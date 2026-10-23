„Tesla“ patyrė netikėtą smūgį: pirmą kartą per dešimtmetį nepateko tarp geriausiųjų

Vokietijoje veikiančio Automobilių vadybos centro (CAM) tyrimas „Electromobility Report 2026“ rodo, kad elektromobilių technologijų srityje konkurencija per pastaruosius kelerius metus gerokai sustiprėjo. Dar 2016 metais, kai pirmą kartą buvo sudarytas šis reitingas, „Tesla“ užėmė pirmąją vietą. Pernai ji buvo šešta, o dabar nukrito į vienuoliktą poziciją.
Įdomu tai, kad pačios „Tesla“ įvertinimas nepablogėjo. Bendrovė surinko 78 balus – 3,4 balo daugiau nei ankstesniame tyrime. Tačiau konkurentai per tą laiką pristatė daugiau technologinių naujovių ir aplenkė amerikiečių gamintoją.
CAM išanalizavo 910 serijinės gamybos automobiliuose pritaikytų technologinių naujovių, kurias 38 automobilių koncernai pristatė nuo 2021 metų iki 2026-ųjų pirmojo pusmečio. Daugiausia dėmesio skirta elektromobilių nuvažiuojamam atstumui, energijos sąnaudoms, įkrovimo spartai ir su baterijomis bei įkrovimu susijusioms technologijoms.
Lyderių trejetuke – „Geely“, „Volkswagen“ ir BYD
Pirmąją vietą išsaugojo Kinijos „Geely“ koncernas, surinkęs 207 balus. Nuo jo vos trimis balais atsiliko „Volkswagen Group“, o trečiąją vietą su 192 balais užėmė BYD.
Vieną didžiausių šuolių padarė „Mercedes-Benz“. Vokietijos gamintoja iš septintosios vietos pakilo į ketvirtąją, surinkusi 147 balus. Penktoje pozicijoje liko BMW.
CAM vadovo Stefano Bratzelio teigimu, elektromobilių technologinę pažangą šiuo metu daugiausia lemia Kinijos ir Vokietijos gamintojai. Ypač išsiskiria „Mercedes-Benz“ pažanga, o „Geely“ ir BYD sugeba išlaikyti aukštą inovacijų diegimo tempą.
Kuo konkurentai aplenkė „Tesla“?
Tyrimo autoriai išskyrė kelias technologijas, kurios prisidėjo prie geresnių konkurentų rezultatų. Vienas pavyzdžių – itin spartus baterijų įkrovimas. BYD sukūrė sistemą, kuri leidžia per vieną įkrovimo jungtį pasiekti iki 1500 kW galią.
„Volkswagen“ daugiausia balų pelnė už efektyvesnę elektrinę pavarą. Atnaujintame „ID.3 Neo“ naudojamas APP350 elektros variklis ir patobulinta baterijos temperatūros valdymo sistema. Automobilio su 79 kWh baterija nuvažiuojamas atstumas siekia iki 629 kilometrų pagal WLTP metodiką, o gamintojo nurodomos energijos sąnaudos prasideda nuo 14,3 kWh/100 km.
Tuo metu „Mercedes-Benz“ įvertinta už platesnę elektromobilių pasiūlą ir naujas įkrovimo technologijas. Tarp svarbiausių naujovių – dvikryptis įkrovimas, leidžiantis elektromobilio baterijoje sukauptą energiją naudoti namų elektros poreikiams arba grąžinti į elektros tinklą. Tokias funkcijas tobulina ir BMW, kuri taip pat pateko tarp penkių geriausiai įvertintų gamintojų.
Pasak S. Bratzelio, vien turėti elektromobilių gamoje nebepakanka. Pirkėjams vis svarbesnis tampa bendras automobilio savybių derinys – nuvažiuojamas atstumas, įkrovimo greitis, efektyvumas ir kaina.
„Tesla“ vis dar viena didžiausių elektromobilių gamintojų
Nors inovacijų reitinge „Tesla“ nusileido konkurentams, tai nereiškia, kad bendrovė prarado pozicijas pagal elektromobilių pardavimų apimtį.
CAM duomenimis, pirmąjį 2026 metų pusmetį BYD pasaulyje pardavė apie 867 tūkst. visiškai elektrinių automobilių, o „Tesla“ – maždaug 838 tūkst. Taigi amerikiečių bendrovė išlieka viena didžiausių elektromobilių gamintojų pasaulyje.
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