, visų varančiųjų ratų pavara.
Manoma, kad, siekiant optimizuoti kaštus, bolidas dalinsis techniniais komponentais su kitu „Stellantis“ koncerno ginklu – „Citroën C3 Rally2“.
Kelias į šlovę nebus lengvas. WRC2 klasė – tikras ryklių akvariumas. Čia „Lancia“ teks susigrumti su tokiais ralio pasaulio sunkiasvoriais kaip „Hyundai i20N“, „Toyota GR Yaris“ ir ypač sėkminguoju „Škoda Fabia RS Rally2“.
Pats automobilio pristatymas buvo atliktas su itališka bravūra. Vietoj ilgo pranešimo spaudai „Lancia“ apsiribojo vos dviem sakiniais: „Naujasis „Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale“ švenčia savo premjerą ir sugrąžina legendinę „Lancia“ pergalės dvasią į šiuolaikinį automobilių sportą. O tai – tik pradžia.“
Ar tai užuomina apie planus grįžti į patį WRC olimpą? Beveik neabejotinai. Nors oficialaus patvirtinimo dėl debiuto 2026-ųjų sausį vyksiančiame Monte Karlo ralyje dar laukiama, „Lancia“ žinutė yra aiški. Prekės ženklas grįžta ne tik dalyvauti – jis grįžta kautis dėl savo legendinio statuso.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!