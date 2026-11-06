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„Tesla“ 2027 m. viduryje planuoja nutraukti „Cybertruck“ gamybą Teksase

2026-11-06 16:32 / šaltinis: AFP-BNS / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: AFP-BNS / aut.
2026-11-06 16:32
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JAV bendrovė „Tesla“ maždaug 2027-ųjų viduryje savo gamykloje Teksase ketina nutraukti „Cybertruck“ automobilių gamybą, penktadienį pranešė jos generalinis direktorius Elon Musk.

„Tesla Model S Plaid“. Asociatyvi archyvo nuotrauka (gamintojo nuotr.).

JAV bendrovė „Tesla“ maždaug 2027-ųjų viduryje savo gamykloje Teksase ketina nutraukti „Cybertruck“ automobilių gamybą, penktadienį pranešė jos generalinis direktorius Elon Musk.

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Šie modeliai iki šiol nepateisino pardavimų lūkesčių.

„Tesla“ maždaug kitų metų viduryje Teksaso gamykloje „Gigafactory“ laipsniškai nutrauks „Cybertruck“ gamybą, kad atsirastų vietos didesnei „Cybercab“ gamybai“, – socialiniame tinkle „X“ parašė E. Musk.

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Gamybos pokyčiai ir neaiškumas dėl užsakymų

Jis nenurodė, ar šie modeliai bus gaminami kitoje vietoje, ar jų gamyba apskritai bus nutraukta, taip pat nepaaiškino, kas nutiks su jau pateiktais užsakymais.

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Vyriausiasis „Cybertruck“ inžinierius Wes Morrill atskirame įraše parašė, kad šis modelis „buvo neįtikėtina technologijų plėtros platforma ir toliau gyvuos per „Cybercab“.“

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„Dėkoju visiems, kurie prisidėjo prie to, kad ateitis (atrodytų) kaip ateitis“, – pridūrė jis.

Elon Musk priklausančiame socialiniame tinkle „X“ „Tesla“ gerbėjai apgailestavo dėl „Cybertruck“ gamybos nutraukimo, tačiau milijardierius juos ramino, kad šie automobiliai keliuose „liks dar ilgai“.

Kampuotų formų nerūdijančio plieno automobilis buvo rinkai pristatytas 2019 metų lapkritį. E. Musk tuomet teigė, kad per kelias dienas sulaukta 250 tūkst. išankstinių užsakymų. Iš pradžių gamybą planuota pradėti 2021-aisiais, tačiau ji buvo ne kartą atidėta, o klientams automobiliai pradėti pristatyti tik 2023 metų pabaigoje.

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„Tesla“ savo Teksaso gamyklos gamybos linijas suprojektavo taip, kad per metus būtų galima pagaminti 250 tūkst. „Cybertruck“ vienetų, tačiau pardavimai nė iš tolo nepasiekė šio skaičiaus. Smukus paklausai JAV, „Tesla“ pradėjo prekiauti šiais automobiliais užsienyje ir pernai lapkritį pradėjo pardavimus Pietų Korėjoje, o sausį – Jungtiniuose Arabų Emyratuose.

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„Tesla“ atskirai iš „Cybertruck“ pardavimų gautų pajamų neskelbia, tačiau kategorijai „kiti modeliai“, kuriai priskiriamas ir šis modelis, tenka labai nedidelė visų pardavimų dalis.

Be to, „Cybertruck“ automobiliai ne kartą buvo atšaukti dėl defektų ir sulaukė skundų dėl surinkimo kokybės.

Atnaujinta 17:04: papildyta informacija apie gamybos Teksase nutraukimą ir neaiškumą dėl jau pateiktų užsakymų.

indeliai.lt

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