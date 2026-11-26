Lapkričio 21 dieną išspausdintame nekrologe „Tesla“ primena, kad nuo 2027 metų sausio 1 dienos Nyderlanduose nebegalios iki šiol saulės elektrinių savininkams palanki elektros energijos apskaitos tvarka.
Ji leido gyventojams į elektros tinklą patiektos energijos kiekiu sumažinti iš tinklo suvartotos elektros energijos kiekį, už kurį reikia mokėti, įskaitant mokesčius.
„Po 22 metų atsisveikiname“, – rašoma skelbime. Siekdama dar labiau atkartoti nekrologo stilistiką, bendrovė pridūrė, kad laidotuvės vyks kiekvienuose Nyderlandų namuose, kuriuose įrengta saulės elektrinė.
Nuo kitų metų gyventojai ir toliau gaus atlygį už į elektros tinklą patiektą energiją, tačiau nebegalės jos kiekio tiesiogiai įskaityti į savo suvartojamos elektros energijos kiekį. Dėl to gyventojams taps finansiškai naudingiau kuo daugiau pagamintos elektros energijos suvartoti patiems.
Skelbimo apačioje pateiktas QR kodas nukreipia į „Tesla“ interneto svetainę, kurioje bendrovė pristato namų energijos kaupiklių privalumus.
Nuo šių metų vasaros Nyderlanduose „Tesla“ siūlo trifazį 13,5 kWh talpos energijos kaupiklį „Powerwall 3P“. Sujungus kelis kaupiklius ir papildomus baterijų modulius, bendrą sistemos talpą galima padidinti iki beveik 95 kWh. Sukauptą elektros energiją galima naudoti ne tik buitiniams poreikiams, bet ir elektromobiliui įkrauti.
Pasinaudodama artėjančiais Nyderlandų energetikos politikos pokyčiais, „Tesla“ tikisi paskatinti saulės elektrinių savininkus investuoti į energijos kaupiklius.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!